El PSOE de Orihuela denuncia el deterioro de los puestos de socorrismo pese al gasto de un millón de euros en mantenimiento que incluye el contrato

El PSOE de Orihuela ha denunciado deficiencias de limpieza, mantenimiento, ventilación y seguridad en varios puestos de salvamento y socorrismo de Orihuela Costa, un servicio cuyo coste supera el millón de euros solo en 2026. El grupo socialista reclamará en el pleno de septiembre una revisión técnica de las once casetas municipales y mejoras antes de la próxima temporada. El concejal socialista Juan López ha visitado varias de estas instalaciones después de recibir quejas de usuarios que habían sido atendidos en ellas. Según explicó, durante las visitas detectaron suciedad, baños y enchufes deteriorados, puertas rotas que no permiten cerrar correctamente algunas casetas y ventanas con los cristales dañados desde hace más de un año que han sido tapiadas en lugar de reparadas.

Servicio

A juicio del PSOE estas condiciones no se corresponden con las exigencias de un servicio destinado a atender heridas, mareos, accidentes y otras emergencias en las playas, ni con la imagen turística que debe ofrecer el litoral oriolano. Las deficiencias afectan también, según los socialistas, a las condiciones en las que trabaja el personal. Algunos puestos carecen de aire acondicionado y la ventilación resulta especialmente limitada en aquellos donde se han tapiado las ventanas. López añadió que determinadas casetas tampoco disponen de frigorífico o microondas, pese a las largas jornadas que desarrollan los socorristas durante los meses de mayor temperatura.

El subrayó que no se reclaman instalaciones "lujosas", sino unas condiciones mínimas de limpieza, ventilación, seguridad y habitabilidad tanto para atender a los bañistas como para el personal que permanece durante horas en los puestos.

Imagen de unos de los puestos de socorrismo de Orihuela Costa / INFORMACIÓN

El PSOE cuestiona el control municipal del contrato

Los socialistas atribuyen la situación a una falta de supervisión por parte de la Concejalía de Costa. El Ayuntamiento pone a disposición de la empresa adjudicataria, Ambumar -aunque los socialistas no la citan- once casetas municipales, mientras que el pliego del contrato obliga a mantenerlas en perfecto estado de conservación y a asumir las tareas de limpieza y mantenimiento de los módulos. La adjudicataria también debe comunicar al responsable municipal cualquier deterioro que pueda representar un riesgo. Al mismo tiempo, el personal designado por el Ayuntamiento puede acceder a las instalaciones para comprobar su estado y realizar el seguimiento del servicio.

López considera que la obligación de mantenimiento de la empresa no libera al Ayuntamiento de su responsabilidad de inspeccionar las casetas y exigir el cumplimiento del contrato. A su juicio, el gobierno municipal debería haber detectado y corregido deficiencias como la existencia de ventanas tapiadas durante meses.

El PSOE recuerda además que el servicio correspondiente a 2026 comenzó en Semana Santa y que, antes de la temporada alta, el pliego exige levantar un acta de entrega del material municipal en la que debe quedar reflejado su estado de conservación. Por este motivo, el grupo pedirá conocer qué desperfectos aparecían en esas actas, desde cuándo constaban y qué medidas se han adoptado para solucionarlos. Los socialistas consideran que, después de varios meses de servicio y al término de agosto, ha habido tiempo suficiente para revisar las instalaciones y ordenar las reparaciones necesarias.

Más de 3,8 millones para cuatro temporadas

El contrato de salvamento, socorrismo y ambulancia para las temporadas de 2024, 2025, 2026 y 2027 cuenta con un presupuesto total de 3.808.919 euros. La cantidad prevista únicamente para 2026 asciende a 1.014.769,04 euros, IVA incluido. El concejal socialista cuestionó el seguimiento que realiza la Concejalía de Costa de un contrato de estas dimensiones y contrapuso el estado de las casetas con las recientes afirmaciones del alcalde sobre el cuidado del litoral. Según López, el Ayuntamiento no puede defender la excelencia turística de Orihuela Costa mientras mantiene en estas condiciones los puestos desde los que se presta un servicio esencial para la seguridad de miles de bañistas.

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Una de las persianas del puesto de socorrismo / INFORMACIÓN

Una moción para actuar antes de la temporada de 2027

El PSOE llevará al pleno de septiembre una moción para revisar y modernizar los once puestos de salvamento y socorrismo antes de la temporada de 2027. La propuesta partirá de un análisis técnico de las instalaciones y de las necesidades reales del servicio y de sus trabajadores. Los socialistas plantearán estudiar mejoras en climatización y ventilación, aseos, instalaciones eléctricas, puertas, ventanas y espacios destinados al personal. También reclamarán que se refuercen los mecanismos municipales de inspección y seguimiento del contrato. La iniciativa se presenta cuando queda una temporada ordinaria antes de que finalice el contrato. Aunque el servicio concluye inicialmente tras la campaña de 2027, el pliego contempla la posibilidad de una prórroga adicional durante 2028.