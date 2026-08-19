Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios aviso rojo sanitarioTormentas mañanaAlquiler en AlicanteReforma Educación PP-VoxZonas alerta roja y naranjaTrump estrecho de OrmuzEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Torrevieja

Sueña Torrevieja pide una posición común por la N-332 y plantea movilizaciones si el Ministerio no da fechas

La formación propone que todos los grupos municipales acudan juntos a Transportes para reclamar calendario, financiación y licitación del desdoblamiento

Recreación de la N-332 desdoblada/ Video de la N-332 a su paso por Torrevieja sigue a la espera del desdoblamiento (IMÁGENES DE 2024))

Recreación de la N-332 desdoblada/ Video de la N-332 a su paso por Torrevieja sigue a la espera del desdoblamiento (IMÁGENES DE 2024))

D. Pamies

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
D. Pamies

D. Pamies

Torrevieja

Sueña Torrevieja considera que la reclamación del desdoblamiento de la N-332 ha entrado en una fase en la que ya no bastan nuevas declaraciones, cartas entre administraciones ni cruces de reproches entre partidos. La formación local propone elevar la presión política e institucional con una posición unitaria de toda la corporación municipal y no descarta movilizaciones ciudadanas si el Ministerio de Transportes no ofrece compromisos concretos.

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, plantea que todos los grupos políticos del Ayuntamiento acuerden una postura común y acudan junto al alcalde a una reunión con el Ministerio para exigir una respuesta por escrito sobre una infraestructura que la ciudad reclama desde hace años.

Samper sostiene que el debate debe centrarse ya en tres cuestiones: fechas, financiación y obras. A su juicio, Torrevieja ha escuchado demasiados anuncios sobre la N-332 y necesita un calendario claro para la licitación y ejecución de las actuaciones pendientes.

La formación local defiende que el desdoblamiento debe quedar al margen del enfrentamiento permanente entre PP y PSOE. Samper señala que durante años se han repetido los reproches entre administraciones según quién gobernara en Madrid, mientras los vecinos seguían soportando los problemas de una carretera saturada.

Pablo Samper, en una imagen de archivo

Pablo Samper, en una imagen de archivo / RAFA ARJONES

Hoja de ruta

Sueña Torrevieja propone una hoja de ruta con dos primeros pasos: una reunión inmediata de todos los grupos municipales y la solicitud conjunta de un encuentro con el Ministerio de Transportes. En esa reunión, la corporación debería reclamar un calendario verificable para desbloquear la licitación y la ejecución del desdoblamiento.

Si no hubiera respuesta concreta, la formación plantea abrir una tercera vía: una movilización ciudadana amplia, no vinculada a ningún partido, con la participación de asociaciones vecinales, empresarios, comerciantes, hosteleros, colectivos sociales y vecinos.

Reclamación

Samper subraya que Sueña Torrevieja apoyará cualquier reclamación que busque acelerar el desdoblamiento, incluida la del alcalde, pero pide ir más allá de los comunicados y las declaraciones públicas. La propuesta pasa por sentar a todos los grupos en la misma mesa, acudir unidos al Ministerio y exigir un compromiso fechado.

Noticias relacionadas y más

“Después de tantos años, Torrevieja ya no necesita más explicaciones sobre quién tuvo la culpa. Necesita saber una cosa mucho más sencilla: qué día empiezan las obras”, asegura Samper.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre en Torrevieja tras caer de un patinete eléctrico y golpearse la cabeza con un adoquín en la calle Rambla Juan Mateo
  2. Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
  3. Muere un bebé de 19 meses ahogado en una piscina privada en Orihuela
  4. La Justicia anula la concesión del Ayuntamiento de Torrevieja del contrato de hamacas, sombrillas y recreativos acuáticos de las playas
  5. La N-332 en Torrevieja en el día de la Marmota: el alcalde vuelve a exigir al ministerio que cumpla su compromiso de desdoblar la carretera
  6. La CHS cree que la cuenca del Segura cuenta con un colchón de agua para garantizar el arranque del próximo año hidrológico
  7. Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa
  8. El pirómano de Albatera lo vuelve a hacer: quinto incendio junto a la A-7 y el casco urbano en tres meses

Sueña Torrevieja pide una posición común por la N-332 y plantea movilizaciones si el Ministerio no da fechas

Sueña Torrevieja pide una posición común por la N-332 y plantea movilizaciones si el Ministerio no da fechas

Cala la Mosca de Orihuela Costa sufre un nuevo episodio de vertido de aguas residuales sin que el Ayuntamiento actúe

Cala la Mosca de Orihuela Costa sufre un nuevo episodio de vertido de aguas residuales sin que el Ayuntamiento actúe

El Plan Vive sigue sin obras en Torrevieja dos meses después del anuncio de Llorca

El Plan Vive sigue sin obras en Torrevieja dos meses después del anuncio de Llorca

Brilla Torrevieja cierra su sexta edición con 25.000 asistentes y la mirada puesta en el futuro

Brilla Torrevieja cierra su sexta edición con 25.000 asistentes y la mirada puesta en el futuro

El juez deja vía libre al Ayuntamiento de Bigastro para desalojar a la concesionaria del camping La Pedrera

El juez deja vía libre al Ayuntamiento de Bigastro para desalojar a la concesionaria del camping La Pedrera

La náutica recreativa concentra el 83% de las embarcaciones que presionan el medio marino en el litoral de Alicante

La náutica recreativa concentra el 83% de las embarcaciones que presionan el medio marino en el litoral de Alicante

Un robo de cable deja a oscuras el campo de fútbol del Polideportivo de La Murada en Orihuela

Un robo de cable deja a oscuras el campo de fútbol del Polideportivo de La Murada en Orihuela

Estos son los municipios en aviso rojo sanitario por temperaturas extremas en Alicante

Estos son los municipios en aviso rojo sanitario por temperaturas extremas en Alicante
Tracking Pixel Contents