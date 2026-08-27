Un informe del director-conservador del parque natural de Torrevieja rechaza que se pueda construir en el suelo para ampliar el hospital

Un informe del director-conservador de los Parques Naturales del Sur de Alicante que figura en el inicio de la tramitación del plan parcial La Ceñuela de Torrevieja desde 2021 considera incompatible construir en las parcelas dotaciones que el plan situado entre la CV-95 y la laguna. De ellas, en la actual versión del proyecto urbanístico se mantiene la que ofrece el Ayuntamiento de Torrevieja a la Generalitat para ampliar el Hospital Universitario de Torrevieja. El principal responsable técnico del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata no ha cambiado de criterio con un nuevo informe en el expediente por el que se tramita este plan de 1.347 viviendas en ese mismo entorno. El grupo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante fue el que desveló la existencia de ese documento en sus alegaciones en contra del plan.

El pronunciamiento del funcionario forma parte de la tramitación del Sector 29 La Ceñuela, que se remonta a 2005. La propuesta rescatada durante el anterior mandato municipal y que ya ha pasado por pleno prevé nuevas viviendas para una población estimada de 3.367 habitantes, además de usos terciarios, zonas verdes y equipamientos públicos en un ámbito situado junto a Los Balcones, Los Altos y el Hospital Universitario de Torrevieja. El sector ocupa 291.644 metros cuadrados, aunque el área de reparto alcanza los 428.596 al sumar terrenos destinados a carreteras, zonas verdes y a esos equipamientos. La mayor parte del suelo pertenece a Explotaciones Agrícolas La Ceñuela, empresa designada agente urbanizador en 2005.

Obras de ampliación de las consultas externas y el área rehabilitación en el Hospital de Torrevieja en módulos de pladur sobre cimentación de hormigón / JOAQUÍN CARRIÓN

Precisamente, el Ayuntamiento de Torrevieja y la propiedad del suelo han firmado el inicio de la aprobación de un convenio de cesión de ese terreno de 11.500 metros cuadrados sin que en ningún caso se haya puesto sobre la mesa ese informe del máximo responsable del parque natural, ni señalado que el criterio del funcionario se ha hecho valer en muchas otras resoluciones referidas al parque natural en los últimos años. También pasó desapercibido cuando llegó a debate plenario, quizá porque hace alusión al uso que se le pretendía dar a la parcela como centro escolar y no el que se pretende ahora de ampliación del centro sanitario. La ubicación, la calificación dotacional y la reserva ambiental sigue siendo la misma.

Ninguna construcción en la zona protegida

El informe del director-conservador, no es nuevo. Está fechado el 13 de octubre de 2021 y advierte de que una parte del plan está dentro del ámbito regulado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante en el que se concentran los suelos dotacionales del plan. La afección se concentra en los terrenos próximos al hospital y alcanza tanto a las zonas verdes previstas como a una parcela que entonces estaba destinada a equipamiento público educativo y ahora se impulsa para amplliar el hospital universitario. Cuenta con 11.000 metros cuadrados.

El documento diferencia dos zonas. En el Área de Predominio Agrícola A, situada detrás del hospital, rechaza que el espacio libre se transforme en un jardín urbano convencional como figura en la propuesta y pide que se sustituya por un espacio de restauración con vegetación natural. Podrá tener uso público, pero deberá diseñarse con criterios ecológicos y con el menor impacto posible sobre la laguna, la biodiversidad y la industria salinera, dice el director conservador Francisco Martínez.

La conclusión es todavía más clara para el Área de Predominio Agrícola B que es donde está el suelo para ampliar el hospital. El director-conservador considera incompatible la construcción de un centro educativo superior -que es lo que figuraba en 2021- y sostiene que no debería haber ninguna edificación. La mejor opción, según el informe, es la regeneración natural de los terrenos con los mismos criterios aplicados a la zona verde -y en los que ahora se encuentra una explotación agrícola de cítricos-. Su conclusión es relevante porque no se limita a pedir medidas correctoras: declara incompatible el uso previsto con las normas del espacio protegido.

Panorámica de Hospital Univrersitario de Torrevieja, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Traslado de los centros educativos

Ese antecedente fue tomado en cuenta para reelaborar el plan y en la versión que ha ido a pleno trata de incorporar este reparo mediante una nueva distribución de los equipamientos. La documentación sitúa ahora dos parcelas educativas en el extremo sureste del sector, junto al vial que conectará la calle Monteperdido y la avenida Tomás Boj con la CV-95. En conjunto suman 31.718 metros cuadrados. La memoria señala en uno de sus apartados que estos terrenos podrían acoger centros de Infantil, Primaria y Secundaria. Las nuevas parcelas se sitúan junto a las zonas residenciales actuales y futuras, fuera del emplazamiento donde el director-conservador rechazó el centro educativo superior. Sin embargo, el plan mantiene en el suelo protegido esa parcela de 11.492 metros cuadrados calificada como equipamiento público múltiple. La ficha urbanística establece que sus usos serán exclusivamente aquellos que puedan autorizarse conforme al Porn y al Pativel.

El límite de crecimiento que terminó siendo orientativo

Otro de los reparos procede del Servicio de Planificación Territorial. En mayo de 2023 calculó que Torrevieja disponía de un margen máximo de 728.940 metros cuadrados para nuevos crecimientos residenciales. La Ceñuela debía justificar su encaje dentro de ese límite junto con el resto de desarrollos previstos en el municipio. Este informe sí suscitó debate plenario.

El Ayuntamiento consultó esta cuestión a la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. En julio de 2024, este órgano concluyó que los umbrales de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana "no eran vinculantes" y que las circunstancias del sector permitían superarlos, entre otros motivos por la presencia del hospital como equipamiento de alcance comarcal. Esta interpretación permitió continuar la tramitación.

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En las alegaciones presentadas recientemente por Amigos de los Humedales al plan se señala que si Torrevieja hubiera aprobado su Plan General Estructural -la adjudicación de esa revisión está en un cajón desde hace seis años- el municipio no habría podido reclasificar el suelo de La Hoya ni tramitar la actual en La Ceñuela.