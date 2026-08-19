Sueña Torrevieja pide una posición común por la N-332 y plantea movilizaciones si el Ministerio no da fechas

Sueña Torrevieja considera que la reclamación del desdoblamiento de la N-332 ha entrado en una fase en la que ya no bastan nuevas declaraciones, cartas entre administraciones ni cruces de reproches entre partidos. La formación local propone elevar la presión política e institucional con una posición unitaria de toda la corporación municipal y no descarta movilizaciones ciudadanas si el Ministerio de Transportes no ofrece compromisos concretos.

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, plantea que todos los grupos políticos del Ayuntamiento acuerden una postura común y acudan junto al alcalde a una reunión con el Ministerio para exigir una respuesta por escrito sobre una infraestructura que la ciudad reclama desde hace años.

Samper sostiene que el debate debe centrarse ya en tres cuestiones: fechas, financiación y obras. A su juicio, Torrevieja ha escuchado demasiados anuncios sobre la N-332 y necesita un calendario claro para la licitación y ejecución de las actuaciones pendientes.

La formación local defiende que el desdoblamiento debe quedar al margen del enfrentamiento permanente entre PP y PSOE. Samper señala que durante años se han repetido los reproches entre administraciones según quién gobernara en Madrid, mientras los vecinos seguían soportando los problemas de una carretera saturada.

Pablo Samper, en una imagen de archivo / RAFA ARJONES

Hoja de ruta

Sueña Torrevieja propone una hoja de ruta con dos primeros pasos: una reunión inmediata de todos los grupos municipales y la solicitud conjunta de un encuentro con el Ministerio de Transportes. En esa reunión, la corporación debería reclamar un calendario verificable para desbloquear la licitación y la ejecución del desdoblamiento.

Si no hubiera respuesta concreta, la formación plantea abrir una tercera vía: una movilización ciudadana amplia, no vinculada a ningún partido, con la participación de asociaciones vecinales, empresarios, comerciantes, hosteleros, colectivos sociales y vecinos.

Reclamación

Samper subraya que Sueña Torrevieja apoyará cualquier reclamación que busque acelerar el desdoblamiento, incluida la del alcalde, pero pide ir más allá de los comunicados y las declaraciones públicas. La propuesta pasa por sentar a todos los grupos en la misma mesa, acudir unidos al Ministerio y exigir un compromiso fechado.

“Después de tantos años, Torrevieja ya no necesita más explicaciones sobre quién tuvo la culpa. Necesita saber una cosa mucho más sencilla: qué día empiezan las obras”, asegura Samper.