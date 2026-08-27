El PSOE insiste con el muro que estrecha la avenida de Tamames: hace tres años que el gobierno se comprometió al derribo

El estrechamiento que provoca el muro del antiguo Asilo continúa dificultando el paso de vehículos y peatones por la calle Duque de Tamames, especialmente en su conexión con Oriolanos Ausentes y Francisco Tormo de Haro. El vallado está fuera de ordenación y no respeta la alineación del resto del vial. El grupo municipal socialista de Orihuela volverá a plantear el problema en el pleno del 3 de septiembre después de casi tres años de anuncios sin que el Ayuntamiento haya ejecutado la actuación.

La concejala socialista Milagros Lacárcel pedirá al gobierno municipal que detalle qué gestiones ha realizado ante la Conselleria de Cultura, propietaria del edificio, y qué solución propone para recuperar la anchura de la calle. La intervención está condicionada por la protección del entorno del antiguo Asilo, por lo que cualquier modificación del muro necesita el informe de la Administración autonómica. Los socialistas consideran que mantener el estrechamiento afecta a la movilidad y reduce la seguridad en un punto donde el trazado de la vía se hace considerablemente más estrecho. La eliminación o retranqueo del muro permitiría ampliar el espacio disponible, mejorar la visibilidad y facilitar el paso de peatones y vehículos.

Las obras de la residencia no afectan al edificio principal

La concejala matizó en rueda de prensa que las obras previstas para la Residencia Oriol de personas con diversidad funcional refuerzan la posibilidad de actuar sobre el muro. La intervención, según el proyecto, se ejecutará en el edificio más moderno, situado en la parte suroeste de la parcela, y no en el inmueble principal que da a Duque de Tamames. A juicio de Lacárcel, esta distribución permite modificar el acceso actual y abordar el estrechamiento sin interferir en las obras de la residencia. La actuación serviría también para mejorar el entorno del antiguo Asilo y hacer más visible el conjunto arquitectónico desde la calle.

Un compromiso pendiente desde 2023

Lacárcel planteó por primera vez la retirada del muro en el pleno de octubre de 2023, al comienzo del actual mnadato. El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, mostró entonces la disposición del gobierno municipal a ejecutar la obra y estimó su coste en unos 45.000 euros. El asunto volvió a plantearse durante la tramitación de los presupuestos municipales de 2024. El grupo socialista presentó una enmienda para reservar 15.000 euros destinados a redactar el proyecto, pero la propuesta fue rechazada. El gobierno local respondió que ya disponía de una partida general de 50.000 euros para estudios y proyectos. En enero de 2025, Lacárcel preguntó de nuevo por la actuación.

El concejal de Urbanismo, Matías Ruíz, anunció entonces el inicio de los trámites para intervenir en el muro del jardín delantero del Asilo y reconoció que la medida mejoraría tanto la circulación como el espacio destinado a los peatones. El responsable municipal explicó que era necesario consultar a la Conselleria de Cultura por tratarse de un entorno protegido como Bien de Relevancia Local como edificio del siglo XIX Residencia de las Hermanas de los Ancianos Desamparados. Entre las posibilidades estudiadas se encontraban alinear el trazado de la calle o retranquear y reconstruir la valla respetando sus características arquitectónicas.

El muro se construyó fuera de alineación reduciendo el dominio público de la calle / D. Pamies

Más de un año y medio después de aquel anuncio, el grupo socialista asegura que no conoce avances ni una propuesta concreta remitida a Cultura. Por este motivo, reclamará en el próximo pleno información sobre los informes solicitados, las conversaciones mantenidas y piden al gobierno formado por el Partido Popular y Vox que pase de los compromisos a una actuación concreta y resuelva un problema que permanece pendiente desde el inicio de la legislatura. El equipo de gobierno no se pronunció ayer sobre esta nueva solicitud de la oposición.