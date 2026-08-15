El PSOE se ofrece a sumar por la N-332 en Torrevieja pese al problema de fondo: la duplicación no cabe por falta de suelos que ocuparon los constructores

El PSOE de Torrevieja asegura que su posición ante el desdoblamiento de la N-332 será la de colaborar para que el proyecto avance, tras las declaraciones realizadas en los últimos días por el alcalde, Eduardo Dolón (PP). La portavoz socialista Bárbara Soler, en respuesta a la reclamación hecha pública por el primer edil al ministro Óscar Puente de que se liciten unas obras esperadas desde hace décadas, sostiene que su grupo apoyará cualquier trámite que permita desbloquear la actuación, aunque rechaza el uso político que, a su juicio, hace el Partido Popular de este asunto.

"Eduardo Dolón reclama en pleno agosto el desdoblamiento de la N-332. Y ¿por qué? Pues porque debe. En verano es cuando más evidente es el problema. Y nosotros compartimos plenamente la voluntad de que se desdoble", admite la portavoz socialista.

"Eduardo Dolón reclama en pleno agosto el desdoblamiento de la N-332. Y ¿por qué? Pues porque debe. En verano es cuando más evidente es el problema. Y nosotros compartimos plenamente la voluntad de que se desdoble" Bárbara Soler — Portavoz del PSOE de Torrevieja

Los socialistas sitúan el principal problema del proyecto en las condiciones urbanísticas del tramo que están haciendo muy difícil aprobar un proyecto de ejecución definitivo. Recuerdan que la carretera, construida como circunvalación en los años ochenta, quedó encajada entre planes urbanísticos y que no se reservaron, por parte del Ayuntamiento, en su momento los márgenes legales de servidumbre de suelo necesarios y exigidos por la ley de Carreteras para facilitar una futura ampliación.

El PSOE considera que la solución no pasa por una sucesión de reproches entre administraciones -el proyecto ha encadenado este retraso con gobiernos en el ejecutivo central del PP y del PSOE-, aunque señala que tampoco puede obviarse el origen del problema si se habla de responsabilidades.

Preferente

La formación prefiere centrar el debate en el estado actual de la tramitación. Según los socialistas, la redacción del trazado definitivo está en su fase final y el proyecto se encuentra en supervisión de la documentación. A partir de ese punto, defienden que la prioridad debe ser reclamar que la actuación tenga carácter preferente. El Gobierno de España prevé una inversión de 55 millones de euros para desdoblar 4,47 kilómetros de la N-332, que es solo una parte de los ocho a desdoblar. Soler recordó que ese tramo ha sido siempre el proyectado, también bajo el Gobierno de PP en el Ministerio. Se trata de una sección, la ubicada entre la CV-95 y la CV-905 especialmente compleja por el escaso margen disponible y por las afecciones que puede generar la ampliación.

La solución no pasa por una sucesión de reproches entre administraciones. A nosotros nos encontrarán sumando Bárbara Soler — Portavoz del PSOE

El PSOE pide que la exigencia de plazos se haga con responsabilidad, al tratarse de una obra difícil desde el punto de vista técnico y urbanístico. También reprocha al PP que reclame rapidez cuando, según los socialistas, el propio gobierno local de Torrevieja y el de la Generalitat acumula incumplimientos de plazos en otros grandes proyectos. En alusión, sin citarla expresamente, al desdoblamiento de la propia CV-95.

Tramo de la N-332 a desdoblar / TONY SEVILLA

También cuestionan que la reclamación de Eduardo Dolón de una reunión con el ministerio sea para abordar las afecciones del trazado a proyectos locales.

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Los socialistas afirman que seguirán apoyando cualquier iniciativa que sirva para impulsar el desdoblamiento de la N-332. Su disposición, señalan, será la de colaborar cuando se trate de avanzar en la obra, no cuando el asunto se utilice para obtener rédito político, desgastar al adversario o sostener un discurso partidista.