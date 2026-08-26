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El PSOE de Torrevieja apoya a Dolón con la Guardia Civil pero le exige la misma presión ante la Generalitat para reclamar recursos en sanidad, educación o vivienda

Bárbara Soler respalda la petición de más agentes pero pide al alcalde que si permite nuevas recalificaciones sin límite para miles de viviendas debe emplear el mismo tono al reclamar al Consell más recursos para resolver deficiencias en servicios públicos

Puesto principal del Cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja

Puesto principal del Cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja / D. Pamies

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D. Pamies

D. Pamies

Torrevieja

El debate sobre la necesidad de resolver las carencias en servicios públicos e infraestructuras en Torrevieja continúa. El PSOE de Torrevieja mostró su apoyo a la petición del alcalde, Eduardo Dolón, para aumentar los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad, pero le reclamó que mantenga la misma exigencia ante la Generalitat en materias como sanidad, educación y vivienda, que dependen de la Generalitat. La portavoz socialista, Bárbara Soler, defendió que Torrevieja necesita más agentes porque el crecimiento de la ciudad no ha ido acompañado de un aumento equivalente de los servicios públicos. A su juicio, quienes permitieron y permiten ese crecimiento deben reclamar también a las distintas administraciones los recursos necesarios para atenderlo.

Soler valoró positivamente la evolución de los datos de delincuencia durante los primeros siete meses de 2026 y destacó el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Torrevieja. También recordó que el PSOE votó a favor de reclamar un incremento de agentes. La concejala socialista señaló que actualmente existe la mayor plantilla registrada de los cuerpos de seguridad del Estado y atribuyó este aumento a la recuperación de más de 13.000 plazas desde 2018, después de las pérdidas de efectivos que, según señaló, se produjeron entre 2012 y 2017 durante los gobiernos del PP.

Soler admitió, no obstante, que el aumento de agentes destinado a Torrevieja avanza a un ritmo inferior al deseado. También indicó que la petición del alcalde de incorporar un centenar de efectivos de forma inmediata resulta difícil de materializar, ya que las nuevas plazas se distribuyen en todo el territorio nacional. Pese a ello, el PSOE respaldó la reclamación de Dolón y considera necesario que Torrevieja siga recibiendo nuevos efectivos con la mayor rapidez posible.

La misma exigencia para la Generalitat

El principal reproche de Soler al alcalde se centra en el distinto grado de exigencia que, a juicio del PSOE, mantiene con las administraciones estatal y autonómica.La portavoz socialista pidió a Dolón que reclame a la Generalitat con la misma contundencia más recursos en educación y sanidad y que aplique las herramientas disponibles en materia de vivienda. Soler vinculó esta reclamación al crecimiento de Torrevieja durante los últimos años. Según dijo, en una comparecencia de prensa, la ciudad ha incorporado miles de nuevos residentes y ha desarrollado nuevas áreas urbanísticas sin que los servicios públicos hayan crecido al mismo ritmo.

La dirigente socialista incluyó entre las principales carencias la falta de plazas educativas, los problemas de atención sanitaria, las dificultades de acceso a la vivienda, la movilidad y las infraestructuras. En materia educativa, reclamó más centros, una mayor oferta de Formación Profesional, recursos suficientes para los colegios e institutos y el rechazo a los recortes en la Escuela Oficial de Idiomas.

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Sanidad

En sanidad, Soler consideró necesaria la ampliación prevista de las instalaciones, aunque lo tachó de insuficiente ante el crecimiento actual y futuro de la población. En vivienda, pidió a la Generalitat que utilice todas las herramientas disponibles, incluida la aplicación de la Ley de Vivienda. La portavoz socialista subrayó que el PSOE apoyará las iniciativas que mejoren los servicios públicos de Torrevieja, independientemente de la administración competente, y ha insistido en que las necesidades de la ciudad deben reclamarse con el mismo nivel de exigencia ante el Gobierno central y ante la Generalitat.

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