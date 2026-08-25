Tensión, despliegue policial y desahucio de la concesionaria en la polémica toma posesión del Ayuntamiento de Bigastro del camping La Pedrera

Tensión, despliegue policial con pocos precedentes en Bigastro con una docena de guardias civiles y policías locales y buena parte de los clientes del lado de la concesionaria que iba a ser desahuciada. Ese fue el escenario en el que el Ayuntamiento de Bigastro, propietario del recinto, tomó posesión este martes de las instalaciones del camping La Pedrera. La Policía Local llegó a precintar el acceso a una de las dependencias que debía ser desalojada donde se encontraban muchos clientes y el Consistorio recurrió a un equipo de cerrajeros para abrir, en primer lugar, la caseta de recepción. La empresa saliente alegaba que esa dependencia, como otros bienes del camping, es de su propiedad.

El lanzamiento, con aval judicial, se llevó a cabo en pleno mes de agosto, con las instalaciones llenas de usuarios y con la denuncia pública de la empresa que ha gestionado el camping desde 2013. La concesionaria asegura que recibió entonces unas instalaciones en estado precario y acusa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de haber impulsado el desalojo con irregularidades y en un plazo récord.

Cambio de la cerradura de la recepción del Camping La Pedrera ordenada por el Ayuntamiento con aval judicial. A la izqueirda uno de los gerentes de la concesionaria / Jose Navarro

El Ayuntamiento tiene previsto asumir por su cuenta la gestión del recinto y sostiene que la toma de posesión iniciada este martes, que continuará en los próximos días en otras dependencias, no tiene por qué afectar a los usuarios. Fuentes municipales defendieron que se trata de un desahucio con resolución judicial y con rechazo de las medidas cautelares solicitadas por la empresa. También recordaron que, cuando concluye una concesión, las instalaciones revierten al completo al Ayuntamiento conforme al acuerdo concesional.

Las mismas fuentes restaron importancia a las denuncias de la concesionaria. Aseguraron que el único servicio común esencial del camping es la recepción, que puede asumir un empleado municipal hasta que el municipio ponga en marcha el concurso para una nueva concesión. También señalaron que el restaurante está subarrendado y podrá continuar si así lo decide su responsable, y que los clientes pueden permanecer sin problemas en los alojamientos.

Los antecedentes

La concesionaria del camping, Gerval 2013, rechaza el desalojo ordenado por el Ayuntamiento, aunque dejó claro desde el primer momento que no se iba a oponer por la fuerza. La empresa vincula el conflicto a la situación eléctrica de las instalaciones. Afirma que asumió la concesión en 2013 y que se encontró con una instalación sin legalizar, fuera de normativa y con continuos problemas de suministro a medida que aumentaba la ocupación del recinto.

Según su versión, ha invertido 320.000 euros para regularizar la instalación eléctrica. La concesionaria sostiene que el Ayuntamiento le exige esas obras sin compensación económica, sin ampliación de la concesión y sin reducción del canon.

La empresa mantiene que el conflicto se precipitó justo después de terminar los trabajos. Su representante, Alberto Sabater, aseguró este martes en declaraciones a INFORMACIÓN que la instalación ya había recibido la documentación favorable del organismo de control autorizado, una especie de inspección técnica eléctrica, cuando la alcaldesa, Teresa Belmonte, convocó un pleno de urgencia para apremiar el desalojo. Según su relato, en esa sesión se utilizaron imágenes antiguas de 2023 para sostener que la instalación seguía sin terminar, extremo que la concesionaria niega.

Gerval 2013 considera inviable desalojar el camping en cinco días, más aún en agosto, con clientes alojados, reservas en marcha y bienes de la empresa dentro del recinto. Entre esos bienes cita varias cabañas, la recepción, la piscina y otros enseres que asegura haber adquirido al anterior titular mediante contrato de compraventa. La empresa no se opuso por la fuerza a la toma de posesión, pero sí reclamará que los alojamientos se precinten cuando salgan los huéspedes si el Ayuntamiento pretende entrar en ellos.

Los usuarios del camping se mostraron en contra de la decisión del Ayuntamiento / Jose Navarro

La deuda eléctrica

La concesionaria también cuestiona la deuda eléctrica que le reclama el Ayuntamiento. Afirma que durante años el Consistorio le ha repercutido la luz de forma irregular, sin factura y con cargos que, según la empresa, se fijaban sin un criterio claro. Esa deuda se habría acumulado mientras la concesionaria afrontaba la obra eléctrica y otros gastos.

Sabater aseguró que el asunto está judicializado y que la empresa llegó a ofrecer el pago de 73.000 euros para intentar frenar el desalojo. Según su versión, el Ayuntamiento no le ofreció garantías de paralización y por eso no hizo efectivo ese abono.

Máximo perjuicio

La empresa interpreta la decisión municipal como una actuación orientada a causarle el máximo perjuicio en pleno verano. También sostiene que los grupos de la oposición, PSOE y Vox, conocen ya la documentación y, según su versión, estudian promover otro pleno para revocar el acuerdo anterior. Gerval 2013 afirma que la oposición fue informada con datos incompletos o erróneos antes de apoyar la urgencia del desalojo.

La concesionaria anuncia una batería de acciones legales. Habla de reclamaciones por daños y perjuicios, por la facturación eléctrica y por la eventual entrada en instalaciones que considera privadas. También estudia acciones penales, aunque no concretó contra quién ni por qué delitos. Una vía que, además, no encaja bien si mantiene abierta la pelea en el contencioso.

Gerval 2013 pide además transparencia sobre el futuro inmediato del camping. Según su versión, el Ayuntamiento pretende ceder la gestión durante un año a una empresa todavía no identificada, antes de iniciar después un proceso de licitación. La concesionaria reclama que se aclare quién asumirá el servicio, qué ocurrirá con las reservas y cómo se resolverá la presencia de clientes y bienes privados dentro del recinto. Sabater deslizó sospechas sobre el futuro gestor del camping, aunque admitió que se trata de extremos por comprobar: "Llevamos muchos años escuchando cosas aquí, que lógicamente eso hay que comprobar, del interés particular que tiene la alcaldesa con algún familiar de colocarlo aquí, lógicamente eso habría que probarlo", señaló ante los medios de comunicación.

La empresa insiste en que no pretende impedir físicamente la entrada municipal, pero avisa de que defenderá en los tribunales la propiedad de sus instalaciones y los perjuicios que, según sostiene, le está causando la decisión.

Usuarios y trabajadores del Camping La Pedrera observan la llegada de agentes de la Policía Local y la Guardia Civil / Jose Navarro

Sin noticias de Belmonte

Desde que se conoce públicamente la decisión municipal, ningún miembro del equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa y senadora Teresa Belmonte, ha ofrecido explicaciones públicas sobre la gestión de este rescate de instalaciones municipales, más allá de las realizadas en el pleno del Ayuntamiento. Este martes, quien ejerció ese papel de forma informal ante algunos usuarios del camping fue el responsable de los servicios jurídicos municipales, que acompañó a la Guardia Civil, la Policía Local y los cerrajeros durante la toma de posesión.