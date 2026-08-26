Orihuela
Orihuela reabre al baño las playas de La Glea y Aguamarina tras el episodio de contaminación por aguas residuales
El Ayuntamiento señala que los parámetro microbiológicos ya se sitúan por debajo de los niveles admisibles y sigue sin informar sobre el origen de los vertidos que está en la falta de capacidad para asumir aguas fecales de la red de saneamiento municipal y sus estaciones de bombeo a la depuradora
La Concejalía de Costa de Orihuela procedió este miércoles pasadas las doce del mediodía a la reapertura de las playas tras confirmarse que la calidad del agua se encuentra dentro de los límites establecidos.
Como recogió INFORMACIÓN, en el marco del Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño, gestionado por la Conselleria competente, se habían detectado niveles elevados en determinados parámetros microbiológicos de control en las muestras analizadas. En concreto, los resultados superaban el doble de los valores máximos admisibles para uno de los indicadores de contaminación, motivo por el que se procedió al cierre temporal de ambas playas, como medida preventiva para garantizar la protección de la salud pública.
Niveles
Los análisis realizados recientemente han confirmado que los niveles de los parámetros de control se encuentran actualmente dentro de los límites establecidos, por lo que se dan las condiciones necesarias para proceder a la reapertura al baño de las playas de La Glea y Aguamarina.
Desde la Concejalía de Costa se agradece "la comprensión y colaboración de ciudadanos y visitantes durante el periodo de cierre temporal, una medida adoptada con carácter preventivo y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ambientales".
Otra vez sin respuestas
La Concejalía de Costa señabala el martes cuando decidió el cierre que iba a identificar el origen de la contaminación por aguas residuales. Sin embargo, no ha explicado en la nota de prensa si ha podido fijar las causas de la contaminación. Tal y como ha ocurrido en episodios anteriores en los útlimos años el Ayuntamiento se ha limitado a informar del cierre de las playas y el motivo, pero ha preferido no concretar las causas. Aunque la contaminación de las aguas en un episodio como este no es fácil de determinar, más todavía porque entre que se recibe el análisis y se decide la clausura pueden haber transcurrido horas.
Después del servicio de socorrismo
Varios usuarios de las playas que se mantuvieron cerradas con bandera roja señalaron este martes por la tarde que una vez que el servicio de socorrismo dejó de actuar en ambos sectores del litoral no hubo control alguno del acceso de bañistas al agua. Y muchos de ellos siguieron dándose un baño sin advertencia. Las bandera roja ondeaba en esas playas por lo que era responsabilidad de los usuarios entrar en el mar.
También indicaron los mismos usuarios que la actuación de los agentes de la Policía Local en moto de agua y en las orillas se limitó a la que pudieron realizar durante unas horas del turno de mañana y tarde. Pero que esa función no fue constante y muchos usarios siguieron en el agua. La Policía Local, como ya es habitual en los dos últimos meses, informó de esta intervención con vídeos e imágenes al margen de la comunicación institucional municipal.
En las playas de la Vega Baja se han producido tres episodios de cierre de playas a instancias de la Generalitat este verano. Fue el caso de las piscinas naturales del paseo marítimo de Juan Aparicio en Torrevieja a mediados de junio, un episodio de contaminación en la playa del Puerto de Pilar de la Horadada el 24 de junio, y el que acaba de cerrarse en las playas de La Glea y Aguamarina.
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