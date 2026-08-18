El proyecto de nueva estación de autobuses de Torrevieja tendrá que esperar al menos hasta 2028

La nueva estación municipal de autobuses de Torrevieja tendrá que esperar. El Ayuntamiento ha iniciado la tramitación urbanística para reservar y ordenar los terrenos del Enclave 13 donde pretende construirla mediante una futura concesión privada, pero el proyecto se encuentra todavía en una fase preliminar que hace inviable su ejecución durante el actual mandato. Al menos hasta 2028 no será un proyecto real, según confirmaron a INFORMACIÓN fuentes cercanas al equipo de gobierno del Partido Popular.

El Consistorio anticipó en diciembre de 2024 la tramitación previa de una modificación puntual del Plan General para ordenar una parcela de casi 40.000 metros cuadrados situada entre la CV-905, la avenida de Rosa Mazón y la calle Juan Valera, en el denominado Enclave 13. Sin embargo, la depuración urbanística de la parcela, en su mayor parte municipal, pero que cuenta con suelos de titularidad privada no ha avanzado con la rapidez esperada, por lo tanto, tampoco se ha podido acometer el pliego que permita adjudicar una concesión que financie la construcción de la estación con un espacio comercial.

Talleres y cocheras de Avanza

En estos terrenos, aunque ya en los que son de propiedad pública sí debería comenzar a trabajar la empresa del transporte urbano Avanza en cumplir los pliegos de su nuevo servicio y construir las cocheras y talleres, para sacar esas instalaciones ubicadas ahora en la avenida de Delfina Viudes, frente a la zona residencial de Pueblo Bravo.

La idea municipal era -y es- que en esa parcela la estación comparta espacio con las instalaciones del transporte urbano, una nueva sede de Protección Civil, aparcamientos y otros equipamientos, también de carácter privado.

Acceso a la terminal de autobuses desde la avenida de las Habaneras / D. Pamies

Un proyecto todavía sobre el papel

El Ayuntamiento se encuentra en la fase previa de modificar el planeamiento para determinar la distribución de usos, las necesidades de urbanización y los accesos mediante un estudio de tráfico. Estos trámites dejan ya sin margen suficiente para construir la terminal antes de que finalice el actual mandato municipal. Buena parte de esos 40.000 metros son municipales por la vía de la expropiación. El municipio culminó su adquisición mediante expropiación en 2012 después de un largo procedimiento judicial y un desembolso de 5,2 millones de euros.

Mientras se desarrolla una iniciativa, la de contar con una terminal de autobuses digna y de titularidad municipal de la que se habla desde hace quince años, miles de viajeros siguen utilizando a diario la vieja terminal privada de la avenida de las Habaneras, unas instalaciones de finales de los años ochenta que arrastran importantes deficiencias de conservación y servicios. Y que no ofrecen la mejor imagen de Torrevieja a los visitantes.

Acceso

Este mismo martes en el acceso principal había cola y espera prolongada para el taxi. La entrada principal sigue totalmente ocupada con una terraza que impide la accesibilidad e incumple la normativa de seguridad en caso de emergencia, sin que el Ayuntamiento actúe al margen de que no sean terrenos de la vía pública. Los pasajeros, miles al día, deben esquivar las mesas y la sillas para entrar y salir del recinto, en el que da una bienvenida un cartel de la antigua Costa Azul. En los andenes también hay mucha actividad y colas. La propiedad permite que uno de ellos sirva de aparcamiento a un vehículo particular de alta gama.

El trasiego de cientos de usuarios convive con el abandono general y una limpieza limitada a lo justo en aseos y oficinas. La empresa propietaria advierte de que es un recinto privado y videovigilado y no ha cambiado la cartelería de Costa Azul pese a que la empresa ya no existe como tal desde hace casi una década.

D. Pamies

Una estación de los años ochenta para miles de viajeros

Hasta que ese proyecto se materialice, Torrevieja seguirá dependiendo de la terminal de la avenida de las Habaneras. Construida a finales de los años ochenta, es de propiedad privada y constituye uno de los principales puntos de entrada y salida de viajeros de una ciudad que multiplica su población durante el verano. Desde sus andenes parten servicios esenciales para la movilidad de residentes y turistas, entre ellos la conexión directa con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, las líneas con otros municipios de la Vega Baja y los servicios de largo recorrido hacia Madrid, Castilla, La Rioja, Navarra, Cantabria y el País Vasco.

La terminal dispone de seguridad privada, cafetería, algunos establecimientos y la parada de taxi, que es una de las principales de Torrevieja, pero su estado general sigue lejos del que corresponde al volumen de pasajeros que concentra. La empresa Avanza, que es la propietaria, también acaba de ubicar la oficina de transporte urbano a la que le obligaba el pliego de condiciones esta terminal, lo que ha añadido más usuarios al recinto.

La entrada y salida de autocares se realiza en pleno casco urbano, en un entorno muy transitado entre la avenida de las Habaneras y la calle Antonio Machado. Precisamente uno de los argumentos municipales para trasladar la estación al Enclave 13 es sacar este tráfico del centro y situar la terminal junto a uno de los principales accesos por carretera a Torrevieja.

El futuro de la vieja terminal, también pendiente

El traslado está relacionado además con otra operación municipal que tampoco se ha materializado. El Ayuntamiento pretende adquirir los 3.800 metros cuadrados que ocupa la estación actual para derribar las instalaciones y convertir el suelo en una zona verde vinculada al entorno de la Colonia de San Esteban.

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La operación comenzó a tramitarse durante el anterior mandato mediante una modificación del Plan General, pero no ha avanzado al ritmo previsto. Los terrenos han sido valorados en más de 4,5 millones de euros y continúan en manos privadas. El futuro de ambas parcelas queda así conectado. El Ayuntamiento proyecta una estación municipal en unos terrenos que ya son públicos, pero todavía debe modificar el planeamiento, urbanizar el ámbito y preparar y adjudicar la concesión que permita construirla. Mientras ese proceso avanza, la ciudad mantiene como única terminal unas instalaciones privadas con casi cuatro décadas de antigüedad cuya sustitución continúa pendiente.