Música de Coldplay e Imagine Dragons y una comedia de enredos, este fin de semana en el Teatro de Torrevieja

El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este fin de semana dos propuestas escénicas de formato muy distinto: un concierto del ciclo Candlelight dedicado a Coldplay e Imagine Dragons y la representación de la comedia Lo que callamos a los 30. La primera cita será este viernes, 21 de agosto, a las 19:00 horas, y la segunda, el domingo 23, a las 21:00 horas. Las entradas están disponibles en la web de Cultura Torrevieja, la empresa que gestiona la programación cultural del Ayuntamiento torrevejense, desde 13 euros para el concierto y desde 22 euros para la obra teatral.

CANDLELIGHT 21 AGOSTO 2026 / INFORMACIÓN

Concierto

El concierto de este viernes adapta al formato de cuarteto de cuerda algunas de las canciones más conocidas de Coldplay e Imagine Dragons. El Cuarteto Salzillo interpretará un repertorio que incluye temas como Clocks, Fix You, The Scientist, A Sky Full of Stars y Viva la Vida, junto a piezas de Imagine Dragons como Radioactive, Thunder, Bad Liar y Believer. La propuesta mantiene el sello visual de Candlelight, con una puesta en escena basada en la iluminación con velas, y una duración prevista de una hora.

Teatro

La programación continuará el domingo con Lo que callamos a los 30, una comedia construida sobre secretos, medias verdades y situaciones cada vez más difíciles de sostener. La función parte de tres amigas que se reúnen periódicamente bajo la excusa de un club de lectura para hablar sin filtros de aquello que no cuentan en su vida cotidiana. La aparición inesperada de la hija de una de ellas altera ese equilibrio y desencadena una cadena de excusas, mentiras improvisadas y enredos.

LO QUE CALLAMOS A LOS 30 / informacion

Reparto

La obra cuenta con un reparto encabezado por Mercedes Salvadóres, Lara Dibildos y Fran Antón, junto a Amor Romeira y Miriam Vázquez. El montaje se apoya en un humor reconocible y en el contraste entre lo que las protagonistas aparentan y lo que realmente callan en sus relaciones familiares, sentimentales y sociales.

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Las entradas pueden adquirirse en www.culturatorrevieja.com. En el caso de Lo que callamos a los 30, también estarán disponibles en la taquilla del Teatro Municipal.