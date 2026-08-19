Un robo de cable deja a oscuras el campo de fútbol del Polideportivo de La Murada en Orihuela

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Orihuela está trabajando contra reloj para restablecer cuanto antes la iluminación del Polideportivo de La Murada, después del robo del cableado de cobre de las cuatro torres que iluminan el campo de fútbol, según informó este miércoles la Concejalía de Deportes. El asalto causó importantes daños en las instalaciones, cuya reparación está valorada inicialmente en cerca de 11.000 euros.

Además de la sustracción del cableado de la iluminación del campo de fútbol, también se han producido daños en la acometida de agua de la cantina y en la instalación de gas propano del recinto deportivo. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil.

Actividad

La Concejalía de Deportes, que no especificó cuándo se produjo el robo ni da más detalles sobre el asalto, centra ahora sus esfuerzos en restablecer cuanto antes la iluminación del campo del Polideportivo de La Murada. El robo del cableado ha dejado afectado el funcionamiento normal de la instalación y condiciona la actividad de los clubes y deportistas que la utilizan, sobre todo en los horarios en los que se necesita luz artificial. El área trabaja en la reposición del material sustraído, la reparación de los daños y la recuperación del servicio en el menor plazo posible.

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, lamentó este acto vandálico por el perjuicio que causa a los usuarios del polideportivo y por obligar al Ayuntamiento a emplear recursos públicos en reparar una instalación que hasta ahora funcionaba con normalidad. El edil señaló que se está actuando para reponer el cableado y conseguir que las cuatro torres vuelvan a estar operativas "cuanto antes", sin fijar un plazo, consciente del trastorno que la situación genera a los equipos y al resto de usuarios del campo.

Impacto económico

Sigüenza también ha subrayado el impacto económico de este tipo de robos para los vecinos de La Murada, una población oriolana que supera los 3.300 habitantes. Los daños se acercan a los 11.000 euros, una cantidad que deberá asumir el Ayuntamiento para devolver la instalación a su estado anterior. El concejal recordó que se trata de dinero público que podría destinarse a mejoras en instalaciones deportivas u otras actuaciones del área y que ahora tendrá que emplearse en reparar los desperfectos provocados por el robo.

No son hechos frecuentes pero sí se han dado otros episodios similares en el término municipal en los últimos meses. En mayo pasado le tocó el turno al cableado del alumbrado de la pedanía de El Escorratel. Solo en la Senda Masquefa y en el entorno de la CV-930, desaparecieron aproximadamente 800 metros lineales de tendido eléctrico, tanto subterráneo como en tramos aéreos, afectando a numerosos puntos de luz.