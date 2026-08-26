Torrevieja recurre a más aulas prefabricadas para el IES Mare Nostrum para asumir la demanda de plazas en Secundaria

Torrevieja afrontará el inicio del curso con más aulas prefabricadas para absorber el crecimiento de la población escolar, especialmente en Secundaria. La Concejalía de Educación había recibido ya más de 200 solicitudes de escolarización fuera del periodo ordinario de matrícula, durante todo el verano, y calcula que la cifra puede aumentar hasta las 250 o 260 durante los primeros días de septiembre para los tres ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria, en un ritmo muy similar al de cursos anteriores.

Ampliación

El concejal de Educación, Ricardo Recuero, explicó a INFORMACIÓN que la ampliación vinculada al IES Mare Nostrum incorpora unas cinco unidades, además de aseos y un espacio de usos múltiples. Las instalaciones se utilizarán principalmente para atender la demanda de primero y segundo de ESO y se han dispuesto de manera que puedan seguir creciendo si resulta necesario. Los módulos funcionarán inicialmente como una ampliación del Mare Nostrum y constituyen el primer paso para crear una futura sección delegada -y después el IES número 7 de la ciudad, según señaló Recuero.

La Conselleria ha optado por una implantación progresiva: primero habilitará los espacios necesarios para escolarizar al alumnado y posteriormente formalizará la nueva sección. De hecho, al final del curso pasado, con los profesores movilizados en huelga, lo que se trasladó es que esta ampliación, dispuesta en un solar municipal anexo al IES Mare Nostrum, comenzaría el curso ya como sección delegada de ese centro y no como una mera ampliación.

Recuero indicó que también se han acondicionado espacios en distintos institutos para abrir más unidades y absorber el aumento de estudiantes que pasan de Primaria a Secundaria, en especial para crear nuevos grupos de Primero de Primaria. Los números definitivos de grupos y alumnos no se cerrarán hasta que se actualicen las altas y bajas y comiencen las comisiones de escolarización.

Aulas prefabricadas de ampliación del IES Mare Nostrum. La parcela es contigua al centro educativo / H. Pamies

Más de 200 solicitudes fuera del periodo ordinario

La presión no procede solo del alumnado que ya estaba matriculado en la ciudad. La Concejalía de Educación había registrado más de 200 solicitudes de familias llegadas después de finalizar el procedimiento ordinario de admisión, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria.

Recuero prevé que la cifra se sitúe entre las 250 y las 260 solicitudes con la celebración de las primeras comisiones de escolarización. Las citas para presentar la documentación estaban ya concertadas hasta prácticamente el 10 de septiembre y el ritmo de llegada de nuevos alumnos era similar al del curso anterior. Los centros deben actualizar primero sus vacantes reales, después de contabilizar las altas y las bajas. Las comisiones distribuyen posteriormente al alumnado de incorporación tardía atendiendo, cuando es posible, a las preferencias de las familias, el domicilio y la ubicación de los colegios e institutos. Cuando no existe plaza en los centros solicitados, se recurre a las aulas prefabricadas como reserva para garantizar la escolarización. El pasado curso terminó con alrededor de 17.000 alumnos matriculados en Torrevieja, aunque el Ayuntamiento todavía no dispone de la cifra definitiva con la que comenzará el nuevo año académico.

El curso salvado en Infantil y Primaria

El concejal vinculó la necesidad de nuevas aulas al fuerte crecimiento de la ciudad. La mayor presión se concentra desde los últimos cursos de Primaria hasta los primeros de ESO. El aumento continuado de unidades en los colegios acaba trasladándose a los institutos cuando esos alumnos cambian de etapa. En Primaria, el principal margen disponible se encuentra en el colegio número 16, un centro de línea tres que actualmente está ocupado en torno al 40% o 45% de su capacidad de 600 alumnos. El Ayuntamiento prevé utilizar sus plazas libres para distribuir parte del alumnado sobrevenido que llegue durante septiembre.

Es la primera vez en los tres últimos cursos escolares que la ciudad no va a tener problemas para asumir nuevos alumnos en Primaria -aunque lo sigue haciendo en instalaciones provisionales-. Ha sido necesario habilitar tres colegios completos en barracones: el número 14, el 15 y este último, el 16 que abrió sus puertas en el tramo final del curso pasado en una de las instalaciones prefabricadas de mayor envergadura de la Comunidad Valenciana por número de módulos prefabricados. Todas la parcelas empleadas ahora para esos centros ya acogieron la década de los años 2000 y 2010 centros en barracones. Por ejemplo, donde se amplía ahora el IES Mare Nostrum se levantó el IES Mediterráneo. Donde está ahora el colegio Número 14 el colegio Habaneras y la parcela que ocupa el número 16 fue durante diecisiete cursos la explanada de las prefabricadas del colegio Amanecer. Ese terreno, que además en una zona verde sin ejecutar en Mar Azul solo ha estado libre de aulas un año.

No es gratis

El recurso a los barracones no es gratis. Solo para la ampliación del IES Mare Nostrum prevista con seis aulas la Generalitat con el suministro, montaje, alquiler durante 36 meses y posterior desmontaje ha costado 264.079,27 euros con impuestos. Más la habilitación de la parcela por parte municipal y su adecuación.