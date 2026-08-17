Un vídeo manipulado con IA desata las teorías conspiranoicas sobre un OVNI en Torrevieja

Con tirar un poco del hilo, la IA aún resulta muy perceptible, aunque cada vez son más los canales y foros donde los vídeos y contenidos manipulados o elaborados con Inteligencia Artificial alimentan teorías de la conspiración de lo más variadas.

Torrevieja, el resto de la Vega Baja y la Región de Murcia han sido objeto en redes de uno de los últimos bulos fabricados por los aficionados a hacer rodar contenido falseado:

"Un misterioso resplandor rojo sorprendió a miles de personas en el sureste de la península, dejándose ver desde Murcia y Torrevieja hasta Cádiz", señalaban una cuenta de Instagram. "Aunque coincidió con las noches más activas de las Perseidas y muchos creyeron que se trataba de un meteorito, la realidad es muy diferente: ¡se trata de basura espacial reingresando a la atmósfera!", sin embargo, si bien el contenido hacía alusión a -efectivamente- la basura espacial que atravesó los cielos en una época donde podrían fácilmente confundirse con estrellas fugaces, el vídeo que acompaña al mensaje muestra una nave espacial como tantas otras vistas en el cine de ciencia ficción.

Desde HAARP hasta el "Proyecto Blue Beam"

Algunos de los comentarios aludían a HAARP, las siglas de High-frequency Active Auroral Research Program (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia).

Esta es una instalación científica situada en Alaska diseñada para estudiar la ionosfera, una zona de la atmósfera terrestre que comienza aproximadamente a decenas de kilómetros de altura y que está cargada de partículas eléctricas.

Su elemento más conocido es un gran conjunto de antenas que emite ondas de radio de alta frecuencia hacia pequeñas regiones de la ionosfera. Los investigadores observan cómo responde esa zona para entender mejor fenómenos que afectan, por ejemplo, a las comunicaciones por radio, el GPS, los satélites y la propagación de señales.

Durante los últimos años, HAARP ha alimentado gran parte de las teorías conspiranoicas de internet, y aunque no existe evidencia científica sólida de que pueda controlar el clima, provocar terremotor, crear huracanes o hasta incluso manipular la mente -como así aseguran algunos usuarios-, dichas afirmaciones siguen trascendiendo en foros y redes sociales.

Cabe destacar que la ionosfera que estudia está muy por encima de la troposfera, donde se desarrolla la mayor parte del tiempo meteorológico.

Por otra parte, algunos atribuyen dichas imágenes manipuladas al Proyecto Blue Beam (o Proyecto Rayo Azul). Se trata de una conocida teoría de la conspiración que afirma que la NASA y la ONU están aliadas para generar un engaño global que simule una invasión extraterrestre o la llegada de deidades o seres extraterrestres, usando tecnoogía holográfica y, también, el control mental. El fin sería imponer un gobierno y una religión únicos a nivel mundial.

El vídeo original y el vídeo manipulado

En el primer vídeo puede observarse el vídeo publicado en la cuenta de TikTok de Tele5 sobre la noticia del avistamiento de basura espacial en el sureste de la Península. Abajo, el vídeo manipulado donde se observa un Objeto Volador No Identificado o UFO.