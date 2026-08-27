Orihuela pasa del aviso a las multas por los solares sin limpiar

El Ayuntamiento de Orihuela comenzará a sancionar a los propietarios que mantengan solares sin limpiar después de que el pasado 15 de agosto finalizara el plazo concedido para desbrozarlos y dejarlos en condiciones adecuadas de salubridad. La Policía Local participará en las inspecciones, que se extenderán por todo el término municipal, y las multas podrán oscilar entre 750 y 1.500 euros.

En realidad, la aplicación de la ordenanza no debería ser ninguna novedad porque se aprobó en 2008 con una modificación de 2019: la ordenanza reguladora de la Limpieza Urbana, el Aseo, la Salubridad y la Gestión de los Residuos Urbanos. Parece que ahora se quiere hacer cumplir con mayor rigor. Y es la única que se cita expresamente en el bando del alcalde José Vegara en el bando que daba una especie de ultimátum a los propietarios hasta mediados de este mes para actuar en sus parcelas

Sí coincide este impulso con el despliegue de otra ordenanza, la del Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, que se centra el casco urbano, aprobada en 2024 y activada en 2026 . Esta última tiene como objetivo intervenir ante solares sin edificar, inmuebles deteriorados y deberes urbanísticos de edificación o rehabilitación, especialmente en el centro histórico y que es la que mencionó el alcalde Pepe Vegara en la rueda de prensa.

Ultimátum

Así el primer edil anunció este jueves en rueda de prensa la puesta en marcha de esta nueva fase acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, y el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz. El Ayuntamiento ultima ahora el dispositivo de control, que comenzará a funcionar aproximadamente en una semana.

El Consistorio había publicado semanas atrás un bando -en el que hace alusión al artículo 30 de la ordenanza de 2008- y daba un plazo hasta el 15 de agosto para que los propietarios limpiaran y desbrozaran sus parcelas -y en su caso también las vallaran-. Una vez vencido ese periodo, Vegara considera que corresponde comprobar el cumplimiento de la obligación y actuar contra quienes mantengan los terrenos en condiciones deficientes. La falta de conservación está tipificada como infracción grave y puede dar lugar a sanciones de entre 750 y 1.500 euros.

Un solar del casco histórico de Orihuela / TONY SEVILLA

La Policía Local localizará los solares

La Policía Local participará en las inspecciones durante sus recorridos habituales. Los agentes identificarán los solares que presenten problemas de limpieza o salubridad y, a partir de ahí, se realizarán las gestiones para localizar a sus propietarios y abrir, cuando corresponda, el expediente sancionador.

Vegara precisó que las actuaciones no se limitarán a determinadas zonas. El control abarcará todo el municipio, desde el casco urbano y el centro histórico hasta las pedanías y Orihuela Costa.

Los propietarios, o quienes tengan el uso efectivo de las parcelas, están obligados a conservarlas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Lo que incluye evitar la acumulación de maleza, residuos y escombros, especialmente durante el verano por los riesgos asociados a las altas temperaturas y los incendios. . El Ayuntamiento no tiene cuantificado el número de solares que incumplen en estos momentos la normativa y tampoco si se da mayor incidencia en unas zonas que en otras del término municipal. Sí que realizó un censo de los solares en casco antiguo con situaciones de incumplimiento aunque también vinculadas a irregularidades de la normativa urbanística, con la apertura de 155 expedientes.

No es fácil

Una cosa es multar a los propietarios infractores y otra bien distinta es ingresar la sanción, y sobre todo, lograr que las parcelas se limpien. El principal obstáculo para cualquier municipio para hacer aplicar su normativa es la falta de respuesta de los dueños y los errores de identificación de los titulares, que eternizan los expedientes. También los plazos y formalidades que se deben seguir en estos casos y que pueden invalidar cualquier expediente si se incumple alguno. Lo que inicia un largo procedimiento burocrático que puede derivar en la actuación subsidiaria del Ayuntamiento, que se hace cargo de las labores de limpieza y de intentar cobrar su coste al responsable de la infracción.

El Ayuntamiento revisará también sus propios solares

El gobierno municipal pretende aplicar también estos criterios a las parcelas de titularidad pública. Vegara señaló que el Ayuntamiento debe cumplir las mismas condiciones que exige a los particulares y avanzó que se está reforzando la limpieza de los terrenos municipales.

Las brigadas municipales ya están realizando trabajos, mientras que las áreas de Contratación y Urbanismo preparan una licitación para incorporar una empresa externa que permita aumentar estas actuaciones. El objetivo, según el alcalde, es que los solares municipales se encuentren en las mismas condiciones de mantenimiento que el Ayuntamiento reclamará ahora a los propietarios privados.

Con el final del plazo fijado en el bando, el Consistorio pasa así de la fase de advertencia a la inspección y apertura de expedientes contra quienes continúen sin limpiar sus parcelas.

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Uno de los solares por los que también puede empezar su labor el Ayuntamiento, ya que también se va a fijar en la propiedad pública, es el del edificio del antiguo asilo de ancianos, asumido por la Generalitat y que presenta un estado lamentable de conservación en su recinto externo que recae a la calle duque de Tamames y en es espera de rehabilitación del Consell desde hace años.