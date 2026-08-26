La directora de la Guardia Civil contesta a Dolón sin concretar los refuerzos y con apenas 100.000 euros para arreglar el cuartel de Torrevieja

La Dirección General de la Guardia Civil ha respondido a las reiteradas peticiones del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, para reforzar la seguridad del municipio con el anuncio de 21 puestos de trabajo más en el catálogo de la unidad entre 2025 y 2026 y una inversión próxima a los 100.000 euros para mejorar el cuartel.

La contestación, firmada por la directora general el pasado 27 dejulio, Mercedes González Fernández, no concreta, sin embargo, nuevos refuerzos específicos más allá de estas medidas que ya se habían anunciado para elevar el grado de cobertura de la plantilla.

Respuesta

La respuesta, en la que directora general agradece "la preocupación" de Dolón por la seguridad ciudadana y se disculpa por su retraso a la hora responder, llega casi tres meses después de la última carta remitida por Dolón, fechada el 8 de mayo. En ella, el alcalde trasladaba directamente a la directora general las carencias de personal, instalaciones y medios que, a su juicio, arrastra uno de los principales puestos de la Guardia Civil de España y reclamaba una reunión para abordar la situación.

Control de la Guardia Civil en la CV-905 de Torrevieja, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En septiembre

Mercedes González señala en su contestación, fechada el 27 de julio y a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, que el catálogo de puestos de trabajo de las unidades de la Guardia Civil en Torrevieja se ha incrementado en 21 plazas durante el periodo 2025-2026. A este aumento suma las últimas incorporaciones y el despliegue de guardias alumnos en prácticas. Con estas medidas y la próxima resolución de vacantes prevista para septiembre, la Dirección General calcula que la cobertura de la plantilla se situará cerca del 95%.

Pero la respuesta, tal y como ha sido habitual en los últimos años cada vez que se ha reclamado este refuerzo, no detalla cuántos agentes prestan servicio actualmente en Torrevieja, cuántas plazas continúan vacantes ni cuál será el incremento neto de efectivos una vez resuelta la convocatoria de septiembre. Tampoco plantea un refuerzo extraordinario vinculado al fuerte crecimiento estacional de la población.

Pero esa previsión de alcanzar una cobertura próxima al 95% tampoco supone una novedad respecto a las explicaciones ofrecidas anteriormente por la Administración del Estado. La Subdelegación del Gobierno en Alicante ya había trasladado este mismo escenario de incremento de la cobertura de la plantilla a partir de las nuevas incorporaciones y la cobertura de vacantes.

La directora general de la Guardia Civil en una comparecencia en una comisión de investigación en el Senado / Gustavo Valiente - Europa Press

La rueda de prensa

El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, al mando del cuerpo en la provincia, Francisco Poyato, sí concretaron en una rueda de prensa el lunes en Torrevieja que la plantilla de guardia civiles en el ámbito de seguridad ciudadana solo para Torrevieja es de 208 agentes y que ese número se completa hasta los 300 con los equipos de policía judicial y otros servicios y los agentes en prácticas, sin contar el destacamento de tráfico con sede en Torrevieja y la presencia temporal de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Una inversión de 100.000 euros en el cuartel

La otra medida concreta comunicada por la directora general afecta a las instalaciones. González anuncia que «próximamente» se acometerán obras de mejora en el acuartelamiento de Torrevieja para aumentar su operatividad y mejorar el servicio, con un gasto estimado próximo a los 100.000 euros. Entre los contratos en tramitación por el Ministerio del Interior esta inversión, que si es de obras por ese importe deberá salir a concurso público, no figura todavía en licitación.

La carta no especifica qué actuaciones se realizarán, cuándo comenzarán las obras ni su alcance. La inversión se plantea después de que el alcalde trasladara expresamente a la Dirección General que las deficiencias del cuartel no se limitan a la falta de agentes y que, en su opinión, tanto las instalaciones como los medios disponibles distan de ser los adecuados para el trabajo que debe desarrollar la Guardia Civil en Torrevieja. Como ocurre en otros tantos cuarteles de la Comunidad Valenciana, tanto principales, ordinarios como auxiliares, el de Torrevieja resuelve todavía algunas de sus carencias de forma puntual con apoyo municipal, aunque esa era una práctica más ordinaria hace unos años.

La Dirección General apenas concreta en la misiva actuaciones adicionales sobre esas necesidades materiales. Sí señala de forma genérica que se están desarrollando "distintas medidas" en el litoral alicantino para reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y transfronteriza

Eduardo Dolón en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Los 500.000 residentes en verano

La carta de mayo era, a su vez, continuación de otra remitida por Dolón al ministro del Interior en febrero. El alcalde insistía en que la dotación de la Guardia Civil resulta insuficiente para las características de Torrevieja y reclamaba un incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dolón argumentaba que el puesto de Torrevieja tenía entonces una cobertura de plantilla cercana al 81% y recordaba que el municipio carece de Policía Nacional pese a contar con más de 110.000 habitantes empadronados. A ello sumaba el crecimiento de población experimentado por la ciudad y la llegada de más de 10.000 ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra y el posterior proceso de regularización.

El alcalde incidía especialmente en que las cifras oficiales de población no reflejan la dimensión real que alcanza Torrevieja durante buena parte del año. Según exponía en su escrito, la ciudad supera los 250.000 residentes en temporada baja y los 500.000 en temporada alta, debido al peso de la segunda residencia y a la progresiva desaparición de una estacionalidad turística estrictamente limitada al verano. Las cifras oficiales que maneja el Ayuntamiento de consumo de agua y recogida de basura sitúan esa cifra en algo menos, en torno a 450.000 habitantes.

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Urbanismo

El propio alcalde reconoce que las características urbanísticas del municipio, con residenciales de vivienda turística, generan problemas de seguridad. Y entre las circunstancias que, según Dolón, aumentan las necesidades de seguridad figura la dispersión urbana con la "existencia de urbanizaciones que funcionan como pequeños núcleos de población" y en las que se producen robos y "ocupaciones ilegales". Incluso hacía referencia a la condición portuaria de Torrevieja y a la facilidad de acceso por mar de embarcaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes, que situaba entre los problemas de seguridad existentes en distintos puntos del litoral. Dolón concluía su petición señalando que Torrevieja lleva años creciendo sin que se hayan producido avances equivalentes en los medios estatales destinados a la seguridad y reclamaba que los agentes de la Comandancia local dispongan de los efectivos, instalaciones y recursos necesarios para desarrollar su trabajo.