Proponen un tercer carril provisional en el tramo más congestionado N-332 de Torrevieja hasta que llegue la duplicación

Los obras de desdoblamiento de la variante de la N-332 a su paso por Torrevieja no van a ser inminentes. Mientras los representantes de los partidos políticos han entrado en el bucle veraniego de todos los años sobre la responsabilidad de un retraso que suma más de dos décadas y el Ministerio de Transportes se muestra incapaz, de nuevo, en pronunciarse oficialmente, se ha difundido una propuesta informal que pide poner en marcha un tercer carril provisional habilitado, tanto en sentido Alicante como Cartagena, en función de la densidad del tráfico. Viene de la mano de profesionales que trabajan sobre el terreno a diario. La medida podría rebajar la congestión de una carretera que, con solo un carril por sentido, llega a asumir hasta 55.000 vehículos diarios en las jornadas de mayor intensidad de julio y agosto, según los mapas de aforo del Ministerio de Transportes.

Siete metros

La documentación del proyecto de duplicación de la variante señala que la plataforma actual, construida en los años ochenta, cuenta con dos carriles de 3,5 metros de ancho, 7 metros de calzada en total. A esa anchura hay que sumar al menos un metro de arcén en cada margen. Con 7 metros de calzada no caben tres carriles convencionales de 3,5 metros. Esa sección es la que permite ahora que las retenciones no bloqueen por completo el paso de vehículos de emergencia como el de Bomberos, y sobre todo los sanitarios, que utilizan con frecuencia esta carretera para acceder al Hospital Universitario de Torrevieja. También permiten los arcenes que para los motociclistas, aunque de momento sea todavía una maniobra ilegal, sea cómodo adelantar por la derecha y eviten el atasco. Sin embargo, cualquier tercer carril provisional exigiría aprovechar parte de los arcenes y reordenar toda la plataforma, con una comprobación técnica previa de seguridad vial.

En la imagen el paso de un vehículo sanitario en la que se observa la anchura de la calzada y los arcenes de la variante de la N-332 / Tony Sevilla

Para incorporar tres carriles convencionales manteniendo la anchura habitual harían falta 10,5 metros solo de carriles. A partir de ahí habría que tener en cuenta drenajes de aguas pluviales, gálibos, seguridad lateral y adaptación de accesos. No bastaría con repintar la señalización horizontal de la calzada existente, aunque tampoco sería una actuación en nada comparable, en coste y plazo, a la obra completa de duplicación cuyo presupuesto para 4,47 kilómetros supera los 50 millones de euros.

El ejemplo de Orihuela Costa

Los profesionales que han puesto sobre la mesa esta propuesta recuerdan que, un poco más al sur, en la vía parque de la N-332 a su paso por Orihuela Costa, con dos carriles por sentido, apenas cuenta ahora con arcenes. Desde el punto de vista de la seguridad vial, su funcionamiento no se ha cuestionado desde su puesta en servicio. Ese tramo se construyó a finales de la década de los 2000, cuando buena parte de los márgenes de la carretera ya estaban ocupados por accesos a zonas comerciales y residenciales, lo que dejó arcenes muy limitados.

Medidas de seguridad

No sería la primera vez que la Dirección General de Carreteras adopta medidas extraordinarias en los ocho kilómetros de la variante de Torrevieja. Desde 2010, tras una secuencia de accidentes graves con víctimas mortales, se ha reforzado la señalización vertical para evitar confusiones entre los conductores. En algunos tramos, especialmente entre el Hospital Quirón y Ozone, la configuración de la vía podía inducir a pensar que se trataba de una carretera de sentido único, lo que provocó accidentes graves.

Carreteras también instaló señalización luminosa para alertar de posibles accidentes por alcance, prohibió los adelantamientos con doble línea continua en los ocho kilómetros del tramo en 2014 y señaló como punto negro concentración de accidentes el tramo más congestionado, el que discurre junto a los residenciales de San Roque y Villa Amalia, al sur del casco urbano. Desde entonces el número de accidentes graves ha disminuido en proporción a la multiplicación de siniestros por alcance: conductores que se encuentran con las retenciones y no les da tiempo a frenar.

Retención en la N-332 en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Hasta el Quirón

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, la congestión ha sido diaria este verano en la variante y ha ido a más. En sentido Cartagena, la retención arrancaba habitualmente en el carril de incorporación a la N-332 desde la zona comercial de Ozone-IMF. Pero en algunas jornadas concretas de este verano, la cola ha llegado por primera vez a completar los ocho kilómetros del tramo hasta el Hospital Quirón. Retención, no atasco total, pero sí circulación lenta y continua durante todo el recorrido. En mejorar la situación ha ayudado tampoco la puesta en marcha del cercano y polémico punto semafórico "inteligente" regulado con IA de Punta Prima-Rocío del Mar en la primera glorieta al sur de la variante de Torrevieja. Un proyecto experimental del Ministerio de Transporte con una inversión de 400.000 euros.

A esa presión se suma la práctica de algunos residentes de la zona de San Roque de estacionar vehículos en el propio vial de salida de la N-332, ante la falta de aparcamiento en estos barrios de Torrevieja situados en segunda línea de las playas del Acequión y Los Náufragos.

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La Guardia Civil de Tráfico tiene experiencia en la adaptación temporal de viales de gran capacidad con carriles provisionales. Los accesos a grandes capitales durante los fines de semana o en las operaciones salida de vacaciones son un ejemplo habitual de este tipo de soluciones.