Fundido en negro para el Vyriato: solo el 10% de la antigua red inteligente de tráfico de Torrevieja sigue operativo

Apenas el 10 % de las cámaras del sistema de control de tráfico de Torrevieja, instalado en 2009, están operativas en estos momentos, según confirmó el concejal de Seguridad y Policía, Federico Alarcón. La red contaba con más de un centenar de puntos de control cuando se planificó, a finales de los años 2000, con unas expectativas que iban más allá del control del tráfico y alcanzaban también la seguridad. Algunas fuentes de la propia Policía Local rebajan todavía más ese porcentaje y mantienen que no funciona ninguna.

El concejal señala, por otra parte, que, al margen de esa red, cumplen con su objetivo en torno a cuarenta cámaras de videovigilancia de patrimonio local, como parques y edificios municipales, con dispositivos más modernos. También han mermado: de las 73 disponibles inicialmente en 2012 a unas 50, y sin el control centralizado con el que fueron concebidas inicialmente. Además, el sistema cuenta con alguna ampliación en puntos específicos para evitar robos, como es el caso de la Ciudad Deportiva. Por otra parte, aproximadamente el 30 % del polígono industrial Casagrande también cuenta ahora con videovigilancia municipal.

ZBE

Alarcón señala que, al arrancar el actual mandato, se reservó una partida de un millón de euros en el presupuesto municipal para abordar la renovación integral de todo el sistema. Sin embargo, ese dinero se va a destinar finalmente a poner en marcha la red específica de videovigilancia prevista para el centro del casco urbano, necesaria para activar la Zona de Bajas Emisiones, en la que está prevista, entre otras medidas, la instalación de 52 cámaras.

Como recogió INFORMACIÓN, esa red iba a ser financiada con fondos europeos, pero el recurso de una empresa ante el Tribunal de Recursos Contractuales dejó fuera de plazo la justificación municipal de la inversión ante Europa. Aunque la empresa perdió ese recurso, lo que dio la razón al municipio, el Ayuntamiento perdió esa financiación.

El Ayuntamiento de Torrevieja fue pionero en 2009 en la provincia de Alicante a la hora de poner en pie un sistema de videovigilancia con capacidades que iban más allá de la recepción de vídeo. Las más de cien cámaras dispuestas en los principales viales de acceso, la zona litoral y el centro del casco urbano eran capaces, por ejemplo, de realizar lectura de matrículas e identificar a un mismo vehículo a lo largo de su recorrido por la ciudad. Algo convencional ahora, pero innovador en aquel momento para una administración local.

Vyriato

El municipio vendió durante los primeros años la eficacia del sistema, que bautizó con nombre propio como Video y Radar Inteligente Asertivo Torrevieja, Vyriato, y cuya puesta en marcha salió adelante gracias a la financiación de un millón y medio de euros del Plan E anticrisis del Gobierno y al fraccionamiento en diez contratos. A las cámaras se sumaron radares marinos, incorporados junto a cámaras convencionales y adquiridos para detectar vehículos a gran velocidad.

El desembolso para ese dispositivo se hizo, pero los radares nunca funcionaron porque la Administración no validó su homologación para ese uso en control de tráfico. Todavía permanecen sobre sus báculos, con su forma redondeada y blanca, en la CV-95 junto a Carrefour o en la rotonda de la avenida de Pinoso con Gregorio Marañón.

Pronto, el Vyriato se enfrentó a obstáculos importantes. Desde las restricciones a la privacidad exigidas por la propia legislación estatal -que las cámaras de tráfico no pudieran “mirar” a las playas, por ejemplo- hasta un coste de mantenimiento muy elevado, con dispositivos expuestos a un ambiente hipersalino junto al mar; la falta de actualización de los equipos y del software que permitía que funcionaran; o algo tan básico como la falta de medios personales para controlar y vigilar las propias cámaras en la jefatura de la Policía Local.

Un báculo de alumbrado en la avenida de Pinoso con Gregorio Marañón con tres cámaras que no funcionan y un radar que nunca llegó a estar operativo por falta de homologación / D. Pamies

Ayuda

Las cámaras permitieron esclarecer algunos delitos graves gracias a las grabaciones analizadas por la Policía Local y la Guardia Civil; por ejemplo, identificar a los autores de un secuestro con robo a una pareja de hosteleros locales. También ayudaron a aclarar las circunstancias en las que se produjeron algunos accidentes con víctimas en el casco urbano. Y en el caso de las de vigilancia de patrimonio, que en parte sí siguen realizando su función pero a través de centrales de alarma y servicios externalizados, redujeron los actos vandálicos un 90 %.

Pero ya en 2015 una parte importante del sistema estaba fuera de juego. Y en 2019, cuando el concejal de Seguridad, Tráfico y Policía Local, Federico Alarcón, asumió esas competencias, la mayoría no funcionaba, tal y como indicó a INFORMACIÓN. Muchas pueden cumplir ahora un papel preventivo por su propia presencia en algunas zonas. Pero su aspecto exterior denota que hace mucho tiempo que están fuera de juego -y quizá sería recomendable retirarlas-, como ocurre con las ubicadas junto a la playa de Los Náufragos, Los Locos o en La Manguilla, junto a las avenidas de Alfredo Nobel y del Agua.

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Sobre el terreno

Sobre el terreno, en los últimos años, la adquisición de radares pedagógicos, radares móviles y de cuatro radares fijos en el casco urbano o la señalización lumínica vertical y horizontal de pasos de peatones y cruces, en el término municipales han sido inversiones mucho más eficaces para dar mayor seguridad al tráfico.