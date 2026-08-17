Orihuela
Orihuela valida recalificar parcelas privadas de la Costa de uso sanitario y social para más viviendas turísticas
El visto bueno ambiental del Ayuntamiento en la urbanización Horizonte permite usos residenciales en 2.188 metros cuadrados y cuestiona en sus informes a los vecinos que alegan en contra
Si hay algo prioritario que necesita en estos momentos en Orihuela Costa es que se construyan más viviendas turísticas. Es lo que podría mantener legítimamente cualquier promotor inmobiliario. Pero también lo sostiene el propio Ayuntamiento. Es al menos lo que concluye el informe ambiental favorable del Ayuntamiento de Orihuela sobre la modificación que ha solicitado, como recogió INFORMACIÓN, un promotor en el residencial Horizonte para permitir usos terciarios y residenciales en dos parcelas privadas que hasta ahora estaban calificadas para uso social, sanitario y administrativo. Las dos fincas suman 2.188 metros cuadrados. El visto bueno municipal desestima las alegaciones vecinales y permite que la tramitación urbanística continúe. Aunque no supone todavía la aprobación definitiva del cambio se trata de un paso muy importante.
La modificación ha sido promovida por Costa Mar Torrevieja Internacional y afecta a dos parcelas sin edificar situadas dentro del Plan Parcial Sector I-1 Citrus -cerca de la prevista urbanización de Cala Mosca "Las Vistas"-. Ambas están calificadas actualmente como uso social, sanitario y administrativo.
Cambio
La modificación permitiría implantar en esas "parcelas usos terciarios en todas sus variantes y también uso residencial" como el hotelero, comercial, oficinas, deportivo-recreativo, terciario especial y residencial. La empresa justifica la modificación en la necesidad de adaptar esas parcelas "a la realidad turístico-residencial del municipio" que en Orihuela Costa cuenta aproximadamente con 30.000 viviendas, con un 70 % de uso secundario.
Los informes del arquitecto municipal y del técnico de Medio Ambiente asumen esa tesis sin mover ni en una coma de la petición de la promotora y la validan.
No es suelo dotacional
Los alegantes sostenían que la modificación suponía una pérdida irreversible de suelo reservado para servicios públicos esenciales y que el expediente no acreditaba que esas reservas hubieran dejado de ser necesarias. También afirmaban que se estaba primando el interés de una mercantil privada sobre el interés general.
El arquitecto municipal y el técnico ambiental rechazan ese argumento con una respuesta especialmente didáctica y llamativa a modo de lección urbanística para quien intenta alegar por el interés general. Sostiene que los vecinos incurren en un "error conceptual de base" al equiparar los equipamientos públicos con los equipamientos privados y que el equipamiento público es un estándar dotacional protegido y dimensionado por el planeamiento para garantizar servicios esenciales gestionados por la Administración. El equipamiento privado, en cambio, corresponde a suelos de propiedad y aprovechamiento privativo.
El Ayuntamiento también rechaza que el cambio suponga una eliminación del uso sanitario o administrativo, no se suprime ni se sustituye, sino que "se flexibiliza mediante un régimen de compatibilidad" (sic). Aunque considerando la petición del promotor, que lleva casi un año en tramitación, no es muy dificíl deducir su objetivo final es el de la autorización residencial. Los técnicos también descartan que la modificación pueda abrir la puerta a una reconversión "indiscriminada de suelos dotacionales en residenciales".
Red
El informe añade que esas parcelas no forman parte de la red de servicios públicos obligatorios que la Administración debe garantizar y mantener. Pueden acoger servicios privados, como clínicas o consultorios, que contribuyan a mejorar la calidad de vida, pero no tienen la misma naturaleza que una dotación pública. Por eso, concluye que la modificación no reduce los estándares dotacionales públicos mínimos del sector.
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