Amigos de los Humedales advierte del peligro de aprobar una urbanización en Benferri junto a la rambla de Abanilla y piden archivar el expediente

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha presentado alegaciones a la tramitación de la urbanización Altos del Pino, en Benferri, para reclamar que el plan no se apruebe y que sus casi 15 hectáreas pasen a ser suelo no urbanizable de especial protección. El escrito centra su rechazo en dos motivos: la peligrosidad de inundación vinculada a las ramblas de Abanilla y Los Mejías, y la necesidad de integrar esos terrenos en un corredor territorial de la infraestructura verde municipal y regional.

La iniciativa se tramita sobre un suelo urbano sin viviendas y abandonado desde la crisis del ladrillo sin terminar y repleto de escombreras y vertidos incontrolados, con servicios básicos como viales, saneamiento y alumbrado sobre los que hay que realizar una nueva inversión.

El documento dirigido al Ayuntamiento de Benferri, reclama que se archive de forma definitiva la actuación urbanística tanto en el ámbito municipal como en el autonómico. Como recogió INFORMACIÓN, la iniciativa del PAI Altos del Pino fue sometida a información pública en junio pasado y propone rescatar la urbanización con capacidad para 370 viviendas, abandonada hace dos décadas durante la crisis del ladrillo

Aspecto de uno de los viales de la urbanización / D. Pamies

Riesgo de inundación

El principal argumento de las alegaciones es el riesgo de inundación. El escrito sostiene que todo el sector está sometido a la peligrosidad geomorfológica definida por el Plan de Acción Territorial frente al Riesgo de Inundación de la Generalitat (Patricova) -el de menor grado de peligrosidad en la escala autonómica- pero que, sin embargo, los terrenos se sitúan junto a la zona de peligrosidad 1 de la rambla de Abanilla, el nivel máximo que recoge ese plan autonómico frente al riesgo de inundación.

La situación se agrava, según las alegaciones, por la proximidad del sector a la confluencia de la rambla de Abanilla con la rambla de Los Mejías. Esta última recoge una parte importante de las escorrentías que bajan desde la vertiente norte de la Sierra de Orihuela y aparece actualmente del mismo Patricova con peligrosidad 6 de inundación como tributaria de la rambla de Abanilla.

Además, ese mapa de riesgos puede cambiar. El escrito recuerda que la Vega Baja sigue pendiente de una revisión del Patricova casi siete años después de la Dana de septiembre de 2019. Las alegaciones subrayan que aquel episodio tuvo uno de sus escenarios principales en el aumento brusco de caudales del río rambla Chícamo-Abanilla y en las escorrentías que descendieron desde la Sierra de Orihuela hacia esa rambla, en buena parte canalizadas por la rambla de Los Mejías.

Esa rambla río alcanzó un caudal punta de 1.200 metros cúbicos por segundo en el episodio de lluvias torrenciales de septiembre de 2019 y acumuló un caudal total de 74 hectómetros cúbicos que inundaron la llanura aluvial del Bajo Segura. Como ejemplo, el caudal medio ordinario del río Ebro en su desembocadura en Tortosa es 440 metros cúbicos por segundo, casi tres veces menos.

La rambla-río generó arrasó aguas abajo la zona industrial de Orihuela, zonas diseminadas oriolanas y varios barrios de Redován, y las ramblas procedentes de la sierra de Albanilla-Albatera, sobre terrenos transformados por el regadío intensivo, inundaron el propio municipio, en especial otra urbanización, Benfis Park, y generaron graves daños materiales. El riesgo de inundación sobre la zona de Benfis Park, donde el agua entró en torrente en las viviendas, no figuraba en el Patricova.

La rambla río de Abanilla en Benferri. La urbanización se ubica aguas arriba, en la zona superior izquierda de la foto / TONY SEVILLA

Ni una mención

Miguel Ángel Pavón, vicepresidente de AHSA, reprocha que la documentación sometida a información pública no mencione la Dana de 2019, pese a que la memoria sí recoge la existencia de gotas frías, el carácter torrencial de las precipitaciones en la zona y episodios esporádicamente extremos. A su juicio, la revisión pendiente del Patricova debería valorar el aumento de la peligrosidad de inundación asociada a estos terrenos y la compatibilidad real de su urbanización con la gestión de riesgos.

"Temerario"

Las alegaciones califican de “temerario” aprobar el programa para terminar la urbanización del sector y construir las 370 viviendas unifamiliares de dos plantas previstas. El escrito sostiene que esa actuación expondría a personas y bienes a un riesgo de inundación que, según su planteamiento, debe evitarse con el abandono y archivo definitivo del desarrollo.

El documento también destaca la antigüedad del planeamiento. El plan parcial fue aprobado hace más de 21 años y el sector no cuenta ahora con un Programa de Actuación Integrada aprobado. La urbanización quedó detenida por la crisis inmobiliaria de principios de siglo y por la liquidación concursal del anterior urbanizador. Para las alegaciones, esa situación debe aprovecharse para no continuar con el desarrollo.

Infraestructura verde

La segunda línea argumental de las alegaciones se centra en la infraestructura verde. El escrito defiende que los terrenos del sector deben incorporarse a un corredor territorial estructurado en torno a las ramblas de Abanilla y Los Mejías. Ese corredor permitiría conectar espacios naturales protegidos como las sierras de Orihuela y Callosa con otros ámbitos próximos, entre ellos la Sierra de Abanilla y los espacios naturales situados en la cabecera alta del río Chícamo-Abanilla.

Las alegaciones señalan que la versión inicial del PAT de la Vega Baja -paralizado por el actual Consell desde 2023 pero sin que haya sido archivado- ya definió un corredor territorial terrestre sobre suelo no urbanizable en torno a esas dos ramblas. Por ese motivo, el escrito pide que Altos del Pino se incorpore a ese corredor mediante su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección. La solicitud se apoya tanto en la peligrosidad de inundación como en el papel ecológico y territorial de esos terrenos.

Cartografía

El documento acompaña esa argumentación con cartografía del visor del Institut Cartogràfic Valencià. Los planos sitúan el ámbito de Altos del Pino junto a la confluencia de las dos ramblas, dentro de terrenos con peligrosidad geomorfológica de inundación, con la zona de máxima peligrosidad de la rambla de Abanilla muy próxima al sector y con la rambla de Los Mejías conectando las escorrentías de la Sierra de Orihuela hacia el cono aluvial asociado a ese cauce.

La alegación reitera la con una petición de que no apruebe en ningún caso el PAI Altos del Pino, que se promueva la desclasificación de sus casi 15 hectáreas, que esos terrenos pasen a ser suelo no urbanizable de especial protección y que se integren en la infraestructura verde municipal y regional. La petición incluye el archivo definitivo de la urbanización del sector en la tramitación municipal y autonómica.

Tony Sevilla

"Nunca se ha inundado"

El alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE) señala que el suelo es urbano, el sector está urbanizado al 80 % -aunque los costes de reparar los actos vandálicos reducen bastante ese porcentaje-. También que los bancos que recibieron los suelos de las empresas que entraron en bancarrota han asumido la promoción y el Ayuntamiento debe tramitar la propuesta desde el punto de vista administrativo. Además señaló que ese suelo está situado junto a la rambla sobre un talud elevado "que nunca se ha inundado, tampoco en la dana de 2019". El alcalde recordó que revertir suelos urbanos a su situación original generaría una reclamación patrimonial por daños económicos muy importante para el municipio de 2.000 habitantes.