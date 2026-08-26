Dulces barrocos y la Sierra de Hurchillo renuevan las rutas turísticas de Orihuela

La Concejalía de Turismo de Orihuela ha incorporado nuevas experiencias gastronómicas y de naturaleza a su programación de septiembre y octubre. Entre las principales novedades figuran una ruta dedicada a la repostería barroca y una visita a la sierra de Hurchillo para contemplar el paisaje de la Vega Baja.

La agenda incluye también actividades vinculadas a las fiestas de la Virgen de Monserrate, el Día Mundial del Turismo, el aniversario del nacimiento de Miguel Hernández y la participación de Orihuela en la quinta edición de los Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua.

Despedida del verano y fiestas de la patrona

La programación comenzará el viernes 4 de septiembre con la denominada Cena de Bonanza, una actividad para despedir el verano que incluirá una degustación a cargo de Álvaro, de Cerveza Segura. La participación tendrá un precio de cinco euros. Las fiestas de la Virgen de Monserrate tendrán una presencia destacada durante el mes. El sábado 5 se celebrará una visita al santuario de la patrona y el viernes 18 se organizará un recorrido especial por la Catedral de Orihuela, coincidiendo con la estancia de la imagen en el templo.

Una de las novedades llegará el jueves 10 con la ruta «Repostería barroca», que permitirá conocer la tradición gastronómica oriolana relacionada con este periodo histórico e incluirá una degustación de dulces. Miguel Hernández regresará a la programación el sábado 12 con una visita a la casa museo y el taller sensorial «Huéleme». La propuesta, abierta a todos los públicos, plantea una aproximación diferente a la vida y la obra del poeta.

El sábado 19 se estrenará la ruta «Conoce la Vega desde la sierra de Hurchillo», centrada en el paisaje y el entorno natural del municipio. Septiembre concluirá el domingo 27, Día Mundial del Turismo, con un recorrido especial por algunos de los lugares más representativos de Orihuela. La actividad finalizará con una degustación.

Programación de las rutas de septiembre / INFORMACIÓN

Homenaje a Miguel Hernández y actividades de Semana Santa

La programación de octubre estará marcada por el aniversario del nacimiento de Miguel Hernández. El viernes 30 se celebrará una ruta homenaje dedicada al poeta oriolano. Durante el mes, Orihuela participará además en la quinta edición de los Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, organización de la que forma parte. La iniciativa llevará aparejada una programación de visitas, rutas y conciertos relacionados con el patrimonio y las tradiciones de la Semana Santa oriolana.

Las actividades se concentrarán especialmente los días 3, 16, 23, 29 y 31 de octubre. Entre las propuestas figuran una visita al Museo de Semana Santa, la ruta «Tradición del Viernes Santo», una visita al monasterio de San Juan acompañada de un concierto, una ruta infantil y el recorrido «Reliquias de la Pasión».

Rutas de octubre / INFORMACIÓN

Naturaleza, humedales y vino

La naturaleza y el enoturismo completarán la agenda de octubre. El sábado 3 se organizará una visita al embalse de La Pedrera y al humedal de la Vega Baja, con una degustación al término del recorrido.

El sábado 10 tendrá lugar una visita a EPSO acompañada de una degustación de vinos. Una semana después, el sábado 17, la programación se trasladará a Orihuela Costa con una ruta por el sendero ecológico de Las Colinas, destinada a dar a conocer los valores naturales del litoral.

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Todas las actividades tienen plazas limitadas. Las reservas se habilitarán semanalmente en la central de reservas de Orihuela Turística. La Concejalía de Turismo mantiene también disponible el teléfono 673 836 385 para ampliar la información.