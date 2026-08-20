La comunidad ucraniana de Torrevieja celebra el sábado 35º aniversario de la independencia de Ucrania

La comunidad ucraniana de Torrevieja conmemorará el próximo sábado, 22 de agosto, el 35º aniversario de la Independencia de Ucrania con una amplia jornada cultural, festiva y solidaria abierta a toda la ciudadanía.

La celebración está organizada por la Asociación de Ucranianos de Torrevieja y la escuela ucraniana “Ridna Mova”, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja, y se desarrollará en diferentes espacios del centro de la ciudad y en el Parque de las Naciones. La jornada servirá para compartir con el conjunto de la ciudadanía la cultura, las tradiciones, la música, la artesanía y la gastronomía ucranianas, además de recordar el significado histórico de la independencia del país y mostrar el apoyo de Torrevieja al pueblo ucraniano.

Concentración y marcha hasta el Parque de las Naciones

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado por el concejal de Convivencia e Integración, Óscar Urtasun, asistirá a las 18:30 horas a la apertura oficial de las actividades programadas en el Parque de las Naciones.

El programa comenzará a las 17:30 horas con una concentración ciudadana en la Plaza de la Constitución. A las 18:00 horas se iniciará una marcha a pie que recorrerá el centro de la ciudad hasta finalizar en el Parque de las Naciones. A partir de las 18:30 horas comenzará el concierto festivo y se abrirán los distintos espacios preparados por la organización. Las actividades se prolongarán hasta las 22:00 horas y estarán dirigidas tanto a la comunidad ucraniana como al resto de vecinos, visitantes y turistas que deseen sumarse a la conmemoración.

La programación incluirá actuaciones musicales, talleres interactivos para niños y adultos, un mercado de artesanas ucranianas, un espacio de restauración con platos y bebidas tradicionales y un sorteo solidario con diferentes premios.

Según ha informado la organización, los fondos recaudados durante la celebración se destinarán a atender las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Residentes

La celebración adquiere una especial relevancia en Torrevieja, donde residen actualmente casi 11.000 ciudadanos censados de nacionalidad ucraniana, según los datos del Padrón Municipal a día de hoy Ucrania es la nacionalidad extranjera más numerosa de la ciudad, por delante de Colombia, Reino Unido y Marruecos. Representa casi el 10 % de la población empadronada y mantiene una presencia muy activa en los ámbitos asociativo, educativo, cultural, comercial y social del municipio.

La Asociación de Ucranianos de Torrevieja y la escuela “Ridna Mova” desarrollan durante todo el año actividades dirigidas a preservar la lengua, la cultura y las tradiciones ucranianas, especialmente entre los niños y jóvenes nacidos o residentes en España, al tiempo que fomentan su integración y participación en la sociedad torrevejense.

El Ayuntamiento mantiene desde hace años una estrecha colaboración con las entidades representativas de esta comunidad y ha respaldado sus actividades culturales, educativas, humanitarias y solidarias.

Protesta frente al teatro municipal donde se celebra el festival /

"Sentimiento nacional"

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, subrayó que esta conmemoración sirve para reconocer la historia, la identidad y el sentimiento nacional del pueblo ucraniano, además de poner en valor la aportación cotidiana de la comunidad ucraniana al crecimiento, la diversidad y la vida social de la ciudad.

Dolón destacó, en un comunicado del Ayuntamiento, que Torrevieja es una ciudad abierta, plural e internacional, en la que miles de familias, asociaciones, alumnos, profesionales, comerciantes y emprendedores de origen ucraniano forman parte activa de su realidad diaria. En ese sentido, señaló que el Ayuntamiento mantendrá su colaboración con la comunidad ucraniana y apoyará las iniciativas que favorezcan la convivencia, la integración y el conocimiento mutuo entre vecinos, con independencia de su lugar de nacimiento. El alcalde también ha animado a torrevejenses y visitantes a participar en una jornada que reunirá memoria, cultura, convivencia y solidaridad, y que permitirá acercarse a las tradiciones "de un pueblo que sigue defendiendo su libertad, su soberanía y su futuro".

Independencia

Ucrania conmemora oficialmente su Día de la Independencia cada 24 de agosto. En esa fecha de 1991, el Parlamento ucraniano aprobó el Acta de Declaración de Independencia, mediante la cual el país se constituyó como un Estado independiente, democrático y soberano. La proclamación de 1991 culminó un largo proceso histórico marcado por la voluntad del pueblo ucraniano de preservar su identidad, su lengua, su cultura y su derecho a decidir libremente su futuro. Treinta y cinco años después, esta conmemoración posee una dimensión especialmente significativa debido a la guerra y a la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país tras la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

El acto organizado en Torrevieja se celebrará dos días antes de la fecha oficial de la independencia y pretende convertirse en un espacio de encuentro, recuerdo y convivencia, además de reafirmar los vínculos existentes entre la ciudad y los miles de ciudadanos ucranianos que han establecido en ella su hogar. El Ayuntamiento obvia en su comunicado la palabra Rusia.