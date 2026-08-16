Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio

La Asociación de Vecinos y Asociaciones de Campoamor (AVA Campoamor) de Orihuela celebró este domingo segunda concentración reivindicativa para exigir soluciones a la falta de accesibilidad y al deterioro que sufre, a su juicio, la playa de Barranco Rubio, una movilización en la que varios centenares de vecinos, residentes y usuarios han vuelto a reclamar una playa digna, segura, además de accesible, aunque la nota de prensa posterior a la concentración recoge varios agradecimientos al Ayuntamiento oriolano.

La concentración llega después de la primera movilización organizada por AVA Campoamor, tras la cual la asociación asegura haber observado algunos avances que considera "positivos", aunque todavía insuficientes para resolver definitivamente los problemas de la playa. "Hasta conseguirlo no cejaremos en el empeño, pero ahora lo hacemos con algo más de esperanza", señaló la asociación durante el acto. La movilización, que coincide con la semana de mayor ocupación de las viviendas secundarias en todo el año, se ha impulsado por la asociación exclusivamente por el estado de una playa y su accesibilidad, no por otros problemas relacionados con los servicios públicos que presenta esta zona de Orihuela Costa.

Los avances

Uno de los cambios más visibles, según la Asociación, se encuentra en el extremo sur de la playa, donde se ha construido una zanja destinada a canalizar el agua sobrante y evitar que continúe acumulándose en determinadas zonas. AVA Campoamor considera que se trata de una actuación que, aunque no constituye todavía una solución definitiva, demuestra una voluntad de buscar alternativas al problema de las aguas que llegan a la playa y por el alto nivel de la capa freática, generan zonas permanentemente húmedas, charcos y acumulaciones de barro.

El agua llega a la playa porque en ese extremo del litoral desemboca el propio barranco Rubio que da nombre a la playa, que es un cauce natural que no se puede soterrar, y que suele estar alimentado por aguas de drenaje de origen agrícola, entre otras.

Un momento de la protesta / INFORMACIÓN

Positivo

La asociación valora positivamente este primer paso y confía en que pueda formar parte de una solución más amplia y eficaz. Otro de los aspectos que la asociación considera positivo es la gestión de la acumulación de algas, en realidad restos de posidonia -que son plantas marinas protegidas-, que, por las actuales condiciones y normativa, no pueden ser retirados completamente de la playa.

En los últimos días, estas acumulaciones se han concentrado en el extremo sur de Barranco Rubio -es decir, donde desemboca la rambla y junto al acantilado del mismo nombre- "una ubicación que minimiza sus molestias e inconvenientes para los usuarios y permite mantener más despejada la zona de baño y estancia", según valoran los vecinos.

AVA Campoamor ha constatado una mejora en la limpieza de la playa. Recientemente, se ha realizado un trabajo más eficaz y continuado, lo que, a juicio de la asociación, se ha traducido en una mejora apreciable del aspecto general de Barranco Rubio.

Servicios básicos La nota de prensa no hace referencia a la contratación por parte del Ayuntamiento de Orihuela de un polémico servicio lanzadera --por su coste y especiales condiciones de prestación- para acceder a la playa atendiendo a las peticiones de los vecinos, que ya está adjudicado, mientras se resuelve el problema de la avería de dos ascensores "municipales" ubicados en un edificio privado. Tampoco aludieron a las deficiencias en servicios básicos en la urbanización, comunes al resto de residenciales del litoral, como las deficiencias en aseo urbano, recogida de residuos, zonas verdes o mantenimiento de viales, entre otros y se centraron en la playa.

El edificio Miraver y AVA Campoamor avanzan hacia una solución conjunta

En relación con los ascensores que permitían acceder a la playa, AVA Campoamor quiere manifestar "una precisión importante respecto a la situación del edificio Miraver, donde se encuentran estas instalaciones".

Actualmente, los dos ascensores permanecen fuera de servicio, una situación que no solo perjudica a los vecinos y usuarios de Campoamor, sino también a los propios residentes del edificio Miraver, que tampoco pueden utilizarlos para subir o bajar a sus casas. AVA ha entablado contacto con el nuevo presidente del edificio Miraver. La nueva presidencia ha trasladado a AVA Campoamor su preocupación e inquietud por este problema y comparte la necesidad de encontrar con urgencia una solución definitiva.

Esta nueva situación abre, a juicio de AVA Campoamor, un escenario de mayor entendimiento y colaboración entre el edificio y el Ayuntamiento de Orihuela, que permitirá avanzar con mayor rapidez en la firma de un nuevo convenio que facilite la actuación necesaria para la sustitución de los ascensores.

La asociación continuará realizando un seguimiento de la situación y mantendrá su disposición a colaborar con todas las partes hasta conseguir que los ascensores vuelvan a funcionar y el acceso a la playa de Barranco Rubio sea realmente accesible para todos.

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Un momento de la concentración en Campoamor / INFORMACIÓN

Recogida de firmas y aumentar representación vecinal

Durante la concentración se ha continuado además con la recogida de firmas para trasladar a las administraciones el sentir de los usuarios de Barranco Rubio y se ha animado a vecinos y propietarios a incorporarse a AVA Campoamor para reforzar la representación vecinal. La movilización ha concluido con un mensaje que resume la posición de la asociación: “Ni un paso atrás por nuestra playa y accesos.”