Pilar de la Horadada deberá repetir el proyecto del Auditorio y Conservatorio del CAMME con un sobrecoste de 721.000 euros

El PSOE de Pilar de la Horadada denunció en el último pleno un nuevo sobrecoste de 721.355 euros vinculado al Centro de Artes Museísticas, Musicales y Escénicas (CAMME). La cantidad se destinará a redactar de nuevo el proyecto y contratar la dirección de obra de la fase II, correspondiente al edificio del auditorio-conservatorio. Según el informe de Urbanismo citado y aportado por los socialistas, el proyecto anterior, de 2021, no puede aprobarse ni ejecutarse porque no se ajusta a las condiciones derivadas de la modificación del planeamiento, tras cinco años resulta inviable por el encarecimiento de la construcción y ha agotado el plazo máximo del contrato de servicios adjudicado en su día.

El punto se abordó en la última sesión plenaria del Ayuntamiento, en una modificación presupuestaria impulsada por el gobierno del Partido Popular de José María Pérez Sánchez, vinculada al proyecto, con la abstención de los socialistas. El informe del área de Urbanismo recoge, según el PSOE, que existe un proyecto previo de la fase II, fechado en 2021, que no ha podido aprobarse ni construirse porque su diseño no se ajusta a las condiciones derivadas de la tramitación y aprobación de la modificación puntual número 45 del PGOU. Esa modificación fue necesaria para cambiar el uso de la parcela en la que el actual equipo de gobierno proyectó las nuevas instalaciones.

El mismo documento señala que el proyecto resulta ahora inviable económicamente por el fuerte incremento de los precios de la construcción durante los últimos cinco años. A esa circunstancia se suma que el contrato de redacción y dirección de obras del conjunto habría superado el plazo máximo de cinco años de vigencia. La conclusión del informe es que se requiere redactar un nuevo proyecto de la fase II, dedicada al auditorio y conservatorio, y contratar después su dirección de obra.

Parcela donde irá el auditorio conservatorio fase II del CAMME de Pilar de la Horadada 3 / INFORMACIÓN

Viales públicos

Para financiar esa nueva redacción, el gobierno local ha incorporado 380.822 euros a los 340.532 euros ya previstos en el presupuesto municipal de este año. El dinero procede de la partida destinada a inversiones en viales públicos. Esa cantidad solo cubre el proyecto y la dirección de obra, ya que la ejecución deberá contar más adelante con su propia dotación presupuestaria y financiación específica.

Los socialistas vinculan este nuevo coste con los gastos ya asumidos para finalizar otros edificios del CAMME. Según el grupo municipal, a los más de 721.000 euros de la fase II habría que sumar los 734.229 euros que ya costó terminar los edificios de la Casa de Cultura y la Semana Santa, sin incluir el equipamiento ni las partidas pendientes para abrir algunos espacios, como los museos.

El PSOE sostiene que el caso vuelve a situar al CAMME en una dinámica de sobrecostes y retrasos. El grupo recuerda que estas instalaciones debían sustituir al polémico edificio conocido como "La Paloma" y resolver la falta de espacios culturales en el municipio, pero advierte de que Pilar de la Horadada sigue sin contar con un auditorio-conservatorio en funcionamiento.

El equipo de gobierno del PP no quiso pronunciarse en esta ocasión sobre las críticas socialistas y recordó la satisfacción de los vecinos a la hora de valorar los servicios que están recibiendo en las instalaciones ya terminadas del CAMME.

Los datos del proyecto del CAMME / información

Campaña electoral

El portavoz socialista, Rubén Ferrándiz, criticó que el Ayuntamiento tenga que redactar de nuevo el proyecto anunciado en la pasada legislatura y durante la campaña electoral. Según Ferrándiz, si aquel diseño ya no sirve, el gobierno local no está ejecutando lo que trasladó a la ciudadanía. También afirmó que, al hablarse ahora de aumento de costes, su grupo teme que empiecen "las rebajas en el proyecto" que en función del coste de la redacción del proyecto podría superar los 6 millones de euros de coste ejecución material. El equipo de gobierno asegura que esa inversión vendrá de la mano de la Generalitat.

A juicio de Ferrándiz el Partido Popular ha utilizado durante años la gestión de “la Paloma” para atacar a los gobiernos socialistas, pero ahora afronta un problema similar con el nuevo centro cultural. El portavoz sostuvo que la gestión de aquel edificio fue investigada en los juzgados y también en una comisión municipal sin que se señalaran culpables en el PSOE. También afirmó que derribar el edificio fue eliminar el problema, no solucionarlo, y que no aprovecharlo remató el despilfarro.

Noticias relacionadas

Dos de los cuatro edificios ya construidos del CAMME con la casa de Cultura y el museo de la Semana Santa / INFORMACIÓN

El portavoz socialista añadió que su grupo entiende que los precios han subido y que el proyecto debe ser asumible para las arcas municipales, pero reprochó al PP que esté incurriendo en aquello que criticó a los socialistas y recordó que el actual gobierno lleva más de siete años al frente del Ayuntamiento: "su gestión costará más dinero mientras Pilar de la Horadada" continúa sin las instalaciones necesarias para acoger conciertos, proyecciones o actos culturales como los de la Unión Musical Horadada o Corto Pilar.