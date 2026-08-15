Torrevieja
El PSOE se ofrece a sumar por la N-332 en Torrevieja pese al problema de fondo: la duplicación no cabe por falta de suelos que ocuparon los constructores
Los socialistas exigen al Ministerio de Óscar Puente que la duplicación tenga carácter preferente, pero recuerdan que el trazado quedó encajado por planes urbanísticos autorizados por el Ayuntamiento
El PSOE de Torrevieja asegura que su posición ante el desdoblamiento de la N-332 será la de colaborar para que el proyecto avance, tras las declaraciones realizadas en los últimos días por el alcalde, Eduardo Dolón (PP). La portavoz socialista Bárbara Soler, en respuesta a la reclamación hecha pública por el primer edil al ministro Óscar Puente de que se liciten unas obras esperadas desde hace décadas, sostiene que su grupo apoyará cualquier trámite que permita desbloquear la actuación, aunque rechaza el uso político que, a su juicio, hace el Partido Popular de este asunto.
"Eduardo Dolón reclama en pleno agosto el desdoblamiento de la N-332. Y ¿por qué? Pues porque debe. En verano es cuando más evidente es el problema. Y nosotros compartimos plenamente la voluntad de que se desdoble", admite la portavoz socialista.
"Eduardo Dolón reclama en pleno agosto el desdoblamiento de la N-332. Y ¿por qué? Pues porque debe. En verano es cuando más evidente es el problema. Y nosotros compartimos plenamente la voluntad de que se desdoble"
Los socialistas sitúan el principal problema del proyecto en las condiciones urbanísticas del tramo que están haciendo muy difícil aprobar un proyecto de ejecución definitivo. Recuerdan que la carretera, construida como circunvalación en los años ochenta, quedó encajada entre planes urbanísticos y que no se reservaron, por parte del Ayuntamiento, en su momento los márgenes legales de servidumbre de suelo necesarios y exigidos por la ley de Carreteras para facilitar una futura ampliación.
El PSOE considera que la solución no pasa por una sucesión de reproches entre administraciones -el proyecto ha encadenado este retraso con gobiernos en el ejecutivo central del PP y del PSOE-, aunque señala que tampoco puede obviarse el origen del problema si se habla de responsabilidades.
Preferente
La formación prefiere centrar el debate en el estado actual de la tramitación. Según los socialistas, la redacción del trazado definitivo está en su fase final y el proyecto se encuentra en supervisión de la documentación. A partir de ese punto, defienden que la prioridad debe ser reclamar que la actuación tenga carácter preferente. El Gobierno de España prevé una inversión de 55 millones de euros para desdoblar 4,47 kilómetros de la N-332, que es solo una parte de los ocho a desdoblar. Soler recordó que ese tramo ha sido siempre el proyectado, también bajo el Gobierno de PP en el Ministerio. Se trata de una sección, la ubicada entre la CV-95 y la CV-905 especialmente compleja por el escaso margen disponible y por las afecciones que puede generar la ampliación.
La solución no pasa por una sucesión de reproches entre administraciones. A nosotros nos encontrarán sumando
El PSOE pide que la exigencia de plazos se haga con responsabilidad, al tratarse de una obra difícil desde el punto de vista técnico y urbanístico. También reprocha al PP que reclame rapidez cuando, según los socialistas, el propio gobierno local de Torrevieja y el de la Generalitat acumula incumplimientos de plazos en otros grandes proyectos. En alusión, sin citarla expresamente, al desdoblamiento de la propia CV-95.
También cuestionan que la reclamación de Eduardo Dolón de una reunión con el ministerio sea para abordar las afecciones del trazado a proyectos locales.
Los socialistas afirman que seguirán apoyando cualquier iniciativa que sirva para impulsar el desdoblamiento de la N-332. Su disposición, señalan, será la de colaborar cuando se trate de avanzar en la obra, no cuando el asunto se utilice para obtener rédito político, desgastar al adversario o sostener un discurso partidista.
Los Verdes y la corrupción de Hernández Mateo
Sobre la falta de suelos, que han retrasado la evaluación ambiental y las alternativas desde que se adjudicó la redacción del proyecto en 2018, Los Verdes, sin representación en la Corporación municipal, rescataron su versión sobre este asunto este mismo sábado asegurando que el Ayuntamiento incumplió durante años la ley de Carreteras que exige para una carretera de titularidad estatal respetar una servidumbre de 100 metros desde su eje para futuras actuaciones. El municipio logró que el Estado adaptara esa exigencia a solo 25. Los Verdes apuntan directamente a un responsable de ese estrechamiento del margen para ampliar la capacidad el vial de un carril por sentido de la marcha a dos: el alcalde "condenado por corrupción" Pedro Hernández Mateo que permitió hacer a los urbanizadores.
La ocupación de esas servidumbres facilitó, según la versión que también mantuvo durante la alcaldía el alcalde ecologista José Manuel Dolón, a esos constructores ocupar los suelos. Los Verdes aseguran que con viviendas y negocios. Sobre el terreno, en el tramo previsto ahora, no es exactamente así. Lo que se puede comprobar a simple vista en Villa Amalia, el plan parcial Mediterráneo o El Paraíso es que los constructores planificaron las zonas verdes, con el visto bueno municipal, en el suelo de servidumbre previsto para el desdoblamiento y obtuvieron una doble ganancia: cumplir con la exigencia legal de zonas verdes computando una servidumbre que deberían haber respetado y ganar en edificabilidad total con esa práctica.
En el proyecto actual de la duplicación es algo que ha obligado a contemplar suelos públicos para la duplicación como los del aparcamiento del cementerio para encajar el tramo o a sacrificar espacio de zona verde y hacer encajes de bolillo, sobre todo, con los carriles de salida y aceleración.
Solo algunas zonas concretas de viviendas se ven afectadas directamente: en el ensanche del Acequión con bloques de viviendas y una piscina en las calles Villa Madrid o Ciudad de Barcelona en el límite de los 25 metros o junto al carril de salida con los bloques de Altos del Edén, a apenas cinco metros. Ahí la duplicación y sus viales auxiliares caben por los pelos.
El desdoblamiento podrá salir adelante porque la propia carretera actual cuenta con un ancho mucho mayor al exigido para dos carriles.
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