Torrevieja Audiovisual reúne diez cortometrajes nacionales en dos noches de cine en el Teatro Municipal

Torrevieja Audiovisual regresará los días 4 y 5 de septiembre al Teatro Municipal con una selección de diez cortometrajes nacionales de ficción y animación realizados durante los dos últimos años. El festival ofrecerá dos sesiones, ambas a partir de las 21.00 horas, con entrada gratuita mediante invitación. La cineasta y organizadora del festival, Lidiana Rodríguez, destacó en la presentación que todas las obras seleccionadas se proyectarán por primera vez en Torrevieja y que sus responsables acudirán al festival para presentar los trabajos y explicar al público su proceso creativo antes de cada pase.

La edición de 2026 combinará propuestas de nuevos realizadores con trabajos de cineastas ya consolidados y mantendrá sus dos secciones competitivas, ficción y animación. Un jurado profesional integrado por cinco cineastas nacionales decidirá los premios al mejor cortometraje de cada categoría.

Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Quesada, señaló que el festival permite acercar al público una selección del cortometraje español actual y conocer a las personas que hay detrás de cada obra y subrayó además el respaldo municipal a una iniciativa que se celebra desde 2011 y que considera ya consolidada dentro de la programación cultural de la ciudad.

Un momento de la presentación en el ambigú del Teatro Municipal con Lidiana Fernández, organizadora del festival y Antonio Quesada, concejal de Cultura / INFORMACIÓN

Siete cortos en la primera jornada

La sesión del viernes 4 de septiembre incluirá siete títulos. Abrirá la programación África S.A., una ficción de 2026 dirigida por Eva Gamallo, de 7 minutos y 44 segundos. Le seguirán Fast Rats, trabajo de animación dirigido por Anna Juesas; Normal, de Verónica Bascuñana y Eva Moreno; y Habanera, obra de animación de María Lorenzo.

La primera jornada se completará con Desagradecido, dirigido por Iñaki Rikarte y Aitor de Kintana; Goma, de Júlia Francino Rodríguez, y Trece gatos, una ficción de David Gaspar de algo más de 13 minutos de duración. Salvo , apto para todos los públicos, el resto de trabajos de esta sesión no están recomendados para menores de 7 años.

Programación del festival nacional de cortos Torrevieja Audiovisual / MAXI TRABAJO

Una cineasta torrevejense en la sesión del sábado

La segunda jornada, el sábado 5 de septiembre, contará con tres proyecciones. Entre ellas figura Salitre, una ficción de 17 minutos dirigida por la joven cineasta torrevejense Lucía Samper, que tendrá una proyección especial dentro del festival.

La programación se completará con Anaglifo, cortometraje de animación de 2025 dirigido por Valle Comba, y Videoclub 2001, ficción del mismo año dirigida por Guillermo Polo. Los tres trabajos están catalogados como no recomendados para menores de 7 años.

Todos los cortometrajes estarán subtitulados en inglés para facilitar el acceso a las proyecciones de la población internacional residente en Torrevieja.

Invitaciones

Las invitaciones gratuitas podrán recogerse en la taquilla del Teatro Municipal, en la plaza Miguel Hernández, número 3, los propios días del festival, de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.45 horas.

Torrevieja Audiovisual está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Turmalina Films y el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta, con la colaboración de Torrevieja.com y Esatur.