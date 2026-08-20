Torrevieja, la ciudad de las 10.000 infracciones penales al año

Torrevieja cerró el año 2025 con 10.089 infracciones penales, un 8,3% más que en 2024, cuando se contabilizaron 9.316 y la tendencia se mantuvo en los tres primeros meses de este año 2026, según los datos oficiales de balance de criminalidad del Ministerio del Interior. De ese balance anual, 9.067 corresponden a criminalidad convencional y 1.022 a ciberdelincuencia. Entre los delitos más graves constan un homicidio consumado, cuatro homicidios en grado de tentativa, 150 delitos de lesiones y riña tumultuaria, un secuestro y 87 delitos contra la libertad sexual, de los que 26 fueron agresiones sexuales con penetración.

A la Subdelegación del Gobierno y a las propias fuerzas de seguridad que actúan en la ciudad, no les gusta hablar de aumento de la criminalidad con los datos totales, al margen de la percepción de seguridad o inseguridad que tenga la población. Y sostienen que se trata en realidad de dos tendencias que convergen para que el puesto de la Guardia Civil de Torrevieja sea el de mayor actividad de España.

Infracciones penales

Por una parte, se encuentra la concienciación de la población a la hora de hacer llegar denuncias por determinados delitos, como los de ciberseguridad, y por otro el aumento de efectivos y medios para detectar y prevenir infracciones penales que en caso contrario no figurarían en los registros oficiales.

A lo que se suma un condicionante que el Ministerio del Interior no cita, pero que es muy relevante. En 2025 Torrevieja fue la ciudad con mayor incremento demográfico de toda España. Más de seis mil nuevos habitantes. No resulta nada fácil que el censo oficial -el padrón local es mucho más elástico- se mueva números absolutos al alza en varios miles de vecinos más. En estos momentos la cifra de habitantes oficial supera los 100.400 según el Instituto Nacional de Estadística y los 113.000 si se atiende al padrón local del Ayuntamiento de Torrevieja.

Los hurtos y estafas informáticas

El grueso de la estadística lo siguen marcando los delitos contra el patrimonio y las estafas. Torrevieja registró 314 robos con violencia o intimidación, 655 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones —568 de ellos en viviendas—, 2.953 hurtos, 101 sustracciones de vehículos, 99 delitos de tráfico de drogas y 895 estafas informáticas. La ciudad entra así en la barrera simbólica de los 10.000 delitos anuales en la estadística oficial del Ministerio del Interior. Además más de cien vecinos vieron como su coche desaparecía de la calle de la noche a la mañana porque se produjeron 101 sustracciones de vehículos.

Torrevieja concentra el 9,1% de todos los delitos registrados en la provincia y se sitúa como segunda ciudad alicantina con más infracciones penales, solo por detrás de Alicante, que suma 27.169. Por detrás quedan Elche, con 9.927; Benidorm, con 6.093; y Orihuela, con 4.987.

La comparación más llamativa es con Elche: Torrevieja registra 162 delitos más que la ciudad ilicitana pese a que, según el padrón oficial de 2025, cuenta con esos 100.400. Frente a los 245.557 de Elche. Es decir, tiene oficialmente apenas el 40% de su población, aunque la lectura debe matizarse por el peso de la población flotante y turística en la ciudad salinera.

Los datos del balance de criminalidad de 2025 / INFORMACIÓN

Tendencia

La tendencia se mantiene en este año 2026, según las mismas cifras oficiales, aunque con un leve descenso en el balance global. La ciudad cerró el primer trimestre de 2026 con 2.008 infracciones penales, frente a las 2.101 registradas entre enero y marzo de 2025.

En ese primer trimestre, hasta marzo pasado, la ciudad pasa de cero a dos homicidios consumados y de una a dos tentativas. Los delitos de lesiones y riña tumultuaria suben de 32 a 36. Los delitos contra la libertad sexual se mantienen en 22, aunque dentro de esa categoría las agresiones sexuales con penetración aumentan de 3 a 7. El bloque más numeroso sigue siendo el de los hurtos, que crecen ligeramente de 519 a 531. También suben las sustracciones de vehículos, de 25 a 29. En cambio, el tráfico de drogas baja de 25 a 20. En el terreno digital, las estafas informáticas pasan de 179 a 205, con un incremento del 14,5%, aunque el resto de ciberdelitos cae de 32 a 22.

La comparación con los primeros meses de 2025 debe tomarse con cautela porque el primer trimestre no refleja el peso del verano ni de la población flotante. En 2025, los 2.101 delitos de enero a marzo supusieron el 20,8% del total anual. Si 2026 repitiera una distribución similar, el año terminaría solo algo por debajo de los 10.000 delitos alcanzados el ejercicio anterior.

En Alicante

En el conjunto de la provincia de Alicante, el balance de 2025 ascendió a 111.263 infracciones penales, un 6,3% más que el año anterior. La criminalidad convencional suma 91.257 casos y la ciberdelincuencia alcanza 20.006. Los datos provinciales incluyen 16 homicidios consumados, 64 tentativas, 1.573 delitos de lesiones y riña tumultuaria, 9 secuestros, 1.088 delitos contra la libertad sexual, 2.275 robos con violencia, 7.205 robos con fuerza, 28.241 hurtos, 1.415 sustracciones de vehículos, 1.187 delitos de tráfico de drogas y 17.175 estafas informáticas.