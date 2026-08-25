Un recurso de PreZero paraliza el mayor contrato de Los Montesinos para implantar el puerta a puerta y mejorar el servicio de recogida

El Ayuntamiento de Los Montesinos ha suspendido el procedimiento para adjudicar el nuevo contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, el mayor de su historia, después del recurso presentado por PreZero España ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La empresa, que presta actualmente el servicio en el municipio, cuestiona los pliegos de la licitación y pide su nulidad. Su principal argumento es que los costes reales del personal que debería subrogar la futura adjudicataria no coinciden con los publicados en el expediente. El contrato, valorado en 5,3 millones de euros durante diez años, debía servir para implantar la recogida puerta a puerta y asumir también el barrido viario.

La suspensión firmada por el alcalde, José Manuel Butrón Sánchez (PSOE), señala que PreZero recurrió los pliegos del concurso y solicitó como medida cautelar la paralización del procedimiento. El alcalde hizo pública esta paralización a preguntas de la asociación de vecinos en un pleno. La empresa pide que el órgano de contratación convoque una nueva licitación ajustada a derecho. Alega sobre todo diferencias entre los costes reales del personal subrogable y los publicados en el pliego y ausencia de memoria justificativa del contrato.

Se da la paradoja de que el recurso procede del actual prestatario del servicio -sin contrato desde hace cinco años- y que es el que mejor conoce esos costes laborales. Pero los informes municipales dan a entender que el cálculo en el pliego se hizo sin esa información de primera mano. PreZero aportó ya con posterioridad un nuevo para incorporar y estudiar los datos laborales actualizados, y valorar si obligan a modificar los pliegos.

Contrato clave

La paralización afecta a un contrato clave para Los Montesinos. El gobierno local preparaba un nuevo servicio de recogida de residuos con sistema puerta a puerta, por 5.384.737 euros con IVA incluido y un plazo de diez años. El importe suponía un gasto anual de 538.473 euros e incorporaba posibles revisiones al alza del coste de la prestación. La intención del Ayuntamiento era convertir a Los Montesinos en otro municipio de la Vega Baja con recogida puerta a puerta, después de Dolores y Daya Vieja. Catral mantiene el sistema de forma parcial tras haber renunciado a su despliegue completo por el rechazo vecinal.

El nuevo contrato también iba a integrar el aseo urbano y el barrido de calles, que ahora asume el Ayuntamiento con medios propios. Los Montesinos ya había empezado a preparar la implantación del puerta a puerta con dos contratos vinculados a fondos europeos. El Ayuntamiento adjudicó a Grau Maquinaria i Servei Integral el suministro de un camión eléctrico de recogida por 93.000 euros, y tramitó la compra de más de 10.000 cubos, contenedores, bolsas compostables, embudos para aceite doméstico y un sistema de identificación de usuarios y control del servicio por otros 434.045 euros. En total, 527.000 euros para preparar un modelo que ahora queda pendiente de la resolución del recurso.

Imágenes captadas por los vecinos de contenedores desbordados / INFORMACION

Despliegue

El puerta a puerta exige más implicación vecinal, pero reduce el volumen de basura mezclada, mejora la separación en origen y puede rebajar los costes de tratamiento y eliminación. Dolores es el ejemplo más próximo. Su reducción de toneladas ha permitido contener la tasa de basura en un momento en el que la legislación obliga a que los vecinos cubran el coste íntegro del servicio.

El despliegue no es sencillo. Los vecinos tienen que sacar cada fracción en el horario fijado y las comunidades de propietarios necesitan espacio interior para almacenar los contenedores. Los Montesinos cuenta con muchas viviendas de planta baja y urbanizaciones de adosados, una configuración favorable para este sistema, aunque parte del movimiento vecinal ya había mostrado dudas sobre el modelo después de rechazar también la ubicación de una planta de compostaje en el polígono industrial.

La suspensión deja ahora el contrato en el aire. El Ayuntamiento tiene que esperar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o adaptar los pliegos si el recurso prospera. El problema es doble: el municipio quiere salir de un servicio prestado sin contrato desde hace años, pero la empresa que mejor conoce los costes laborales del servicio ha paralizado la licitación precisamente por la forma en la que esos costes aparecen recogidos en los pliegos.

Quejas y objetivo logrado

Mientras el contrato no llega la Asociación de Vecinos ha intensificado su pelea por mejorar el servicio actual. Con un bronco debate -sobre todo en las redes sociales- entre el equipo de gobierno del PSOE y el propio colectivo vecinal porque el primer edil se comprometió en una reunión con los vecinos a que la empresa limpiara todos los contenedores -que presentaban un pésimo estado de mantenimiento- y los vecinos señalaron que había incumplido su promesa. Tras varias semanas de declaraciones, réplicas y contraréplicas el Ayuntamiento ha logrado que la empresa lleve a cabo el servicio finalmente y la Asociación Vecinal su reivindicación.