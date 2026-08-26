Máximo Huerta y Nieves Herrero encabezan una Feria del Libro de Albatera con cerca de un centenar de autores

El Ayuntamiento de Albatera ha presentado la programación definitiva de la Feria del Libro 2026, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de septiembre en la Plaza de España y reunirá durante el fin de semana a cerca de un centenar de autores procedentes de distintos puntos de España. La feria, organizada a través del Área de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal, tendrá entre sus principales invitados a Máximo Huerta y Nieves Herrero. Huerta participará en la tarde del viernes 18 de septiembre, coincidiendo con la jornada inaugural, mientras que Herrero estará presente en la tarde del sábado 19. Ambos mantendrán encuentros con los lectores y firmarán ejemplares de sus obras.

Perfiles

Máximo Huerta, escritor y periodista nacido en Utiel, publicó su primera novela en 2009 y obtuvo en 2014 el Premio Primavera de Novela por La noche soñada. En 2022 recibió el Premio Fernando Lara por Adiós, pequeño. Su último libro es Mamá está dormida, publicado este año. Nieves Herrero, periodista, presentadora y escritora, cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación y literatura. Entre sus novelas figuran Esa luna rota, Todo fue nada, Corazón indio, Esos días azules, Lo que escondían sus ojos y Como si no hubiera un mañana, reconocida con el Premio de la Crítica de Madrid. Herrero es también autora de libros relacionados con personajes de la historia y la vida pública española, entre ellos Leonor. Ha nacido una reina y Yo abdico. Lo que escondían sus ojos, uno de sus mayores éxitos editoriales, fue posteriormente adaptada a televisión por Mediaset.

Ana Serna y Mari Carmen Ferrández con el cartel anunciador de la nueva edición de la Feria del Libro de Albatera / INFORMACIÓN

Centenar de autores

La Feria del Libro abrirá el viernes por la tarde, continuará durante el sábado en horario de mañana y tarde y finalizará el domingo por la mañana. La organización prevé la participación de cerca de un centenar de escritores, principalmente de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, junto a autores de otros puntos de España y una representación destacada de escritores locales.

La programación incluirá, además de la exposición, venta y firma de libros, presentaciones, talleres infantiles, actividades dirigidas a diferentes públicos y música en directo. También está prevista la presencia de personajes históricos de la literatura que recorrerán el recinto e interactuarán con los asistentes, especialmente con el público infantil. Durante las tres jornadas se realizarán sorteos entre las personas que compren libros en la feria, como medida para incentivar las ventas y apoyar la actividad de los participantes.

Cultura y libros

La alcaldesa de Albatera, Ana Serna, señaló que el objetivo es convertir durante tres días la Plaza de España en un espacio dedicado a los libros, la cultura y las actividades familiares. Serna ha destacado como uno de los principales atractivos de esta edición la presencia de cerca de un centenar de autores y de escritores con la trayectoria de Máximo Huerta y Nieves Herrero.

La concejala de Cultura, Mari Carmen Ferrández, explicó por su parte que la programación busca atraer tanto a lectores habituales como a personas que quieran acercarse a las actividades paralelas. La edil ha resaltado la combinación de firmas, presentaciones, talleres, música y animación, así como la presencia de autores del entorno y escritores locales.

Biblioteca

La programación de septiembre de la Biblioteca Pública Municipal estará también vinculada a la feria. El Club de Lectura dedicará sus encuentros del mes a obras de Máximo Huerta y Nieves Herrero para que sus integrantes puedan conocer con antelación la producción literaria de los dos principales invitados. La biblioteca pondrá además a disposición de los usuarios títulos de ambos autores antes de su participación en la Feria del Libro. El Ayuntamiento pretende consolidar con esta programación la cita como uno de los principales acontecimientos culturales de Albatera y reforzar su proyección en la Vega Baja, con tres jornadas centradas en el encuentro entre autores y lectores.