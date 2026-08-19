Dos meses después de que Llorca anunciara el inicio del Plan Vive en Torrevieja, las obras siguen sin empezar

Hubo acto institucional, visita sobre el terreno del presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, la consellera de Vivienda, Susana Camarero y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y representantes de las constructoras adjudicatarias, anuncio de licencias inminentes, en palabras de Dolón, previsiones de obra y hasta desplazamiento de maquinaria pesada para presentar -y representar- el arranque del Plan Vive en Torrevieja.

El escenario elegido fue la parcela municipal de La Manguilla, junto a la avenida del Agua, en La Mata, donde el 12 de junio se aseguró que la construcción de las primeras 36 viviendas protegidas empezaría la semana siguiente. Faltaba una primera piedra pero ya no se estila y menos rodeado de constructores. Incluso al alcalde anunció, siempre optimista, una "cascada de licencias" para las siguientes dos semanas con las 786 viviendas restantes que están previstas en La Hoya, para comenzar las obras en septiembre. Lo que no hubo fueron preguntas porque se impidió hacerlas a los medios de comunicación. Y más de dos meses después, en el solar no se ha movido un esparto: no hay máquinas, no hay operarios y las obras no han comenzado.

Parcela de La Manguilla en Torrevieja / D. Pamies

La Generalitat presentó entonces el inicio del Plan Vive en Torrevieja, un proyecto anunciado en julio de 2024 y al que el Ayuntamiento se adhirió desde el primer momento con la ventaja de tener en cartera la recepción formal de una bolsa de suelo con destino a vivienda protegida muy importante derivado de la aprobación del plan de La Hoya. El presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, aseguró en aquel acto que las 822 viviendas de protección pública previstas en la localidad serían una realidad en 2028. El grueso del programa se concentra en La Hoya, pero la puesta en escena se trasladó a La Manguilla porque allí se anunció el primer arranque de obra: una promoción de 36 viviendas sobre una parcela municipal de 3.608 metros cuadrados a cargo de Urdecón.

Parcela de La Manguilla de Torrevieja en la que se anunció el inicio de las obras el 12 de junio / D. Pamies

La previsión trasladada ese día era inmediata. La junta de gobierno local tenía previsto aprobar el lunes siguiente la licencia de obras de la promoción de La Mata y el mensaje político fue que Torrevieja no solo anunciaba vivienda pública, sino que la empezaba. El alcalde, Eduardo Dolón, lo resumió con una frase que marcó el acto: “Ahora nosotros las anunciamos no prometiendo, no comprometiendo, sino iniciando”.

Ese inicio, sin embargo, no se ha traducido en obra visible sobre el terreno. La parcela de La Manguilla permanece sin actividad de construcción. No hay movimiento de tierras, maquinaria, casetas de obra ni operarios trabajando en el solar donde se situó el primer hito del Plan Vive en Torrevieja. Solo las banderas publicitarias de la empresa adjudicataria. Ha dado tiempo a que el vallado perimetral provisional se haya venido abajo en la zona de la finca que recae a la avenida de Alfredo Nobel (carretera del Torrejón).

Acto sin calificación provisional

El Plan Vive es un proyecto supervisado por una comisión mixta de técnicos en los que están representados la Generalitat y el Ayuntamiento. Fuentes municipales restaron importancia este miércoles al retraso y aseguraron que la demora en más de dos meses está relacionada con el retraso en la tramitación administrativa de la calificación provisional por parte de Urdecón. Aunque en la presentación se aseguró que todo estaba listo para empezar la semana siguiente no era así. La calificación provisional sirve para que la Generalitat revise el proyecto y compruebe que cumple los requisitos de vivienda de protección pública. Desde ese momento, la promoción entra de forma temporal y condicionada en el régimen de VPP. Y ese trámite no estaba cuando Llorca anunció el inicio de las obras.

Este mes de agosto los constructores con adjudicaciones en obra de vivienda pública han logrado el compromiso de la Generalitat, reclamado desde principios de 2026, de elevar los precios finales de los pisos un 8 %, en una petición imprescindible para poder abordar los proyectos con márgenes mínimos de rentabilidad tal y como avanzó INFORMACIÓN. Así piso de 90 metros cuadrados pasará de costar 216.000 a valer 231.100 euros

Vistas al mar

El proyecto de La Manguilla corresponde a Urdecon y contempla un edificio en forma de U abierta hacia el mar, con zona interior ajardinada. La promoción incluye 18 viviendas de un dormitorio, 10 de dos y ocho de tres, además de 53 garajes y 36 trasteros. El propio alcalde destacó entonces que se trataba de una de las parcelas más cotizadas del municipio por sus vistas al mar -en una parcela arrebatada al sistema dunar por el Plan General-. Tan privilegiada es la zona que la vivienda pública va a competir con nuevas promociones que miran a la playa de La Mata que no bajan de los 350.000 euros por vivienda.

El resto del programa se reparte en La Hoya, donde están previstas las promociones de mayor volumen. Abala Infraestructuras, del Grupo Hozono Global, desarrollará 220 pisos en la parcela R-17 del sector 20, con tres bloques, espacios comunes, piscinas y juegos infantiles. Livanto Promociones asumirá otras 566 viviendas en dos parcelas del mismo sector, de las que una parte se entregará al Ayuntamiento dentro del sistema de permuta por el suelo municipal cedido.

De cascada a sequía

El Ayuntamiento defendió en junio que esas promociones de La Hoya saldrían “en cascada” para obtener licencias y que los promotores confiaban en empezar las obras en septiembre. Pero en ese sector, además, las parcelas están vinculadas al avance de la urbanización del macroproyecto de La Hoya, todavía pendiente de culminar. Las licencias no han salido en cascada. No hay licencias. Lo que sí hay es un bloqueo de la segunda fase de la urbanización por un problema de gestión interno entre los miembros de la UTE urbanizadora que no se resuelve desde octubre de 2025. Más que las obras en septiembre, con el inicio de curso, lo que se deberá afrontar en ese momento es el desbloqueo de la segunda fase. Del que depende, además, la entrega de suelos para dos centros educativos, la construcción de un tanque de tormentas contra inundaciones y la duplicación del tablero del puente sobre la N-332.