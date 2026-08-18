Callosa de Segura vuelve a rendir homenaje a San Roque en su día grande

Callosa de Segura volvió a vivir el domingo uno de los momentos más emotivos y esperados de sus fiestas patronales y de Moros y Cristianos con la celebración del día grande en honor a San Roque. Como cada 16 de agosto, miles de callosinos y vecinos llegados de distintos puntos de la comarca de la Vega Baja acompañaron al Patrón de la ciudad en una jornada marcada por la tradición, la devoción y la participación ciudadana.

Los actos comenzaron con la celebración de la misa solemne en la Iglesia Arciprestal de San Martín. A su finalización, la imagen de San Roque salió a la plaza de la Iglesia a hombros de los componentes de la Comparsa Caballeros del Cid, acompañados por voluntarios de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Salida del patrón de la arciprestral de San Martín en la procesión de 2026 / Moisés Marco

Cortejo procesional

El cortejo procesional estuvo acompañado por la música popular del grupo de charamitas Arroz con Costra, que puso la nota tradicional a un recorrido en el que también estuvo presente el pendón de la Parroquia, portado por el caballero Portaestandarte de la Semana Santa, Juan Antonio López Rodríguez, acompañado por los Cargos de la Semana Santa.

A continuación, el empresario de redes Antonio Salinas Navarro fue el encargado de portar el estandarte de la Cofradía de San Roque, acompañado por el niño peregrino, Borja Soriano Ruiz y el Niño Venancio, Manuel Pedrera Hidalgo.

La procesión discurrió hasta el Santuario y posteriormente emprendió el regreso a la Iglesia Arciprestal. Durante el recorrido, San Roque estuvo acompañado por numerosos devotos y devotas vestidos de peregrino, cumpliendo así sus promesas al Patrón.

Así fue la subida del Farolico de Venancio que arranca las fiestas de San Roque y Moros y Cristianos de Callosa de Segura / vega-baja.com

Mundo festero

La celebración contó, un año más, con una amplia representación del mundo festero y de las instituciones locales. Los Cargos Festeros y representantes de las distintas comparsas participaron en la procesión junto a la Maja y el Galán Infantil, la Cofradía de San Roque, la Comisión de Fiestas, los Invocadores de San Roque, la familia Pérez Esteve y la pregonera de las fiestas, Rocío Pajares Salinas.

También participaron las autoridades y la Corporación Municipal, presidida por el alcalde de Callosa de Segura, Juan Antonio Franco Martínez. En esta ocasión, la presidencia contó además con la presencia del conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira Jover.

Aquí están las mejores imágenes de las entradas de Moros y Cristianos de Callosa de Segura / vega-baja.com

La banda de música de la Filarmónica acompañó musicalmente la procesión, poniendo la banda sonora a uno de los actos religiosos de mayor devoción y tradición no solo para los callosinos, sino también para numerosos vecinos de la Vega Baja.

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La Filarmónica

La jornada festiva concluyó con el tradicional concierto de la Filarmónica en la Plaza de España y la emotiva despedida de San Roque en la puerta del Santuario, poniendo el broche final a un día en el que Callosa de Segura volvió a mostrar su profundo vínculo con su Patrón y con sus fiestas más arraigadas.