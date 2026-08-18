Dos detenidos en Callosa de Segura acusados de asaltar cuatro comercios de la Vega Baja

La Guardia Civil ha detenido en Callosa de Segura a dos hombres de 27 y 38 años acusados de cometer cuatro robos con fuerza en apenas dos días en comercios de Rafal y Redován. La investigación comenzó el pasado 25 de julio, después de que esa misma noche se produjeran dos robos en establecimientos de Redován. Los autores forzaron las persianas metálicas de los locales para entrar y sustrajeron el dinero que encontraron en el interior, además de causar daños materiales. Se trata de dos municipios muy cercanos a Callosa de Segura, donde fueron arrestados los implicados en los robos.

Entrada en prisión

Tras pasar a disposición judicial, el detenido de 38 años reingresó en prisión al quedar revocada su libertad condicional. El segundo, de 27 años, quedó en libertad con cargos. Las diligencias, con las que la Guardia Civil da por esclarecidos los cuatro robos con fuerza, han sido remitidas a la Sección de Instrucción correspondiente del Tribunal de Instancia de Orihuela.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura asumió las pesquisas y recopiló pruebas e indicios que permitieron obtener los primeros datos sobre los posibles autores. Dos días después, durante la noche del 27 al 28 de julio, se cometieron otros dos robos en comercios de Rafal. El método empleado llevó a los investigadores a relacionarlos con los hechos anteriores. Y las averiguaciones posteriores confirmaron que se trataba de los mismos sospechosos.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que uno de ellos se encontraba en libertad condicional tras una condena de prisión por delitos anteriores contra el patrimonio.

Los implicados se dispusieron con las manos en la cabeza preparados para ser arrestados incluso antes de que los agentes accedieran a la vivienda / INFORMACIÓN

Detenciones

Las detenciones se practicaron el 31 de julio, con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (USECIC) y del Puesto Principal de Callosa de Segura. Para llevar a cabo el arresto en una vivienda situada en la zona alta del casco urbano, junto a la sierra, se realizó un espectacular despliegue de agentes -en torno a una quincena- que forzaron la entrada de la vivienda a plena luz del día.

Los arrestados, al percatarse de que la Guardia Civil iba a entrar a la vivienda y el número de agentes desplazados, se subieron a la terraza de la casa y se mostraron a la calle con las manos en la cabeza -en posición de control y registro- antes incluso que los agentes se lo pidieran y procedieran al arresto. Ya tenían experiencia.