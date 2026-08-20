Colegio Virgen de la Puerta de Orihuela: del estado de ruina a un parcheo antes de arrancar el curso

El Ayuntamiento de Orihuela y la Generalitat barajaban hasta hace dos semanas una medida drástica: declarar en ruina el colegio público Virgen de la Puerta, no reabrirlo en septiembre por el riesgo que podía suponer para alumnos y profesores y redistribuir de forma provisional al alumnado en colegios de pedanías. En menos de dos semanas, esa posibilidad ha dado paso a una reforma urgente a cargo de la brigada municipal para intentar garantizar el inicio de curso en el mismo edificio. Un parcheo en toda regla.

Un cambio de criterio con el antecedente las declaraciones del concejal de Educación, Vicente Pina, en las que realizaba una exhaustiva descripción de la cronología de problemas del centro público desde prácticamente su inauguración a principios de los años 70. En aquella rueda de prensa Pina puso sobre la mesa la solución provisional de abordar una obra urgente pero de entidad antes de iniciar el curso a través de un contrato de urgencia, que podrían retrasar el inicio de curso en alguna semana, o la distribución del alumnado entre varios centros educativos de las pedanías oriolanas hasta poder reubicar al alumnado en aulas prefabricadas para proceder después a la construcción de un centro de nueva planta. Una alternativa que pasa por adquirir suelos propiedad del banco público Sareb en el barrio de San Isidro, que en cualquier caso no se van a tramitar hasta septiembre.

Arreglos en un pasillo del colegio Virgen de la Puerta de Orihuela / INFORMACIÓN

Arquitectos

El nuevo cambio de criterio municipal ha llegado de la mano de un técnico arquitecto municipal que ha asegurado en un informe que el colegio de infantil y primaria puede aguantar el tipo sin peligro de uso con las obras que se realizan ahora, pese a que otro informe externo encargado por el concejal y entregado a finales de 2025, señala lo contrario. En cualquier caso este técnico se ha hecho responsable de esa valoración y el equipo de gobierno está actuando con medios propios cuando ya estaba preparada una partida para adjudicar de urgencia la actuación a una empresa externa.

Así, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, señalaba el miércoles, con fotos de la visita incluidas, que el Ayuntamiento de Orihuela se encuentra ejecutando diversas actuaciones en el CEIP Virgen de la Puerta con la intención de "garantizar que el alumnado pueda comenzar el curso de forma segura y en las mejores condiciones posibles. Estos trabajos se están llevando a cabo por parte de las brigadas municipales del Consistorio, bajo la supervisión de los técnicos del área".

Entre las intervenciones se encuentra saneamiento de pilares, el desmontaje de las repisas que presentan problemas, la limpieza de fachada y cubierta, la impermeabilización de puntos críticos, así como la eliminación de desconchados y la sustitución de pintura.

Obras municipales en el Colegio Virgen de la Puerta de Orihuela / INFORMACIÓN

Parcela

En paralelo, el Ayuntamiento de Orihuela continúa trabajando para poder poner a disposición de la Generalitat Valenciana la parcela necesaria en la que se puedan instalar las aulas prefabricadas durante el tiempo necesario para acometer la rehabilitación integral o la actuación que determine la Conselleria de Educación.

El alcalde de Orihuela aseguró, para justificar este nuevo cambio de criterio, que "para este Gobierno Municipal es una prioridad absoluta acondicionar el CEIP Virgen de la Puerta a la mayor brevedad posible y, sobre todo, avanzar en la solución definitiva que pasa por tener un centro adaptado a la realidad de nuestro tiempo”.

Pepe Vegara añadió que “llevamos trabajando interrumpidamente desde que llegamos a la Alcaldía en dar solución a este problema que heredamos y mantengo el compromiso con la comunidad educativa de que más pronto que tarde estos problemas actuales serán solamente un mal recuerdo”.

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Obras previas al inicio de curso en el Colegio Virgen de la Puerta de Orihuela / INFORMACIÓN

Trayectoria

El CEIP Virgen de la Puerta de Orihuela fue recepcionado en 1972, comenzó a acoger alumnado en 1973 y ya tres años después se detectaron grietas en el forjado del salón de usos múltiples y en la zona este del patio de recreo. Desde entonces el edificio viene presentando problemas que obligaron incluso en 1990 a un desalojo temporal. En toda su trayectoria se han barajado diversas alternativas, sin que ninguna de ellas haya prosperado, siendo ahora cuando finalmente comienza a configurarse una solución definitiva. Ante las conclusiones del informe externo que recomendaba dejar las instalaciones actuales el Ayuntamiento estuvo sondeando suelos privados y públicos para ubicar las prefabricadas en suelos cercanos al actual centro. Las conversaciones con titulares privados no cuajaron y la parcela municipal en Las Espeñetas presenta el mayor riesgo de inundabilidad de la Vega Baja.