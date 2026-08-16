Un coche de la Policía Local termina estrellado tras perseguir a otro que se dio la fuga en la N-332 de Orihuela Costa

Un coche patrulla de la Policía Local de Orihuela ha sufrido un aparatoso accidente este domingo por la mañana en la N-332 poco antes de la rotonda de Punta Prima. Según han informado fuentes próximas a la intervención policial la patrulla dio el alto a un vehículo que se dio a la fuga y en la persecución se produjo el accidente en el que el vehículo impactó con la jardinera de uno de los márgenes de la vía parque, sin que se produjeran heridos.

Fue la Guardia Civil de Tráfico, que es la competente para actuar en el vial de titularidad estatal, la que procedió a regular el tráfico en una de las jornadas de mayor densidad de circulación de todo el año.

El accidente provocó la alerta de los viandantes en esta zona que cuenta con muchos establecimientos de hostelería junto a la carretera.

Localizado

Según las mismas fuentes el conductor del coche habría sido localizado y arrastado poco después. En esta ocasión la Policía Local de Orihuela, muy activa en redes sociales en especial en su despliegue en la Costa, ha decidido no informar este domingo de los detalles del accidente tras la persecución

La misma policía ha informado de espectaculares intervenciones en las últimas semanas. Como la que permitió auxiliar a una persona que sufría una hemorragia en un brazo por un accidente laboral, la que informaba de la detención de un conductor que bajo los efectos del alcohol había provocado un accidente con otro vehículo en el que circulaba una familia y en la que el cuerpo policial emplea imágenes del sistema de videovigilancia para ilustrar un "reel" de Instagram, o incluso del cierre de un tramo de litoral. Todas informaciones de las que no se hizo eco el Ayuntamiento por sus cauces de comunicación oficiales.