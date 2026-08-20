La Generalitat y los vecinos de Babilonia de Guardamar creen que aún se pueden salvar las casas de la playa

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus y el director general de Costas de la Generalitat Valenciana, Marc Manzana, junto a otros representantes y cargos públicos del PP, tienen previsto mantener en Guardamar el próximo día 27 de agosto una reunión con los vecinos de Playa Babilonia para valorar el auto del Tribunal Constitucional, que suspende el artículo de la ley de Costas Valenciana que esgrimió la Generalitat para paralizar in extremis, en septiembre de 2025, las demoliciones previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica de unas 60 casas centenarias de planta baja en primera línea.

Como recogió INFORMACIÓN, el auto mantiene suspendido el artículo 17 de la Ley de Costas Valenciana, el precepto que permitía declarar como núcleos urbanos de especial valor etnológico conjuntos de viviendas como las de la playa de Babilonia, en Guardamar y respondía al trámite cautelar abierto tras el recurso del Gobierno contra la Ley de Costas Valenciana. El Estado pidió mantener la suspensión de los preceptos recurridos antes de que el Constitucional se pronuncie con una sentencia sobre el fondo del asunto, al considerar que su aplicación podía interferir en actuaciones que califica de recuperación del dominio público marítimo-terrestre, con Babilonia como caso principal.

Todavía se puede

Tanto los vecinos afectados por las órdenes de derribo, que ya sufrieron la amenaza de la piqueta durante todo el verano pasado ante la fecha del derribo, como la propia Generalitat, que fue la que inició el trámite de protección para impedirlo amparándose en la ley autonómica, consideran que hay todavía margen jurídico para evitar que se cumpla la previsión de Costas. El encuentro se va a celebrar con el objetivo de que la Generalitat exprese su respaldo a los vecinos y señale que seguirá realizando lo que esté en su mano para paralizar las demoliciones.

Corazones rotos como protesta contra los derribos de las casas de la playa de Babilonia en Guardamar / Áxel Álvarez

Costas

Con el auto Costas queda supuestamente ahora en mejor posición para reactivar el derribo de las casas de Babilonia, porque el artículo autonómico que había servido de paraguas cautelar para protegerlas sigue suspendido. Pero si el Estado ejecuta las demoliciones antes de que el Constitucional dicte sentencia y después el Tribunal avala la constitucionalidad de la Ley de Costas Valenciana, el daño material ya sería irreversible. En ese caso, una precipitación del Ministerio para la Transición Ecológica en ese sentido podría amparar reclamaciones de los residentes, que podrían esgrimir el derecho a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Si las casas pueden ser protegidas ahora, Costas las derriba y el Constitucional da la razón a la Generalitat, los residentes de la playa podrían tener posibilidades de reclamar. El Gobierno podría esperar a que el Constitucional resuelva sobre el fondo del asunto. Pero es muy improbable porque es el Estado el que ha precipitado la emisión del auto del Constitucional para mantener suspendido ese artículo.

Baño conjunto

Los vecinos tienen previsto para este viernes, como ya hicieran el verano pasado, un nuevo acto reivindicativo y de resistencia en la playa Babilonia con un baño conjunto a las siete y media de la tarde en el que recordarán la pelea que han mantenido para salvar las casas desde 2018 con mayor intensidad-y desde años anteriores también para intentar que no fueran incluidos en el deslinde-, que consideran como un conjunto a preservar también porque forma parte de una forma de vida singular y, también, de veraneo tradicional. Aunque buena parte de las casas son de uso secundario, también hay viviendas con residentes todo el año y con familias originarias de Guardamar del Segura.

La decisión del Constitucional llega tras un verano en el que la movilización y reivindicación vecinal, que tuvo repercusión nacional en 2025, se había mantenido en tono más rebajado a la expectativa de lo que pudiera con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno a la ley de Costas Valenciana. Pero en las últimas semanas esa tranquilidad se ha empañado por una nueva decisión de la dirección general de Costas. En el solar resultante del derribo del restaurante Jaime, que se llevó a cabo en junio pasado, los vecinos habían dispuesto un rincón de lectura y biblioteca con algunos bancos.

"Alguien avisó a Costas que remitió un comunicado a los vecinos advirtiendo de sanciones si no retiraban las cosas. El argumento era que podía ser peligroso. Luego, el mismo solar se ha convertido en un aparcamiento improvisado y quien llamó a Costas ya no lo ha hecho ahora porque no debe ser peligroso", señaló en este sentido la concejala portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, Marisol Gallud, que lamentó la actitud del equipo de gobierno en torno al conflicto de las casas de Babilonia.

Cuál es el problema

Las viviendas pares de la hilera de casas de Babilonia situadas en dominio público marítimo terrestre cumplían su periodo de concesión en 2018. Costas no notificó expresamente que no prorrogaba esas concesiones. Los vecinos tuvieron que ir a los tribunales a que les reconocieran ese derecho. Ante la Audiencia Nacional el Estado esgrimió varios estudios para avalar la extinción de las prórrogas, y, por lo tanto, los derribos posteriores. Lo hizo señalando que el conjunto de casas es uno de los factores que aceleran la regresión de la playa y su conexión con el sistema dunar situado en segunda línea. Pero también porque esa regresión pone en peligro a los propios residentes cada vez con mayor frecuencia por los daños de los temporales. Los residentes de Babilonia señalan directamente al abandono del Estado a la hora de explicar la regresión de la playa. Culpan a la construcción de un espigón de la desembocadura del río Segura en los años 90 que rompió la dinámica marina por la que los sedimentos del río, que antes se dispersaban de levante a poniente, hacia Babilonia, lo hacen ahora mar adentro y hacia el norte. Los afectados consideran además arbitrario que para las viviendas impares de la misma hilera de casas no se haya empleado el mismo criterio, porque se ha considerado que, pese a que también ocupan la misma línea de costa y del dominio público, forman parte del casco urbano.

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Valor etnológico

El Constitucional, sin embargo, considera que la aplicación del régimen de núcleos urbanos de especial valor etnológico puede interferir, de forma cautelar, en las actuaciones estatales de recuperación del dominio público marítimo-terrestre en la Comunidad Valenciana. El auto cita expresamente la playa de Babilonia: señala que las concesiones que amparaban las viviendas fueron extinguidas -aunque solo después obligaran a la Audiencia Nacional a pronunciarse sobre la negativa a conceder una prórroga-, que Costas acordó la demolición por razones ambientales y de seguridad y que esas decisiones fueron confirmadas por la jurisdicción contencioso-administrativa y la ejecución estaba ya en curso, incluso con la empresa para llevar a cabo el derribo contratada por los propios vecinos y licencias otorgadas por el Ayuntamiento. Los portavoces de la Asociación de Vecinos de Babilonia no pudieron valorar el auto judicial para INFORMACIÓN