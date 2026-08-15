El Ayuntamiento deTorrevieja reabre las pistas de pádel tras reparar escuadras y neoprenos defectuosos instalados solo ocho meses antes

El Ayuntamiento de Torrevieja ha reabierto al público las de pistas de padel de la Ciudad Deportiva que tuvo que clausurar después de la rotura simultánea de varios cristales de las pistas, recién remodeladas meses antes. La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja ordenó el viernes 26 de junio la clausura de la zona de raquetas de la Ciudad Deportiva tras la rotura consecutiva de los paneles de cristal de tres de las siete pistas de pádel del recinto "sin ninguna causa justificada y con el fin de poder determinarlas y garantizar la seguridad de los usuarios", según recogía su propia nota de prensa sobre la decisión. La decisión se adoptaba sobre ina infraestructura que había sido reformada de forma integral con una inversión de más de un millón de euros y abierta en octubre de 2025 tras un periodo de inactividad de seis años. En aquel anuncio se indicaba que el periodo de cierre se iba a prolongar durante dos semanas. Finalmente ha sido mes y medio.

En garantía

En declaraciones a INFORMACIÓN la concejala del área, Diana Box, señaló que las actuaciones las ha llevado a cabo la empresa adjudicataria de la obra, Pavasal, dentro del periodo de garantía de la obra. No ha trascendido el coste que ha supuesto para la mercantil.

Desde el cierre de las instalaciones se llevaron a cabo todas las inspecciones necesarias de revisión de las pistas y búsqueda de la causa de la rotura de cristales. La arquitecto municipal responsable de esta obra solicitó en los informes que se realizaran todas las actuaciones necesarias en coordinación con la direccion de obra (UTE Cuatroteca). En este sentido y tras diferentes inspecciones se determinó revisar cada una de las estructuras de las siete pistas en las que se observaron distintas anomalías.

Escuadras y neoprenos deteriorados

Sin detallar el motivo de las tres roturas, el Ayuntamiento de Torrevieja sí explica que la empresa adjudicataria de la reforma, Pavasal, ha abordado ahora la sustitución de las escuadras de fijación de los cristales "defectuosas", reposicionó escuadras de fijación de forma que quedaran perfectamente perpendiculares al vidrio y retranqueadas entre 2 y 3 milímetros respecto al perfil metálico, de manera que, una vez realizado el apriete de tornillos, el neopreno situado entre el perfil y el vidrio "quedara correctamente comprimido". ELas escuadras, en una pista de padel, son los soportes metálicos que hacen de refuerzo en las uniones de la pista, como las piezas en ángulo que se usan para que una estructura quede más firme.

Las pistas cuando se reaperturaron tras la reforma en la que se invirtió un millón de euros / INFORMACIÓN

También realizó la sustitución de los neoprenos deteriorados y la reposición de los vidrios garantizando una separación mínima respecto del pavimento, además de garantizar la separación entre vidrios y ejecutar un cordón de silicona de aproximadamente 25 centímetros entre vidrios, tanto en la parte superior como inferior. l neopreno es una pieza o junta de goma técnica que se coloca para evitar el contacto directo entre materiales rígidos, sobre todo entre el vidrio templado y la estructura metálica o la base de la pista.

Vidrio templado de 12 milímetros por 46.000 euros

El proyecto aprobado por el Ayuntamiento señala que para las siete pistas dobles panorámicas, de diez por veinte metros, con estructura de acero tubular, se dispondría de “vidrio templado de 2x3 metros y 12 milímetros de espesor”, colocado en el fondo de la pista y en los laterales de ambos extremos. El vidrio debía ser incoloro, de silicato sodocálcico, con cantos pulidos y fijación con neopreno, conforme a la normativa EN-12150-2:2004. La partida completa de estos vidrios tenía un coste de 46.000 euros.

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El Ayuntamiento encadena una mala racha de incidentes en instalaciones en infraestructuras municipales, incluidas las recién acabadas. Solo la Concejalía de Deportes se hizo eco a través de sus redes sociales de la reapertura que se produjo el pasado miércoles, sin informar por otros medios. La demanda de las pistas municipales es elevada y durante las últimas semanas las preguntas de usuarios sobre los plazos de reapertura también han sido constantes. El Ayuntamiento de Torrevieja cuenta con ontras instalaciones con pistas de pádel gestionadas a través de una concesión en el parque de La Siesta. En este caso están concesionadas a una empresa que se encarga de su mantemiento. Las pistas de la Ciudad Deportivas son gestionadas directamente por los servicios municipales.