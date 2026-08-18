El Ayuntamiento de Torrevieja pide extremar las precauciones ante el aviso naranja por 40 grados de máxima previstos este miércoles

El Ayuntamiento de Torrevieja informó este martes por la tarde de la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de un aviso naranja por altas temperaturas para este miércoles, 19 de agosto, en el litoral sur de la provincia de Alicante, zona de avisos en la que se encuentra incluido el municipio. El aviso permanecerá activo desde las 13:00 hasta las 20:59 horas, con una temperatura máxima prevista de hasta 40 ºC. El nivel naranja está considerado de peligro importante, por lo que el Ayuntamiento solicita a vecinos, visitantes y turistas que extremen las precauciones y sigan las recomendaciones de los servicios de emergencias.

Fuentes oficiales

El Ayuntamiento de Torrevieja recomienda consultar únicamente fuentes oficiales y mantenerse informado de cualquier posible actualización del aviso a través de AEMET⁠ y del servicio 112 Comunitat Valenciana.

El episodio de calor intenso puede afectar especialmente a las personas mayores, bebés y menores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, personas dependientes o con discapacidad y aquellas que trabajan o realizan actividades físicas al aire libre.

Se recomienda beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sensación de sed, y evitar el consumo de alcohol y de bebidas que puedan favorecer la deshidratación. Asimismo, se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, especialmente en el periodo de vigencia del aviso, comprendido entre las 13:00 y las 20:59 horas.

En caso de tener que permanecer en el exterior, es importante utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, protegerse la cabeza con gorra o sombrero y aplicar protección solar adecuada. También se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados.

Recomendaciones

Las comidas deben ser ligeras y frescas, priorizando frutas, verduras y alimentos ricos en agua, y evitando las comidas abundantes o demasiado calientes. Durante las horas de mayor calor deben evitarse el ejercicio físico intenso, las actividades deportivas y los trabajos que requieran un esfuerzo prolongado al aire libre. Las personas que, por motivos laborales, tengan que permanecer en el exterior deben realizar descansos frecuentes, buscar zonas de sombra, hidratarse de manera continua y adaptar, siempre que sea posible, las tareas y los horarios a las condiciones meteorológicas. El Ayuntamiento aconseja también limitar las actividades prolongadas en playas, paseos y espacios abiertos durante las horas centrales del día. Se solicita a familiares, vecinos y cuidadores que mantengan un contacto frecuente con las personas mayores o dependientes, especialmente con aquellas que vivan solas, para comprobar que se encuentran bien, que beben suficiente agua y que permanecen en espacios frescos.

Un vecino de Orihuela combate el calor en la plaza del Carmen, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Según el comunicado municipal, también debe prestarse especial atención a bebés, menores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes u otras patologías crónicas. Las personas que sigan un tratamiento médico no deben modificar ni suspender su medicación por iniciativa propia. En caso de duda sobre cómo puede afectar el calor a su tratamiento, deberán consultar con un profesional sanitario.

Vehículos

Asimismo, se recuerda que nunca se debe dejar a bebés, menores, personas mayores, dependientes o animales en el interior de un vehículo estacionado, aunque sea durante pocos minutos o el automóvil permanezca a la sombra. La temperatura dentro de un vehículo puede aumentar rápidamente y provocar una situación de extrema gravedad. Los animales de compañía deben disponer permanentemente de agua fresca y sombra. También se recomienda evitar los paseos durante las horas de mayor calor y protegerlos del pavimento excesivamente caliente. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza intenso, debilidad, náuseas, confusión, piel muy caliente, convulsiones o pérdida de conocimiento, se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y solicitar ayuda inmediatamente. Ante cualquier emergencia, hay que llamar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios sanitarios.