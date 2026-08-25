Arrancan las obras del parque del Alto de la Casilla de Torrevieja al cabo de dos décadas de abandono

Dos décadas después de abandonar el proyecto el Ayuntamiento de Torrevieja ha iniciado esta semana la obra del parque del Alto de la Casilla. Se ha vallado el recinto y trasladado maquinaria pesada que en las dos últimas jornadas ha desbrozado la zona superior de la plataforma que hará las veces de mirador, parque y gran zona de juegos infantiles, según figura en el proyecto.

La inversión será de 10.370.583 euros. La empresa que se ha hecho con el generoso contrato es la UTE Abala Infraestructuras-Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales -ambas mercantiles del Grupo Hozono Global- con una rebaja del precio de licitación de partida del 13 %.

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Más que un arranque de obras es un rescate de una inversión inacabada que se remonta a principios de los años 2000 en el que se llevó a cabo una acumulación de materiales de un vertedero de inertes -que ocupaba lo que ahora es el parque aromático- para luego diseñar un mirador sobre la laguna de Torrevieja, la de La Mata y el mar. Miles de toneladas de material delimitadas por un característico encofrado de hormigón en forma de proa de barco que da bienvenida a los visitantes desde la N-332 y la avenida de las Cortes Valencianas. El proyecto actual nada tiene que ver con aquel en el que se dilapidaron en torno a un millón de euros.

Maquinaria pesada trasladada hasta el Alto de la Casilla / H. Pamies

El proyecto fue referente electoral del entonces alcalde Pedro Hernández Mateo y se abandonó porque requería de una inversión como la que se va a realizar ahora: una parte muy relevante del presupuesto -en torno al 20 %- debe emplearse a consolidar la cimentación sobre el suelo inestable de relleno formado en su día con material de escombro con más de 300 micropilotajes. Una de las singularidades de la iniciativa es que por primera vez en años para un contrato de envergadura el Ayuntamiento no ha recurrido a la redacción de una empresa externa. Lo ha diseñado un técnico de la casa.

El proyecto

Como ya anunció el alcalde Eduardo Dolón en rueda de prensa cuando se sacó a concurso el proyecto la actuación sobre 37.000 metros cuadrados contará con dos accesos principales y un gran eje vertebrador que estructura el recorrido interior, dotado de zonas de sombra que facilitan el paseo y la estancia durante todo el año, con una zona arbolada de picnic, dos grandes áreas de juegos infantiles, un mirador panorámico y una cafetería integrada en el entorno, concebida como punto de encuentro y descanso. Además, dispone de un parking con 89 plazas de aparcamiento, así como una zona específica para estacionamiento de bicicletas, fomentando la movilidad sostenible.

La cafetería tendrá una capacidad aproximada para casi 170 personas y contará con zona de aseos, que darán servicio tanto al propio establecimiento como al conjunto del parque, contribuyendo a mejorar la funcionalidad y el confort del espacio público.

El parque del Mirador del Alto de la Casilla en cifras / información

Árboles

En total, según asegura el proyecto, plantarán 537 árboles, como ejemplares de pino carrasco, ciprés, araucarias o jacarandas, acompañados por una amplia y cuidada selección de especies vegetales de bajo consumo hídrico y adaptadas al entorno.

El proyecto incluye la plantación de más de 12.000 unidades de plantas arbustivas como hibiscos o phitosporum, así como especies aromáticas tipo lavanda, romero o tomillo, en un total de 1.540 unidades adicionales, que ocuparán más de 10.000 metros cuadrados, configurando un espacio verde diverso, sostenible y con un alto valor ambiental y paisajístico, así como zonas de césped a lo largo del parque, que ocuparán una superficie de 5.000 metros cuadrados.

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En los últimos días se ha desbrozado el terreno de la plataforma de 37.000 metros cuadrados que mira a la laguna de Torrevieja, La Mata y el mar / H.Pamies

Uno de los grandes atractivos del parque será su oferta lúdica, especialmente pensada para el público infantil y familiar. El espacio contará con 37 juegos infantiles, distribuidos en dos grandes zonas tematizadas, concebidas como áreas diferenciadas pero complementarias, integradas en el paisaje y adaptadas a distintas edades, con capacidad las dos zonas para un total de 400 niños.