Torrevieja destinará un millón al año en el nuevo servicio de ayuda a domicilio que llevaba casi dos años sin contrato

El Ayuntamiento de Torrevieja ha formalizado el nuevo contrato del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD), adjudicado a Atende Servicios Integrados por 1.936.897 euros, IVA incluido. La prestación ha comenzado este mes de agosto y tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, lo que supondría un presupuesto total en el servicio de 3.873.794 euros. La oferta ganadora apenas ha rebajado el precio de licitación del concurso.

El nuevo contrato regulariza una prestación que, según el propio expediente municipal, se venía realizando sin contrato desde el 1 de noviembre de 2024, tras expirar el anterior el 31 de octubre de ese año y tras una larga tramitación del concurso, con recursos de empresas del sector incluidos, en una situación en precario desde el punto de vista administrativo que la nota de prensa municipal sobre la entrada en vigor del nuevo servicio no cita.

El servicio está dirigido a personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad que necesitan apoyo en su vivienda, una vez que los servicios sociales autorizan que se cumplen los requisitos para recibir esa ayuda. Su objetivo es facilitar que puedan seguir viviendo en su entorno habitual, mantener el mayor grado posible de autonomía y aliviar la carga de sus familias y cuidadores.

Usuarios

El contrato no establece un número fijo de beneficiarios, sino una bolsa anual de 37.217 horas de atención, ampliable con 1.350 horas gratuitas. Con una intensidad media de entre 25 y 30 horas mensuales por usuario, el servicio permitiría atender en torno a un centenar largo de personas. Entre 100 y 130 personas.

El concejal de Bienestar Social, Óscar Urtasun, ha señalado que el contrato supone un esfuerzo económico importante para asegurar la estabilidad y continuidad de una prestación que considera prioritaria dentro de los servicios sociales municipales. También ha defendido que la ayuda a domicilio es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y ofrecer una atención profesional adaptada a cada usuario.

Atención en casa

El contrato incluye tareas domésticas, apoyo personal, atención social, acompañamiento y actuaciones de carácter educativo o rehabilitador. Entre las prestaciones figuran la limpieza y el mantenimiento básico de la vivienda, la ayuda en la higiene personal, el apoyo en la movilidad dentro del domicilio, la administración de medicación simple prescrita y el acompañamiento fuera del hogar para gestiones, consultas médicas o actividades de integración social. La atención se organizará de forma individual, según la situación personal, familiar y social de cada beneficiario y la intensidad reconocida por la administración competente.

Quién puede recibir la ayuda El servicio cubrirá tanto la ayuda a domicilio municipal como la atención vinculada a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Podrán acceder las personas residentes en Torrevieja con resolución motivada del Ayuntamiento, tras la valoración de los Servicios Sociales municipales, y también quienes tengan reconocida una situación de dependencia por la Generalitat Valenciana. En este último caso, la cobertura alcanzará a personas con grados I, II o III de dependencia, de acuerdo con las horas fijadas en su correspondiente Programa Individual de Atención (PIA).

Urtasun señaló que el contrato refuerza una prestación que no solo ofrece ayuda práctica en el domicilio, sino que también permite combatir la soledad, prevenir situaciones de aislamiento y dar tranquilidad a muchas familias.

Servicios añadidos sin coste extra

La oferta de la empresa adjudicataria incorpora mejoras técnicas y servicios complementarios sin coste adicional para el Ayuntamiento ni para los usuarios. Entre ellas figuran 50 horas anuales de atención profesional especializada en cada una de estas áreas: Psicología, Fisioterapia, Podología y Peluquería y Estética. Estos servicios buscan completar la atención domiciliaria y cubrir necesidades relacionadas con el bienestar físico, emocional y social de las personas beneficiarias.

La adjudicataria aportará también seis sillas salvaescaleras portátiles para facilitar la entrada y salida de personas con movilidad reducida en viviendas con barreras arquitectónicas.

La bolsa de 1.350 horas adicionales "gratuitas" al año el Ayuntamiento las podrá destinar a emergencias, necesidades sobrevenidas o ampliaciones puntuales de servicios ya concedidos. El concejal de Bienestar Social destacó que estas mejoras permitirán actuar con más rapidez ante situaciones urgentes y ofrecer una atención más completa, especialmente a personas con mayores dificultades de movilidad o que necesitan cuidados especializados.

El contrato garantiza la continuidad de la plantilla actual mediante la subrogación obligatoria del personal adscrito al servicio. La prestación contará con un equipo mínimo de 26 auxiliares de ayuda a domicilio y dos trabajadores sociales a jornada completa

Plantilla y coordinación

El contrato garantiza la continuidad de la plantilla actual mediante la subrogación obligatoria del personal adscrito al servicio. La prestación contará con un equipo mínimo de 26 auxiliares de ayuda a domicilio y dos trabajadores sociales a jornada completa.

Los trabajadores sociales asumirán tareas de coordinación y actuarán como enlace directo con el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento. Esa coordinación permitirá hacer seguimiento de los usuarios, ajustar la intensidad del servicio cuando cambien sus necesidades y responder a posibles incidencias.

Urtasun ha afirmado que el nuevo contrato da estabilidad al servicio y a sus profesionales, amplía los recursos disponibles y refuerza un modelo de atención centrado en la persona. El objetivo, ha señalado, es que quienes necesiten ayuda puedan seguir viviendo en su hogar con autonomía, protección y atención profesional.