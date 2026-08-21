Orihuela queda fuera de la ayuda de 618.000 euros del 2% Cultural para el Castillo y las Murallas por no justificar su titularidad pública

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dejado fuera al Ayuntamiento de Orihuela de las ayudas del Programa 2% Cultural para la consolidación de varios elementos patrimoniales del sistema defensivo medieval. La ayuda solicitada ascendía a 618.679, el 65% de una actuación valorada en 951.814 euros.

La resolución de cierre de la convocatoria 2023 excluye la solicitud municipal por incumplimiento de requisitos básicos. El motivo concreto es la falta de acreditación suficiente de la titularidad pública de los bienes incluidos en la actuación. El documento señala que el Ayuntamiento “no aporta o es incompleta la documentación justificativa”.

El resto de requisitos sí aparecen como cumplidos. El Ministerio reconoce que el Ayuntamiento es una entidad pública, que la actuación afecta a bienes de interés cultural (BIC), que se acredita el uso público durante un mínimo de 50 años y que el Ayuntamiento aporta la retención de crédito y el compromiso de gasto exigidos para la cofinanciación. La actuación presentada por Orihuela se titulaba “Consolidación de varios elementos patrimoniales del sistema defensivo medieval”. El expediente fue registrado dentro de la convocatoria de 2023 del Programa 2% Cultural, destinado a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español. La convocatoria se cerró con 92 beneficiarios definitivos y una aportación total de 73,35 millones de euros, después de una resolución provisional y tres resoluciones parciales definitivas. Al no quedar más beneficiarios provisionales que hubieran completado satisfactoriamente el procedimiento, el Ministerio aprobó la resolución de cierre.

Castillo Alcazaba de Orihuela antes de su restauración, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Objetivo

Como recogió INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Patrimonio de Matías Ruiz, había solicitado esta ayuda para intervenir en el Castillo y las Murallas de Orihuela, dentro de una actuación orientada a consolidar varios elementos del sistema defensivo medieval. El proyecto se apoyaba en el Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela, aprobado por unanimidad en el pleno municipal de febrero de 2020 e informado favorablemente por la Conselleria de Cultura. La actuación se centraba en la Alcazaba, el Albacar y otros tramos del perímetro defensivo, con trabajos de consolidación, restauración, investigación arqueológica y puesta en valor del conjunto.

La intervención partía de un diagnóstico muy deteriorado del Castillo y las Murallas. La documentación municipal describía fisuras, desplomes locales, pérdida de sección en coronaciones, erosión, desprendimientos, degradación de morteros, socavación en bases por escorrentías, presencia de sales, vegetación invasiva, vandalismo, vertidos y daños derivados del tránsito incontrolado.

La prioridad era y (es) estabilizar los tramos con riesgo de colapso parcial, asegurar coronaciones y encuentros, controlar el agua superficial y reducir los factores que aceleran el deterioro.

Antes de cualquier intervención constructiva, el Ayuntamiento preveía realizar trabajos arqueológicos en el Albacar y la Alcazaba. Los resultados debían incorporarse a un estudio monográfico sobre el Castillo de Orihuela, con conclusiones históricas apoyadas en bibliografía y documentación de archivo.

Las actuaciones previstas se concentraban en la Alcazaba y en el perímetro de la muralla del Albacar, incluido el sector exterior de la puerta de acceso meridional hasta el muro del baluarte. También se planteaba intervenir en el recorrido de visitantes, con una prospección previa para documentar restos del antiguo sendero y excavaciones que permitieran conocer mejor el poblamiento y el estado de conservación del enclave.

Orihuela impulsa obras de urgencia para conservar elementos del sistema defensivo medieval del castillo-alcazaba y murallas de Orihuela y ultima el Plan Director de Conservación de este BIC / RATE BAS/TONY SEVILLA

El objetivo no era solo frenar el deterioro material de las estructuras. La propuesta municipal buscaba integrar el Castillo y su sistema defensivo en una lectura conjunta del Monte de San Miguel, la Sierra de Orihuela, el centro histórico, el Palmeral y el río Segura. La actuación se centraba en la Alcazaba, el Albacar y otros tramos del perímetro defensivo, con trabajos de consolidación, restauración, investigación arqueológica y puesta en valor del conjunto.

Destino patrimonial

El Ayuntamiento defendía que la recuperación del Castillo debía reforzar el papel de Orihuela como destino patrimonial y mejorar la conexión entre el conjunto defensivo y el casco histórico. La actuación se presentaba como una pieza clave para ampliar la oferta cultural de la ciudad, favorecer la estancia de visitantes y generar actividad en el comercio y la hostelería del centro.

La solicitud también se vinculaba al futuro proyecto de acceso al Castillo, con el que el Consistorio quería recuperar el acceso medieval desde el Seminario Diocesano. Ese acceso debía completar la puesta en valor del conjunto y facilitar la visita ordenada a uno de los principales hitos patrimoniales de Orihuela. En junio pasado el Ayuntamiento anunciaba el inicio de prospecciones arqueológicas en la zona, al margen de esta subvención.