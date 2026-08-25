El sector citrícola de Alicante reclama al Gobierno un plan nacional contra el virus que arrasa al limonero

El sector citrícola ha pedido al Ministerio de Agricultura una actuación nacional coordinada frente al Potexvirus citriflavivenae, conocido como clorosis nervial amarilla de los cítricos, una enfermedad que ya afecta a explotaciones de varias comunidades autónomas y que preocupa especialmente en las zonas productoras de limón. La solicitud, firmada por Asaja Alicante, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva), colegios profesionales y empresas del sector, también de la vecina Región de Murcia, reclama una reunión urgente del Comité Fitosanitario Nacional, un programa común de vigilancia y erradicación, más trazabilidad del material vegetal y una línea de ayudas para compensar a los agricultores que puedan verse obligados a destruir plantas afectadas.

Cátedra Cehas e Instituto del Agua

La petición se apoya en un informe técnico y jurídico sobre el virus elaborado por la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible (CEHAS) y del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, coordinado por los profesores Pablo Melgarejo, Borja Montaño y Andrés Molina. Según el escrito remitido al ministro de Agricultura, Luis Planas, la clorosis nerval fue detectada, como ha recogido INFORMACIÓN, inicialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y después se ha confirmado su presencia en Andalucía y Murcia. Las entidades firmantes advierten de que la enfermedad puede pasar inadvertida en plantas sin síntomas visibles y dispersarse a través de material vegetal, herramientas, viveros, vectores o lotes relacionados con focos positivos.

El sector insiste en que el problema ya no puede abordarse con respuestas aisladas por comunidades autónomas. Los firmantes consideran que la distribución territorial del virus ha desbordado el marco autonómico y que el ministerio debe asumir una función de coordinación real. No solo para unificar criterios, sino para evitar que cada territorio aplique protocolos distintos ante una enfermedad que puede moverse con facilidad por el circuito de plantación, viveros y explotaciones comerciales. El informe científico subraya, además, que el virus puede estar presente sin síntomas visibles en mandarinos y naranjos, y necesita una actuación coordinada entre comunidades autónomas para evitar que cada territorio actúe con criterios distintos.

Arranque de limoneros en el Camp d'Elx afectados por el virus / HECTOR FUENTES

Prospecciones

El sector pide intensificar las prospecciones en plantaciones comerciales de limonero, plantaciones jóvenes, viveros, campos de plantas madre, parcelas próximas a focos confirmados, fincas con material vegetal procedente de lotes vinculados a positivos y explotaciones abandonadas o con escaso manejo. También reclama investigaciones de trazabilidad hacia atrás y hacia delante: conocer de dónde salieron los lotes sospechosos, por dónde pasaron y en qué parcelas acabaron plantados.

La solicitud plantea además un protocolo nacional para actuar cuando se confirme un foco. Entre las medidas figuran la inmovilización cautelar del material sospechoso, la delimitación de zonas afectadas, los muestreos oficiales, la desinfección de herramientas y equipos, el control de vectores cuando proceda, la eliminación de plantas positivas bajo supervisión oficial y el seguimiento posterior de las parcelas afectadas.

Síntomas en las hojas de limonero del virus / HECTOR FUENTES

Ayudas

Uno de los puntos más sensibles es el económico. Las organizaciones agrarias y profesionales reclaman que cualquier medida de erradicación vaya acompañada de indemnizaciones suficientes. Piden que las compensaciones cubran el valor de las plantaciones destruidas, los costes de arranque y eliminación, la replantación y la pérdida de renta durante el periodo improductivo. El escrito advierte de que no se puede cargar sobre los agricultores una estrategia de control que responde al interés general de la sanidad vegetal.

Transparencia

Además, los firmantes también reclaman transparencia. Quieren acceso a la localización de los positivos comunicados oficialmente, los resultados de las prospecciones, el número de muestras tomadas, los porcentajes de positivos y negativos, las especies y variedades afectadas, los viveros o lotes sometidos a investigación, los protocolos de muestreo y las actuaciones previstas ante la Comisión Europea.

Porque el virus figura en la lista de alerta de la organización europea y mediterránea para la protección de las plantas, y su evaluación está pendiente de más información procedente de España. Por eso las entidades piden al Ministerio que impulse ante la Comisión Europea y los organismos fitosanitarios competentes una evaluación de la plaga y, si procede, nuevas medidas regulatorias.

El sector no pide solo más inspecciones, sino una dirección única. Una respuesta común para una enfermedad que ya afecta a territorios distintos, que puede comprometer la citricultura española y que en el caso del limonero adquiere especial relevancia en zonas productoras de la Comunidad Valenciana -en la provincia de Alicante en especial en la Vega Baja y el Camp d'Elx-, Andalucía y Murcia. Sin coordinación, advierten los firmantes, una situación todavía controlable puede acabar convertida en "un problema estructural".

Pablo Melgarejo: "Esto no es una broma" Pablo Melgarejo, coordinador de la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Sostenibilidad de la Universidad de Alicante, reclamó que el Ministerio de Agricultura se ponga al frente de la respuesta contra la clorosis nervial amarilla de los cítricos. El investigador advirtió de que la enfermedad afecta de lleno al limonero, puede estar presente sin síntomas visibles en mandarinos y naranjos, y necesita una actuación coordinada entre comunidades autónomas para evitar que cada territorio actúe con criterios distintos. Melgarejo comparó el riesgo actual con el precedente de la tristeza de los cítricos, que obligó a rehacer buena parte de la citricultura española. “La tristeza dio al traste con toda la citricultura española, con toda”. Aquella crisis, señaló, se pudo superar gracias a técnicas de saneamiento vegetal, pero dejó años de pérdidas y pérdida de mercado. El problema ahora, según explicó Melgarejo a INFORMACIÓN, es que el virus puede permanecer oculto en especies que no muestran daño aparente. Esa situación convierte esas plantas en posibles focos de transmisión hacia cultivos sensibles como el limonero, especialmente importante en Alicante y subrayó que las primeras plantas infectadas llegaron a zonas productoras desde "viveros autorizados, una circunstancia que, a su juicio, apunta a una falta de control suficiente". Melgarejo defendió que la única forma eficaz de frenar una virosis de este tipo es actuar rápido. “El problema de las virosis es que o la atajas de golpe y cortas, o te vas al traste” y recalcó que en las plantas no existe una solución equivalente a las vacunas humanas y que la investigación no siempre dispone de medios suficientes para llegar a tiempo. Por eso reclamó arranques cuando haya positivos y compensaciones para los agricultores. A su juicio, la Comunidad Valenciana actuó tarde, pero terminó aplicando el criterio correcto: arrancar para cortar la enfermedad e indemnizar a los productores afectados. “Hay que arrancar, porque es la única forma de parar la enfermedad”, sostuvo. El coordinador de la CEHAS insistió en que el Ministerio debe asumir la dirección nacional del problema. “El virus no conoce de rayas administrativas”, advierte. Según explicó, dejar la respuesta en manos de cada comunidad puede retrasar decisiones que implican dinero, indemnizaciones y aplicación de la normativa de sanidad vegetal. Murcia se está planteando una evaluación previa antes de adoptar medidas más contundentes, pero advierte de que el retraso agrava el problema. “Cuanto más tarde se tome la medida, más gordo es el problema”, señaló. “O lo cogen por los cuernos o los cuernos nos pillarán”. Y añadió: “Esto no es una broma”.