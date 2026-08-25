Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales

La Concejalía de Costa de Orihuela informó este martes a primera hora del cierre temporal de las playas de La Glea y Aguamarina, las dos con las que cuenta Campoamor, tras detectarse niveles de contaminación en el agua, según los últimos análisis realizados en el marco del Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño de la Conselleria de Medio Ambiente y Agua.

Los análisis correspondientes a las muestras tomadas el pasado 24 de agosto de 2026 han identificado valores que superan el doble de los niveles máximos admisibles, circunstancia que apunta a una “contaminación de origen residual”. Lo que significa que en las aguas se han detectado 400 ufc /100 ml de enterococos (hasta 400 colonias bacterianas por cada 100 mililitros de agua) o en su caso Escherichia coli 500 ufc/100 ml (500 colonias bacterianas por cada 100 mililitros de agua), el doble del umbral máximo admitido en playas marítimas. El Ayuntamiento no aporta más detalle de esos análisis y cuál de los dos "sospechosos habituales" ha superado ese límite.

Es un nuevo capítulo de contaminación de los que afectan cada vez con más frecuencia a las playas del litoral oriolano y que están vinculados a la falta de capacidad de la red de saneamiento para bombear los caudales residuales desde el litoral a la depuradora de Orihuela Costa y Torrevieja -donde se derivan parte de ellos precisamente para evitar estos vertidos-. Los vertidos provocaron que en 2025 la playa de Cala la Mosca perdiera su distintivo de bandera azul aunque el litoral oriolano sigue siendo uno de los que más banderas azules suma de toda la provincia y la Comunidad Valenciana.

Salud de los bañistas

"Ante estos resultados y como medida preventiva para proteger la salud de los bañistas", se procedió al cierre de ambas playas y a la señalización de la prohibición del baño. Esta medida se mantendrá hasta que los nuevos análisis confirmen la eliminación de la contaminación y la recuperación de los niveles de calidad exigidos.

D. Pamies

Controles periódicos y umbrales

La Conselleria de Medio Ambiente y Agua realiza controles periódicos de la calidad de las aguas de baño, lo que permite detectar posibles alteraciones y adoptar medidas preventivas "con rapidez" para garantizar la seguridad de los usuarios. Desde la Concejalía de Costa se está trabajando para llevar a cabo las actuaciones necesarias con el fin de "determinar y solucionar el origen de la contaminación a la mayor brevedad posible, en colaboración con los técnicos de la Dirección General del Agua y los organismos competentes". La Concejalía de Playas, a cargo de Manuel Mestre, ha anticipado este tipo de actuación de investigación del origen de los vertidos cada vez que se han producido en los últimos veranos, sin dar a conocer los resultados.

La Concejalía de Playas anticipó que trasladará cualquier novedad que se produzca y comunicará la reapertura de las playas tan pronto "como los resultados analíticos garanticen que el agua vuelve a cumplir con los parámetros de calidad establecidos".

Umbrales

La calidad del agua de baño se controla con dos indicadores de contaminación fecal: Escherichia coli y enterococos intestinales. En las playas marítimas, la Generalitat abre un episodio de contaminación cuando una muestra supera los 200 ufc/100 ml de enterococos o los 500 ufc/100 ml de E. coli. En ese caso se avisa al Ayuntamiento, se repiten los análisis y se busca el origen del vertido o contaminación hasta que los valores vuelvan a quedar por debajo de esos límites.

El cierre al baño, como el que se ha producido, llega cuando los resultados duplican esos umbrales. En una playa marítima, eso supone alcanzar 400 ufc/100 ml de enterococos o 1.000 ufc/100 ml de E. coli. Entonces la playa se califica de forma puntual como no apta para el baño, se ordena al ayuntamiento cerrarla y se mantienen los remuestreos hasta que los dos indicadores vuelven a situarse por debajo de los valores máximos admisibles. En aguas continentales, los límites son más altos: 400 y 1.000 para abrir episodio, y 800 y 2.000 para cerrar al baño.

Polémica

La medida se adopta en plena polémica por los vertidos detectados en otra playa, al norte de las que se han cerrado, en Cala La Mosca y que sigue abierta al público porque en las muestras realizadas no se detecta contaminación del agua del mar.

En esa playa el Partido por la Independencia de Orihuela Costa ha realizado análisis por su cuenta del caudal que circula por la playa desde la rambla que desemboca en el litoral y asegura que presenta niveles de nitratos y alcalinos muy superiores a los umbrales permitidos. Un asesor del alcalde Pepe Vegara en la costa llamó "terroristas" a los miembros de la formación en redes sociales por difundir esos resultados y se remitió a los análisis de la dirección general del Agua que indicaban -el 16 de agosto- que la calidad del agua era excelente.

Desembocadura del río-rambla Nacimiento en la playa de la Glea de Orihuela / INFORMACIÓN

La Glea

La Glea está en Dehesa de Campoamor, en Orihuela Costa, situada en la parte izquierda del Puerto Deportivo de Campoamor. El Ayuntamiento la describe como una de las playas más grandes del litoral oriolano, con más de quinientos metros de longitud, accesible y con buenos servicios y equipamientos. También destaca su disposición abierta, que permite la práctica de deportes náuticos, la oferta cercana de ocio y hostelería, y la presencia de una duna con flora protegida.

La playa figura en 2026 dentro de las playas oriolanas con Bandera Azul, bajo la denominación Campoamor-La Glea. El Ayuntamiento recuerda que este distintivo reconoce criterios de calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, accesibilidad y prestación de servicios. La ficha turística de la Comunitat Valenciana también la identifica con Bandera Azul, Q de Calidad Turística ICTE, ISO 9001 e ISO 14001.

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Aguamarina

La playa de Aguamarina, es una cala urbana de Orihuela Costa, situada entre Cabo Roig y Campoamor, en un tramo de litoral. Tiene unos 500 metros de longitud y 29 de anchura media, con arena blanca y dorada, aguas tranquilas y un grado de ocupación alto en temporada y también tramos muy estrechos con acantilado medio.