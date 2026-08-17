El nuevo servicio de teledermatología en Atención Primaria reduce las consultas en el Hospital de Orihuela

El Departamento de Salud de Orihuela está reforzando la capacidad de los médicos de Atención Primaria para valorar lesiones de la piel que hasta ahora requerían una derivación a Dermatología. Los centros de salud disponen ahora de dermatoscopios para tomar imágenes detalladas de las lesiones y enviarlas a los especialistas del Hospital Universitario Vega Baja. El sistema permite resolver parte de los casos desde el centro de salud, evitar consultas presenciales en el hospital y seleccionar con mayor rapidez a los pacientes que necesitan atención especializada.

Teledemartología

La medida amplía el servicio de Teledermatología implantado a principios de este año en las siete zonas básicas de salud del departamento. Desde su puesta en marcha hasta mediados de julio, las dermatólogas del hospital han valorado a distancia cerca de 2.400 interconsultas remitidas por los médicos de Atención Primaria. El 34,7% fueron consideradas preferentes y el resto, ordinarias. La tasa de utilización alcanza las 12,9 consultas por cada 1.000 habitantes.

En siete centros de salud

En total son ocho equipos se encuentran en los centros de salud de Albatera, Almoradí, Bigastro, Callosa de Segura y Dolores, además de dos que funcionan en el centro de salud del Rabaloche de Orihuela.

La cita para la consulta en la especialidad de Dermatología es una de las que más demora arrastra no solo en este departamento, en toda la sanidad pública valenciana. Y claramente esta alternativa busca rebajar esa presión y el retraso en la atención, aunque es algo que la nota de prensa de Sanidad no indica.

La directora médica de Atención Primaria, María Aránzazu Seguí, señala que la teledermatología permite "resolver muchas consultas sin que el paciente tenga que desplazarse" y aporta mayor seguridad para decidir qué casos necesitan una valoración presencial preferente.

Por su parte, dermatóloga Marina Senent explica que el dermatoscopio aporta información sobre las características de las lesiones que no puede apreciarse a simple vista y facilita determinar su naturaleza. Destaca además que el sistema permite priorizar a los pacientes con lesiones de mayor gravedad y acelerar el diagnóstico, especialmente ante una sospecha de melanoma, donde, según señala, "cada semana cuenta".

Los dermatoscopios permiten obtener imágenes de calidad en los centros de salud del departamento de Orihuela / INFORMACIÓN

Médico de familia

El procedimiento traslada así una parte de la valoración inicial de las lesiones cutáneas a los centros de salud. El médico de familia examina al paciente, obtiene imágenes con el dermatoscopio y las remite a Dermatología junto con la información clínica. El especialista puede emitir una valoración a distancia, indicar un tratamiento o determinar que el paciente debe acudir a una consulta presencial.

Los nuevos aparatos buscan mejorar especialmente la calidad de esa primera valoración. El dermatoscopio permite ampliar la imagen y observar características que pueden pasar inadvertidas a simple vista, como la asimetría de una lesión, la irregularidad de sus bordes o las variaciones de color y tamaño. También permite obtener información más precisa sobre su morfología.

El sistema se utiliza para valorar lesiones como queratosis seborreicas, nevus y queratosis actínicas. Cuando las imágenes y la información clínica permiten alcanzar un diagnóstico, el paciente puede recibir las indicaciones a través de su propio médico de Atención Primaria sin tener que desplazarse hasta la consulta de Dermatología del hospital.

Detectar antes los posibles tumores

Uno de los principales objetivos es utilizar esta selección previa para acelerar la atención de las lesiones sospechosas de cáncer de piel. Las consultas clasificadas como preferentes se están resolviendo en un plazo de un mes. Dentro de los casos con sospecha tumoral, el departamento prioriza las intervenciones de pacientes con posible melanoma, carcinoma epidermoide y carcinoma basocelular.

La valoración mediante imágenes permite a los dermatólogos decidir qué pacientes necesitan acudir antes al hospital y cuáles pueden ser atendidos desde Atención Primaria. Con ello se pretende reducir las derivaciones presenciales que no son necesarias y reservar las consultas especializadas para los casos que requieren exploración directa, pruebas o tratamiento hospitalario.

Formación específica

El Departamento de Salud acompaña la implantación de los dermatoscopios con formación específica para los médicos de los centros de salud. Dermatología y Atención Primaria realizan sesiones conjuntas en las siete zonas básicas en las que revisan casos reales, actualizan los criterios de derivación y trabajan sobre el manejo de los nuevos aparatos. El objetivo es que la primera valoración realizada en los centros de salud sea homogénea y que las imágenes remitidas permitan al especialista tomar una decisión con suficiente precisión.