Bigastro
Bigastro quiere desalojar el camping La Pedrera el próximo martes y la concesionaria pide al juez que lo frene
La empresa denuncia que el Ayuntamiento acelera el lanzamiento en plena temporada para el próximo martes y sin que el tribunal haya resuelto las medidas cautelares
El Ayuntamiento de Bigastro ha resuelto desalojar a la concesionaria del camping municipal La Pedrera porque entiende que ha incumplido las condiciones de su prestación. Ya le ha puesto fecha el desalojo con previsible presencia de Policía Local y Guardia Civil: el próximo martes. La alcaldesa Teresa Belmonte, que no ha explicado esta decisión públicamente más allá del debate del último pleno, rechazó suspender la ejecución del acuerdo que resolvió el contrato, declaró urgente el expediente y ordenó visitas diarias de la Policía Local hasta la toma de posesión de las instalaciones, según explicó a INFORMACIÓN la concesionaria Gerval.
Esta empresa pidió al Tribunal de Instancia de Elche medidas cautelares para frenar el lanzamiento previsto para el próximo 25 de agosto, rechaza la deuda eléctrica que el Ayuntamiento sitúa en 73.917 euros, defiende que ha invertido unos 300.000 euros en una instalación eléctrica que, según sostiene, recibió con graves deficiencias, y subraya que la OCA ( (Organismo de Control Autorizado) favorable a las instalaciones eléctricas que durante meses aparecía en el centro del conflicto ahora ya no figura como causa determinante de la resolución municipal.
Jurídic Consultiu
El Ayuntamiento actúa amparado a la hora de resolver la concesión en un informe del Consell Jurídic Consultiu, que considera que sí hay motivos para rescatar el servicio, y el visto bueno de los técnicos municipales. El municipio asumiría directamente la prestación hasta que vuelva a adjudicar la concesión.
La empresa insiste en que la pieza cautelar sigue abierta en el Tribunal de Instancia de Elche. Según Gerval, el juzgado no rechazó la suspensión de fondo el 5 de agosto, sino que abrió la pieza ordinaria porque entonces no había una fecha concreta de lanzamiento. Ahora sí la hay: el 25 de agosto a las 9.30 horas, según la empresa, con esa previsión de presencia de Policía Local y Guardia Civil, cambio de cerraduras y posible entrada de un gestor temporal.
Los concesionarios advierten que se pretende ejecutar el lanzamiento en plena temporada alta y con clientes, trabajadores, proveedores y reservas en curso y sostienen que una entrada con fuerza pública, cambio de cerraduras y sustitución de la explotación puede causar daños de difícil reparación antes de que el juzgado resuelva la suspensión cautelar. Gerval asegura que no se opone a la actuación administrativa, pero reclama que no se ejecute el lanzamiento hasta que exista un pronunciamiento judicial sobre las medidas cautelares.
Pleno
El Ayuntamiento, por el contrario, defiende que el contrato quedó resuelto por "causa culpable" del contratista, en una decisión, además que fue a pleno. Fue el 27 de julio cuando aprobó la resolución de la concesión del camping, la reversión y recuperación de los bienes, la incautación de la garantía definitiva. Ante el recurso de la concesionaria la alcaldesa el pasado 3 de agosto rechaza suspender la ejecución y también la incautación del aval. Además, declara la urgencia del expediente, lo que reduce plazos, y concede cinco días hábiles de audiencia para la liquidación del contrato y la recuperación de bienes e instalaciones. INFORMACIÓN ha intentado ponerse en contacto con la alcaldesa y senadora Teresa Belmonte para conocer la resolución.
El argumento económico del Ayuntamiento se apoya en las cantidades que considera pendientes de pago. La resolución cifra la deuda en 73.917 euros por consumos de 2024, 2025 y hasta el 30 de marzo de 2026. El Ayuntamiento sostiene que las resoluciones en las que se fijaron esas deudas por consumos son firmes y consentidas, por lo que no procede revisarlas en esta fase.
La concesionaria rechaza esa interpretación y sostiene que el problema eléctrico viene de origen y que no puede imputársele como incumplimiento una situación generada por una infraestructura municipal deficiente. Según su versión, cuando asumió la explotación en agosto de 2013 -el camping municipal comenzó a funcionar en 1997- confió en que las instalaciones estaban en condiciones adecuadas. Después, siempre según la empresa, comprobó que el camping funcionaba con un transformador insuficiente para sus necesidades reales, pese a contar con bungalows, mobile-homes, parcelas, restaurante y otros servicios dependientes del suministro eléctrico e incluso que esa instalación dotaba a otros servicios municipales. Durante años comunicó al Ayuntamiento el estado de la instalación. Asumió reparaciones, adecuaciones y una reforma prácticamente integral de la instalación eléctrica. La inversión, que inicialmente se valoró en unos 140.000 euros, habría acabado rondando los 300.000 euros, financiados mediante un préstamo ICO y otros dos préstamos adicionales con vencimiento hasta julio de 2031. La concesionaria entiende que esas actuaciones no eran mantenimiento ordinario, sino obras estructurales sobre una instalación preexistente y de titularidad municipal. Por eso considera que la inversión debería tenerse en cuenta en la liquidación y en la recuperación del equilibrio económico de la concesión, incluso prolongándola. Y reserva acciones para reclamar responsabilidades patrimoniales, compensaciones por inversiones no amortizadas y otras medidas legales, también de carácter penal, contra quienes han adoptado la decisión, si el desalojo se ejecuta sin resolver antes las medidas cautelares que ha pedido al juzgado.
Por qué no se tiene en cuenta la OCA
La controversia sobre la OCA añade otro frente. Gerval afirma que la inspección de la instalación eléctrica se realizó el 15 de junio de 2026 con resultado favorable y que el certificado fue remitido al Ayuntamiento. También asegura que el 30 de julio obtuvo el certificado de Industria tras completar la tramitación. La empresa sostiene que durante el procedimiento municipal se le reprochó el incumplimiento relacionado con la OCA, pero que la última respuesta municipal matiza ahora que esa circunstancia no fue "exclusiva ni determinante" para resolver el contrato.
Un camping tranquilo y apreciado por su ubicación y servicios
El camping es una de las escasas dotaciones turísticas con las que cuenta Bigastro, un municipio de 6.500 vecinos en la huerta tradicional de la Vega Baja. Ofrece 50 parcelas para tiendas, caravanas y autocaravanas, cabañas de madera, barracas valencianas, piscina de verano, bar-restaurante y servicios como agua, duchas con agua caliente, wifi, lavandería o barbacoas. Está situado en La Pedrera, una zona de monte que se eleva sobre la llanura de huerta tradicional de la Vega Baja. Cuenta con una clientela centroeuropea que aprecia la tranquilidad cerca de la playa pero lejos de la masificación.
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