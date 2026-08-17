Veolia invierte más de 14 millones de euros en la implantación de la telelectura en la Vega Baja

Veolia, empresa gestora del ciclo integral del agua en casi un centenar de municipios de la Comunidad Valenciana, ha realizado una inversión de más de 14 millones de euros en la implantación del sistema de telelectura en la comarca de la Vega Baja.

En concreto, 12 localidades (Algorfa, Montesinos, Orihuela, Almoradí, Bigastro, Formentera, Catral, San Fulgencio, Rafal, Jacarilla, Benferri y Cox) se encuentran en pleno proceso de ejecución de estas inversiones, que ha alcanzado ya el 70% de la implantación prevista.

En algunos municipios, como Benferri, Bigastro o Jacarilla la implantación es casi del 100%, mientras que en otros el proceso todavía se extenderá durante los próximos meses, aunque todos ellos han comenzado ya a ejecutar sus inversiones correspondientes. También se ha de destacar el municipio de Orihuela, donde ya dos de cada tres clientes cuentan con esta tecnología, avanzando la implantación a la planificación inicial.

Este sistema, tal como ha indicado el gerente territorial de Veolia en la zona sur de Alicante, Andrés Martínez, “forma parte de nuestra estrategia de digitalización, pero también está muy vinculado a nuestra apuesta por el ahorro hídrico y la sostenibilidad, ya que cuenta con numerosas ventajas, tanto para la ciudadanía como para los ayuntamientos, así como para nosotros como empresa gestora de este servicio tan fundamental para la vida”.

En este sentido, ha señalado que, todo usuario que ya cuente con este servicio instalado en su domicilio puede configurarse su sistema de información y alertas en sus teléfonos móviles a través de la oficina virtual, de forma que tendrá acceso a sus datos de consumo precisos cada hora, siendo conscientes así de su gasto real.

Este sistema está muy vinculado a la apuesta de Veolia por el ahorro hídrico y la sostenibilidad. / INFORMACIÓN

“A esto cabe sumar que este sistema alertará a la ciudadanía de excesos de consumo o consumos continuados que puedan estar causados por una fuga o una incidencia en el domicilio, evitando así facturas elevadas por averías no detectadas a tiempo”, ha apuntado el gerente de Veolia, quien ha destacado que “esto nos ayuda también a concienciar sobre el uso responsable del agua y fomentar el ahorro”.

Por otro lado, los ayuntamientos que han optado por la instalación de este sistema, apostando por la modernización del servicio, “podrán obtener datos sobre los consumos municipales y hacer un control exhaustivo del consumo en edificios públicos, colegios y jardines, lo que les permitirá ser más eficientes”, ha señalado Andrés Martínez, quien también ha remarcado que, sobre todo en zonas turísticas, permite establecer patrones de consumo (teniendo en cuenta datos como la población flotante), lo que ayuda a ser más eficientes en la planificación de los servicios básicos y en el diseño de estructuras tarifarias más justas y eficientes.

Por último, para Veolia es también una gran ventaja contar con la telelectura en los municipios que gestiona, ya que permite monitorizar el rendimiento hidráulico para asegurar la eficiencia del sistema de distribución, así como detectar de forma temprana las fugas o roturas en la red, supervisando en tiempo real los caudales en puntos o momentos más críticos.

“Al final se trata de ser más eficientes, de contar con datos y patrones que nos permitan planificar sin tanta incertidumbre y ser capaces así de avanzarnos para garantizar siempre el servicio de agua de calidad y en condiciones óptimas para la ciudadanía, preservando a su vez el medio ambiente”, ha concluido el responsable de la empresa gestora.