La Generalitat autoriza en Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo de la Comunidad

La Generalitat ha autorizado frente a Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo en aguas de la Comunidad Valenciana. El proyecto parte de una concesión de acuicultura marina aprobada en 2021 para dorada y lubina, pero la dirección general de Pesca ha validado ahora el cambio de especie para dedicar la instalación al atún rojo atlántico, Thunnus thynnus. La titular actual es Piscifactorías del Mediterráneo, S.L., sociedad vinculada al grupo murciano Ricardo Fuentes, uno de los principales operadores españoles con actividad en pesca, engorde, transformación y comercialización de atún rojo. La empresa asumió un proyecto que ha pasado por varios cambios de titularidad desde la autorización inicial.

50 metros de diámetro

La instalación ocupará la misma superficie ya autorizada hace cinco años: 45 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre frente al litoral de Pilar. El proyecto inicial preveía 25 jaulas de 30 metros de diámetro y una producción máxima de 3.000 toneladas anuales de dorada y lubina. La modificación aprobada reduce el número de jaulas a diez, pero amplía su tamaño hasta los 50 metros de diámetro. La capacidad máxima queda en 2.550 toneladas al año de atún rojo. La granja estará en mar abierto, a unas 4,4 millas náuticas del puerto pesquero de San Pedro del Pinatar (Murcia), según la autorización original, unos seis kilómetros de la costa.

Una granja de engorde de atún rojo en una imagen de archivo / Ana Cerrud

Engorde

El engorde de atún rojo funciona a través de métodos distintos a los que se emplean en la acuicultura convencional de dorada o lubina. Los atunes adultos se capturan vivos durante su migración, con arte de cerco, que se realiza en el entorno de las Islas Baleares. Después se transfieren a jaulas de transporte, que son remolcadas lentamente hasta las granjas marinas. Una vez allí, los ejemplares permanecen varios meses en jaulas flotantes y se alimentan para ganar peso y grasa. El atún rojo mediterráneo es especialmente apreciado en Japón, donde se exporta la mayor parte de la producción: fresco, en avión, y ultracongelado, en barco y con un precio de venta en origen elevado de 15 euros el kilo de media. Es una actividad con fuerte control administrativo de las granjas autorizadas.

Empresa

El atún rojo exige además barcos de pesca, remolque de ejemplares vivos, jaulas de gran tamaño, alimentación con pescado capturado en muchas ocasiones por flotas artesanales profesionales, control sanitario, buceadores, sacrificio especializado, frío y logística internacional. El atún rojo es un pez muy potente, pero sensible al estrés cuando se le captura, se concentra, se transfiere o se remolca. Poner en pie una granja de estas características requiere también experiencia. La rentabilidad depende del valor del producto final, muy superior al de otras especies de engorde, pero también de costes más altos. El Grupo Ricardo Fuentes que impulsa este proyecto factura en torno a 260 millones de euros y cuenta con unos 900 empleados. Produce del orden de 15.000 toneladas de atún al año que exporta en un 80 % a Japón. Gestiona granjas en España -Cartagena y San Pedro del Pinatar, donde la instalación tendría su base en tierra-, pero también en Malta y Túnez, además de almadrabas en Cádiz, Marruecos y Portugal.

Acuicultura

La provincia de Alicante ya cuenta con actividad acuícola, aunque centrada en especies distintas. En Santa Pola o Guardamar funcionan instalaciones vinculadas a dorada, lubina, corvina, seriola, moluscos y otras producciones. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, la acuicultura de engorde alcanzó en 2025 las 22.791 toneladas y un valor de 165,9 millones de euros, con la dorada, la lubina y la corvina como principales especies.

El proyecto llega con condiciones ambientales. La resolución impide situar jaulas sobre hábitats sensibles como praderas de fanerógamas marinas y fondos coralígenos, y mantiene las obligaciones fijadas por la declaración ambiental, Costas, Red Natura 2000 y las estrategias marinas. En este tipo de granjas, el principal seguimiento se centra en la concentración de biomasa, los restos de alimento, los excrementos, la afección al fondo y el uso de pescado como alimentación.

Jaula de engorde de atún rojo en las costas murcianas en una imagen de archivo / VIRGINIA VADILLO

Todavía falta

La autorización administrativa publicada en el Diario Oficial de la Generalitat en julio no implica que la granja vaya a estar operativa de forma inmediata. La resolución permite modificar la actividad, fija las nuevas condiciones y mantiene la vigencia del establecimiento. El expediente original exigía comunicar el inicio y final de las obras y superar una inspección previa antes de explotar la instalación. En la documentación revisada no aparece confirmación pública de que la granja autorizada en 2021 llegara a producir dorada y lubina. La provincia entra así en la industria del engorde de atún rojo con una instalación de gran capacidad frente a Pilar de la Horadada, en el límite sur del litoral valenciano y junto a una zona donde esta industria ya tiene peso en la Región de Murcia. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada no conocía esta autorización.

Las cifras del proyecto de engorde de atún rojo en Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN elaborada con IA

Intento paralizado

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Generalitat autorizó en 2025 a la empresa alemana Next Tuna Spain una instalación en el puerto de Castellón para pez de limón (seriola) y atún rojo, con tanques de recirculación y una producción máxima limitada a 60 toneladas anuales de atún con una instalación prevista para 2030. Ese proyecto, experimental buscaba completar todo el proceso de cría desde las larvas, de principio a fin, como ocurre en las piscifactorías. Contaba con un plazo de ejecución de seis meses desde la autorización que se ha agotado y hay dudas de que pueda salir adelante.

El proyecto de Pilar de la Horadada se plantea como granja marina en jaulas flotantes en mar abierto, con una capacidad muy superior y la instalación autorizada en el puerto de Castellón es una iniciativa experimental en la que se pretende que el agua recircule para evitar los problemas de acumulación de biomasa y la cría integral en cautividad, que también se intenta, sin que haya dado el salto a la producción, en instalaciones de investigación murcianas desde 2015.

La pesca de atún en mar abierto está muy restringida. Las cuotas son mímimas para las flotas artesanales que pueden agotar el cupo en unos días cada vez que se abre finales de primavera y está todavía más limitada para la pesca recreativa. Algo que ha permitido recuperar moderadamente la población salvaje de esta especie.