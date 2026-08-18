El Constitucional mantiene la suspensión del artículo de la Ley de Costas Valenciana que protegía las viviendas de la playa de Babilonia en Guardamar

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado mantener la suspensión de los apartados de la Ley de protección y ordenación de la Costa Valenciana referidos a la figura de protección de las viviendas costeras tradicionales, pero levantar la referida al Inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público marítimo-terrestre, según figura en un auto publicado por el Boletín Oficial del Estado. Uno de los principales núcleos de viviendas que pretende preservar ese articulado es de las casas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, sobre la que recae una orden en firme de derribo de ochenta viviendas desde marzo de 2025 que se paralizó a expensas de la resolución de este recurso.

¿Qué pasa ahora?

El auto no derriba por sí solo las casas de Babilonia, pero deja suspendido el instrumento autonómico que podía servir para protegerlas como núcleo etnológico. A partir de ahora, la Generalitat pierde esa vía cautelar frente a Costas y el futuro de las viviendas vuelve a depender del expediente estatal, de las resoluciones judiciales ya firmes -que validan los derribos- y de cualquier otra medida de protección que pueda seguir viva al margen del artículo suspendido.

El auto cita de forma expresa el caso de la playa de Babilonia, en Guardamar. Según la documentación aportada por la Dirección General de la Costa y del Mar, las concesiones que amparaban esas viviendas están extinguidas, la Administración del Estado acordó su demolición por razones ambientales y de seguridad, y esas decisiones fueron confirmadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. También recoge que los residentes habían asumido iniciar las demoliciones en septiembre de 2025 y que la empresa encargada contaba con licencia municipal.

La decisión también llena de incertidumbre a los residentes de las viviendas del Pinet, en el litoral de Elche, que comparten una situación muy similar a las casas de Babilonia, aunque todavía sin resoluciones en firme de derribo, pero con la inquietud de que Costas decida no prorrogar las concesiones.

Protesta contra el derribo de las casas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura / Áxel Álvarez

El Estado sostiene que la entrada en vigor de la ley Valenciana permitió a la Generalitat adoptar medidas cautelares de protección patrimonial y admitir a trámite la solicitud para declarar Babilonia como núcleo urbano de especial valor etnológico, lo que paralizó las demoliciones previstas. El Constitucional no entra a valorar el alcance jurídico de esos actos concretos, pero sí aprecia que la aplicación del régimen del artículo 17 ya tuvo incidencia efectiva sobre actuaciones estatales de regeneración del dominio público. Porque el Gobierno considera que los derribos tienen como objetivo regenerar la playa y el sistema dunar.

La consecuencia práctica es que Babilonia pierde, de momento, la cobertura cautelar específica de la Ley de Costas Valenciana como núcleo etnológico. La Generalitat no puede apoyarse ahora en ese artículo ni en la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano para frenar actuaciones estatales si esas viviendas incumplen la normativa estatal de costas. A juicio del alcalde de Guardamar, José Luis Sáez (PSOE), en declaraciones a INFORMACIÓN este martes, la decisión permite al Gobierno actuar cuando considere con los derribos previstos.

Competencias

El artículo 17 permitía a la Generalitat declarar como núcleos urbanos de especial valor etnológico aquellos conjuntos de edificaciones con valores culturales, históricos o etnológicos cuya demolición supusiera la pérdida de esos valores. También abría la puerta a planes especiales de conservación, convenios con el Estado y estudios para instar la desafectación de bienes incluidos en dominio público marítimo-terrestre.

La decisión del Constitucional deja vía libre al Estado para ejecutar los derribos en Guardamar que suspendió cuando ya habían comenzado los trabajos de retirada de servicios en septiembre de 2025 por el recurso de inconstitucionalidad del Estado ante la medida de la Generalitat de iniciar la tramitación de la protección.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha mantenido ante la Audiencia Nacional, en función de distintos estudios científicos de organismos públicos, que la hilera de viviendas es uno de los principales factores de la regresión de la playa y que las casas y sus habitantes corren peligro frente a los temporales. Los residentes, que han mantenido desde 2018 una batalla judicial para conservar las casas y han protagonizado numerosas movilizaciones para reivindicar su protección, atribuyen ese estrechamiento de la playa que amaneza las casas a la mala ejecución de la escollera del puerto de Guardamar en la desembocadura del río Segura en los años 90 y aseguran que existen varios informes oficiales que validan esa tesis. Y responsabilizan al Estado, que debe ejecutar actuaciones para evitarlo. Además, apelan al valor patrimonial y etnológico de las viviendas construidas entre la década de 1920 y 1930 del pasado siglo con un estilo arquitectónico popular de planta baja y porche frente al mar que las hace únicas, algo que también avalan especialistas en patrimonio. El Ministerio no se ha pronunciado sobre los pasos a seguir tras este auto, que se puede consultar aquí.

Auto del Tribunal Constitucional sobre la suspensión del artículo de la ley de Costas Valencianas que protegía Babilonia Auto del Tribunal Constitucional sobre la suspensión del artículo de la ley de Costas Valencianas que protegía Babilonia

Constitucional

Como recogió INFORMACIÓN, el TC admitió a trámite en marzo el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España y suspendió la vigencia y aplicación del artículo 17 y la disposición final primera de la norma valenciana, sobre los núcleos urbanos de especial valor etnológico, únicamente en lo que se refiere a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales. También suspendió la disposición adicional cuarta de la ley, referida al Inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público marítimo terrestre, impugnada por el Estado.

El tribunal matiza que en este momento procesal "no se trata de enjuiciar la constitucionalidad de la regulación impugnada ni de resolver acerca del alcance de las competencias respectivas del Estado y de la comunidad autónoma", sino únicamente de valorar el mantenimiento o levantamiento de la suspensión acordada previamente.

Una vida junto al mar reducida a escombros en Guardamar / Áxel Álvarez

Boletín Oficial del Estado

En este sentido, el Constitucional asume las alegaciones del Estado en las que considera que el levantamiento de la suspensión de parte del artículo 17 y la disposición final primera ocasionaría "perjuicios de imposible o difícil reparación para la protección del dominio público marítimo-terrestre y del medio ambiente".

Señala que la documentación aportada junto con el escrito de alegaciones "acredita de forma suficiente que la aplicación del régimen jurídico establecido para los núcleos urbanos de especial valor etnológico no resulta indiferente desde la perspectiva de la protección del dominio público marítimo-terrestre y de los intereses ambientales que sobre él recaen".

Preceptos

"Los preceptos impugnados no atribuyen por sí mismos a la Generalitat potestades de deslinde, desafectación o disposición sobre el dominio público marítimo-terrestre, ni desplazan formalmente las competencias que corresponden al Estado, sin perjuicio del juicio que proceda efectuar en la sentencia acerca de su conformidad con el orden constitucional de distribución de competencias", indica.

El Gobierno y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en la que llegaron a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones.

Sin hacer alusión a este auto, los vecinos de Babilonia han convocado un baño multitudinario en la playa el próximo viernes 21 de agosto, como ya hicieron el pasado verano, para celebrar su resistencia ante las resoluciones de de derribo.