El pirómano de Albatera lo vuelve a hacer: quinto incendio junto a la A-7 y el casco urbano en tres meses

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante trabajan este domingo desde las 15:30 horas de este domingo en un incendio declarado cerca de la A-7 y el acceso al casco urbano de Albatera. El fuego afecta a una zona de palmeras y cañar, muy próxima a la carretera, y propagó con rapidez, con la ayuda de las rachas de viento de levante, aunque ya está estabilizado, según la información que ha difundido el Consorcio.

Se trata del quinto incendio intencionado que se produce en la misma zona en un periodo de solo tres meses. Siempre en la franja agrícola que separa el sur del casco urbano de la autovía A-7. Una zona en la que se alternan los bancales en producción agrícola, algunas zonas de palmeras con tierras de cultivo abandonadas.

El aviso obligó a activar el protocolo habitual que se emplea por cercanía de viviendas y por la evolución del incendio. La intervención continúa en curso. En las tareas de extinción participan efectivos de los parques de Crevillent, Elche y Orihuela, además del retén de la Vega Baja y el helicóptero HV3. También se han movilizado medios de Bomberos Forestales, con dos autobombas, dos brigadas de Tibi y Guardamar y el medio aéreo MV9-R. También están apoyando las labores de extinción los agentes de la Policía Local.

Sin rastro del pirómano

No hay indicios claros sobre el autor de los incendios. No ha dejado rastro, en un episodio inquietante para las autoridades locales desde el punto de vista de la autoría porque parece que se trata de la misma persona responsable de otra batería de incendios intencionados entre finales de 2023 y marzo de 2024, que también afectaron a la misma zona agrícoola junto al sur del casco urbano y que tampoco se pudieron esclarecer, tal y como recogieron en su día INFORMACIÓN y Albatera Digital.

La alcaldesa Ana Serna tuvo que emitir recientemente un bando para recordar a los propietarios de las fincas la obligatoriedad de mantener limpias las parcelas y que, aunque no alude expresamente a esta situación, está con claridad enfocado a evitar mayores consecuencias en caso de incendio en la zona afectada.

Los vecinos están actuando en función de esa petición municipal, además concienciados por los problemas que genera la constante alerta -y los daños en fincas- de estos incendios intencionados.

Medios

El dispositivo del Consorcio Provincial incluye una Unidad de Mando y Jefatura, una Bomba Urbana Pesada, dos Bombas Nodriza Pesadas y una Bomba Forestal Pesada.

En total han intervenido un suboficial, un sargento, dos cabos y once bomberos. La prioridad de los equipos desplazados es contener el avance del fuego por la proximidad de la carretera y de zonas habitadas, según las mismas fuentes.