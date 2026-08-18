Torrevieja amplía a 63 las plazas de las oposiciones a Policía Local para alcanzar los 200 efectivos a principios de 2027

El Ayuntamiento de Torrevieja ampliará de 44 a 63 las plazas de Policía Local incluidas en el proceso selectivo para cubrir plazas de agente que tiene actualmente en marcha, con la incorporación de las ofertas de empleo público de 2025 y 2026. El procedimiento se encuentra ya en su fase final, en la corrección de pruebas prácticas de los 200 aspirantes que se han presentado. El Consistorio prevé comenzar 2027 con unos 180 agentes. A ellos se sumarán los mandos de las distintas escalas, para los que hay procesos selectivos en marcha, asegura el equipo de gobierno del PP, con 30 plazas. Si se cumplen las previsiones municipales, que pecan de optimistas según fuentes sindicales consultadas por INFORMACIÓN, la plantilla podría situarse en torno a los 200 miembros entre agentes y mandos. Si no se cumplen al menos se acercarán a ese objetivo.

Acuerdo

La mesa de Funcionarios aprobó este martes incorporar las plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2025 y 2026 a las ya convocadas de 2023 y 2024. De las 63 plazas, 45 serán de turno libre y 18 de movilidad. La ampliación permitirá incorporar 19 puestos más de los previstos inicialmente. El proceso selectivo se encuentra en su fase final. Los aspirantes han realizado ya la última prueba práctica y quedan pendientes los reconocimientos médicos previos al nombramiento de quienes superen la oposición como funcionarios en prácticas.

El Ayuntamiento prevé concluir el procedimiento durante los próximos meses y comenzar 2027 con una plantilla de alrededor de 180 agentes de Policía Local de base, a los que se suman los mandos. Los agentes de turno libre deberán realizar el curso de capacitación del Ivaspe, por lo que sus plazas deberán cubrirse durante ese periodo a través de la bolsa de empleo que tiene abierta el Ayuntamiento para la Policía Local.

La incorporación de agentes de la escala básica coincidirá con los procesos selectivos que el Ayuntamiento mantiene abiertos para cubrir 30 plazas de mandos en las categorías de oficial, inspector, intendente y comisario. De estos últimos procesos solo está avanzado el de oficiales que permitirá completar esa escala de cinco efectivos a siete. Mientras que las de inspector, intendente y comisario, no se espera que se puedan impulsar de forma inmediata.

Control de la Policía Local en la avenida de Delfina Viudes de Torrevieja / INFORMACIÓN

Limitaciones y decisiones

Con ambos procesos, y en función de las plazas que finalmente queden cubiertas, el cuerpo podría rondar los 200 efectivos entre agentes y mandos. Lograr ese número de la plantilla es una aspiración del equipo de gobierno del PP desde hace más de seis años, porque es el que corresponde al estándar para una ciudad de unos cien mil habitantes censados, donde la Policía Local se emplea a fondo, aunque no forme parte de sus competencias, en apoyar las labores de seguridad que realiza el contingente de agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Torrevieja. Durante el actual mandato, gracias a la flexibilización del criterio de reposición de plazas de empleo público por parte del Gobierno central el Ayuntamiento ha podido sacar adelante los procesos selectivos casi al completo. Además, se ha llevado a cabo la estabilización como funcionarios de 40 agentes interinos.

D. Pamies

Durante más de una década esa tasa de reposición únicamente permitía cubrir las bajas por jubilación o fallecimiento. A esa limitación se sumaba un porcentaje creciente de agentes que solo pueden ejercer sus funciones en segunda actividad en oficinas o custodia de edificios municipales por edad. Y por último un porcentaje de bajas laborales situado entre el 10 y el 15 % del total de la plantilla. En 2019 la plantilla se situó en su número más reducido: en torno a 135 agentes, incluidos los mandos. Ahora se encuentra en torno a 180 con la escala de mandos.

Otra medida que está ayudando a paliar la falta de medios personales que es estructural casi desde 2012 ha sido la puesta en marcha del despliegue de una veintena de agentes de movilidad que están respaldando las labores de regulación de tráfico y vigilancia de la ordenanza de tráfico, con sanciones. Y que respaldará a la Policía Local en el control de accesos de los colegios desde el próximo curso. Estos efectivos ganaron la plaza interina por cuatro años con un proceso selectivo.

Factores

Lograr acercarse o rebasar la barrera de los doscientos agentes no depende exclusivamente de que se oferten las plazas. Las de movilidad, que se cubren con agentes que trabajan ahora en otros municipios, deben interesar por incentivos y atractivo. Además, los cambios en la normativa autonómica ya no reservan la plaza en excedencia a quien quiere cubrir otra por movilidad en otro destino.

El Ayuntamiento también trabaja en la creación de nuevas plazas para próximas ofertas de empleo público, aunque por el momento no ha concretado su número ni los plazos para convocarlas.

La concejal de Personal y Régimen Interior, María José Ruiz, señaló que la ampliación pretende cubrir las necesidades de efectivos de la Policía Local. El gobierno municipal también destaca la coordinación entre las concejalías de Personal y Policía, esta última dirigida por Federico Alarcón, para desarrollar los distintos procesos selectivos.