El tribunal contractual anula la adjudicación directa de la Generalitat a Avanza del transporte público entre Torrevieja y Alicante

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado la adjudicación directa a Avanza Movilidad Levante del servicio público de transporte por carretera CE-704 Torrevieja-Alacant, convocado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat. La resolución estima el recurso presentado por la Asociación Gestión Transporte de Viajeros (GTV) y considera que no quedó justificada de manera suficiente la emergencia alegada para recurrir a una adjudicación sin procedimiento competitivo. Es decir, adjudicada directamente. La resolución anula la adjudicación directa a Avanza, pero no acuerda la suspensión del servicio Torrevieja-Alicante, que es una prestación esencial y puede ser recurrida por la Generalitat y Avanza ante la sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ni la Generalitat ni la empresa se han pronunciado sobre la resolución notificada

El órgano administrativo ordena retrotraer la tramitación para que la Generalitat adopte una nueva decisión conforme a derecho. El tribunal no obliga, sin embargo, a la Generalitat a convocar un procedimiento abierto, como pedía GTV. Este tribunal especial, que solo dispone sobre contratos públicos, señala que su función es controlar la legalidad del acto recurrido, no sustituir al órgano de contratación ni imponerle qué procedimiento debe elegir. La Administración deberá adoptar ahora la decisión que considere procedente dentro del marco legal aplicable.

La resolución es definitiva en vía administrativa y puede recurrirse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses.

Emergencia

La contratación se inició en septiembre de 2025 como una medida de emergencia para garantizar la continuidad del servicio. La dirección General de Transportes aprobó el proyecto simplificado el 30 de septiembre y, el 8 de octubre, solicitó oferta a tres empresas escogidas por la administración: La Unión de Benisa, Avanza Movilidad Levante y Subus Grupo de Transporte. Solo se recibió una oferta, la de Avanza, que fue propuesta como adjudicataria en enero y obtuvo la adjudicación el 10 de marzo de 2026. Prácticamente a dedo.

Para autorizar este contrato, con un valor estimado de 7,62 millones de euros, la Generalitat se amparó en la legislación europea que permite medidas excepcionales en caso de interrupción del servicio o riesgo inminente de que se produzca. Pero el tribunal recuerda que esa vía es una excepción al principio general de adjudicación mediante procedimientos competitivos y exige una justificación estricta, concreta y basada en datos objetivos.

Un bus de Avanza en la terminal de Torrevieja / TONY SEVILLA

No lo acredita

La conclusión central de la resolución es que el expediente no acredita de forma objetiva y precisa que existiera una interrupción del servicio ni un riesgo inminente que habilitara esa adjudicación directa. El tribunal sostiene que los informes administrativos contienen afirmaciones genéricas sobre una posible suspensión del transporte -dado que era Avanza quien lo prestaba y presionaba advirtiendo que era muy deficitario-, pero no detallan con suficiente precisión qué servicios estaban afectados, cuál era el alcance real de una eventual supresión ni qué datos económicos u operativos permitían medir ese riesgo.

Se esperó mucho

El órgano de recursos también reprocha que la situación no fuera sobrevenida. La resolución señala que el problema venía de la caducidad de concesiones anteriores desde 2013 y 2016 y de la larga tramitación del nuevo modelo concesional. Para el tribunal, esa trayectoria describe una situación estructural conocida y prolongada, no un escenario abrupto o inmediato que justifique una medida excepcional.

GTV alegó que la Generalitat había utilizado indebidamente la adjudicación directa de emergencia, porque no existía una interrupción real ni un riesgo inminente, sino un deterioro progresivo y previsible del servicio provocado por la falta de licitación durante años. La asociación sostuvo que el operador ya comunicó en marzo de 2024 la imposibilidad de continuar con la explotación y que, si el riesgo era verdaderamente inminente, la Administración no podía esperar hasta marzo de 2026 para adjudicar el contrato. También defendió que se habían vulnerado los principios de publicidad, transparencia, no discriminación y libre concurrencia, y pidió que se ordenara abrir un procedimiento competitivo.

Defensa

La Generalitat, como órgano de contratación, solicitó que se desestimara el recurso y defendió que sí concurrían los requisitos para aplicar la adjudicación directa de emergencia, por el riesgo de abandono del servicio y la finalización de los contratos anteriores. La Administración sostuvo además que no había permanecido inactiva, que había elaborado un plan de modernización y un nuevo mapa concesional, y que los retrasos se habían visto afectados por recursos y alegaciones de asociaciones empresariales e hipotéticos licitadores.

Avanza pidió la inadmisión del recurso al considerar que GTV no tenía legitimación suficiente y que la adjudicación directa no era un acto susceptible de recurso especial. La empresa añadió que un operador no puede ser obligado a seguir prestando un servicio en condiciones deficitarias, por lo que el riesgo de interrupción era manifiesto.

El tribunal rechaza esos planteamientos. Reconoce la legitimación de GTV como asociación representativa del sector del transporte de viajeros por carretera y considera que la adjudicación sí podía ser recurrida. La resolución concluye que la utilización sucesiva o encadenada de medidas excepcionales no puede servir para sustituir la licitación ordinaria. Aunque la Generalitat defendía que el nuevo contrato respondía a un proyecto simplificado diferente, el tribunal considera que aceptar ese argumento permitiría eludir indefinidamente el límite de dos años mediante redefiniciones formales del servicio.

Noticias relacionadas

Un servicio con quejas

El servicio que se presta para cubrir el trayecto entre Alicante y Torrevieja presenta, también a día de hoy, al margen de ese contrato de urgencia, muchas deficiencias, según trasladan usuarios de la prestación. En la estación de Alicante la empresa no incorpora otro autobús cuando se agotan las plazas en el disponible con lo que los usuarios, que han llegado a tiempo de coger el transporte y se quedan sin sitio, deben esperar al siguiente, normalmente una hora, para viajar. En muchas ocasiones los billetes hay que comprarlos directamente al conductor, pese a la importante demanda de este servicio y las colas que se generan.