La Generalitat autoriza la planta solar de casi seis hectáreas de Jacarilla

La Generalitat ha autorizado la planta fotovoltaica Jacaranda Solar, proyectada en suelo no urbanizable de Jacarilla, junto al Camino de Los Murcias, con evacuación eléctrica con una línea subterránea hasta el entorno de Vistabella Golf, ya en el término de Orihuela. La resolución permite avanzar hacia la construcción de una instalación de 4,9 MW de potencia instalada, 6.465 módulos solares y 58.150 metros cuadrados de superficie vallada, aunque no supone todavía su puesta en funcionamiento. El expediente se tramita desde hace más de tres años: el 23 de diciembre de 2022, fecha en la que Jacaranda Solar SPV, SL presentó la solicitud ante la Generalitat. El número de paneles y superficie a ocupar era algo mayor en el proyecto inicial. Esta planta, junto a otras en tramitación en el entorno del Hoyo Serrano en Almoradí y Rojales, son los únicos proyectos en tramitación final de planta solar en la Vega Baja.

Un territorio en en el que la protección ambiental de la huerta tradicional evita la implantación de grandes superficies y en el que solo funcionan dos plantas de mediana y pequeña entidad gestionadas por cooperativas eléctricas en Albatera y Catral. El resto de instalaciones son de cubiertas de naves industriales y edificios públicos y de autoabastecimiento en viviendas.

Planta y trazado de la instalación según el proyecto / INFORMACIÓN

El proyecto ha recibido autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, aprobación del plan de desmantelamiento y declaración de utilidad pública de su infraestructura de evacuación. Esa declaración afecta también al visto bueno de la línea subterránea que conectará la planta con el centro de transformación Vistabella Golf 11, de la red de distribución de Iberdrola. La superficie vallada total será de 58.150 metros cuadrados divididos en dos parcelas, con algo más de 5,8 hectáreas, aunque la zona ocupada realmente por los módulos fotovoltaicos será de 20.080 metros cuadrados.

La administración ha rechazado las alegaciones de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante que advierten de la afección a suelos con alta capacidad agrológica y la disminución de la superficie de infiltración de agua en el subsuelo en la cuenca del Segura. Proponían, además, que se genere la energía equivalente cubriendo de paneles las cubiertas de las naves industriales del polígono Apatel de Bigastro y la pequeña zona industrial de Jacarilla.

La instalación contará con 6.465 paneles bifaciales, con una potencia pico de 5.650,41 kWp y una potencia instalada autorizada de 4,9 MW. La evacuación se realizará mediante una línea subterránea de 20 kV y doble circuito, de 4.653 metros de longitud. El trazado discurre por Jacarilla y Orihuela, atraviesa el entorno de la macrourbanización de EntreNaranjos por las calles Maracuyá, Bananero, Mango y Cocotero, y termina en el centro de transformación Vistabella Golf 11.

El presupuesto global de ejecución asciende a 2.760.683,62 euros. De esa cantidad, algo más de 2,43 millones corresponden a la planta, 98.226,98 euros a la infraestructura de media tensión y 225.114,24 euros a la línea subterránea de evacuación. El plan de desmantelamiento y restauración queda aprobado con un presupuesto de 171.002,92 euros.

Mapa la línea subterránea de evacuación de energía que atraviesa parte de Entrenaranjos / INFORMACIÓN

Condicionantes ambientales y territoriales

El informe de impacto ambiental concluye que la planta, situada en una zona del campo y huerta cerca del casco urbano de Jacarilla, "no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y que no necesita evaluación ambiental ordinaria, siempre que cumpla las medidas fijadas". Pero la resolución si impone algunas condiciones como mantener las infraestructuras de los bancales para evitar la pérdida de suelo por erosión. También se exige adaptar los seguidores solares al terreno, evitar desmontes, explanaciones o nivelaciones innecesarias y realizar el hincado directo de las estructuras siempre que la geología lo permita.

La Confederación Hidrográfica del Segura "no identifica" cauces de dominio público hidráulico ni afección a zonas de servidumbre o policía. Aun así, advierte de la existencia de vaguadas o cañadas y recuerda que no se pueden ejecutar obras que impidan el paso natural de las aguas hacia los predios inferiores ni que agraven esa escorrentía. Aunque solo de forma genérica. Y el Servicio de Gestión Territorial concluye que la planta no está afectada por peligrosidad de inundación ni por otros criterios territoriales. No obstante, la resolución exige mantener condiciones de infiltración, conservar vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, reducir la escorrentía y favorecer el drenaje natural del terreno.

Paso de fauna

El vallado deberá permitir el paso de fauna, no podrá incorporar alambre de espino y tendrá medidas anticolisión para aves. La planta tampoco podrá utilizar herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas ni productos químicos que alteren la fauna. La limpieza de los módulos no podrá hacerse con jabones, disolventes o sustancias que puedan contaminar el suelo o el acuífero. El proyecto queda condicionado también por su proximidad a suelo forestal, situado a unos 30 metros, por lo que deberá aplicar medidas de prevención de incendios durante la construcción, explotación y desmantelamiento.

El Ayuntamiento de Jacarilla prácticamente no ha puesto objeción alguna al proyecto más allá de incidir en que se respeten los linderos: es suelo no urbanizable y agrícola y por lo tanto la construcción, cercana al casco urbano, no tiene impacto sobre los grandes proyectos urbanísticos pendientes en la zona, que son los que defiende esta pequeña administración local.

La Dirección General de Medio Natural exige además una barrera de integración paisajística con especies propias de la zona, dispuestas en forma de bosquete y no en línea recta. También se instalarán cajas nido, al menos una por cada 50 metros de barrera vegetal, y deberá mantenerse una cubierta herbácea que favorezca la presencia de insectos polinizadores y permita usos complementarios como la apicultura o la agrovoltaica. Además, la línea de evacuación atraviesa la Vereda de Fuente Amarga, una vía pecuaria de 15 metros de anchura legal. La empresa debe obtener la correspondiente autorización o concesión de ocupación y respetar la servidumbre de paso.

Casa Cuculá

El expediente también incorpora condiciones de patrimonio. Cultura informa favorablemente, pero exige seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra. El trazado de la línea pasa cerca del elemento etnológico Casa Cuculá, situado a unos ocho metros al norte de la línea subterránea, por lo que deberá señalizarse y protegerse. Si aparecen restos arqueológicos, paleontológicos o fósiles, las obras deberán aplicar las medidas de protección previstas.