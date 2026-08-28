Torrevieja
Detenidos en Torrevieja cuatro fugitivos reclamados por secuestro, drogas, armas y tentativa de homicidio
La Guardia Civil arresta a tres suecos y un polaco buscados por la justicia europea mediante órdenes de detención emitidas por Suecia y Polonia
Torrevieja sigue siendo -y lo es desde hace décadas- tierra predilecta para los más buscados. Donde encuentran cobijo y pueden pasar desapercibidos durante algún tiempo diluidos en un mar de urbanizaciones poblado por residentes de 120 nacionalidades. Hasta que los pillan. La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a cuatro personas reclamadas por la justicia europea mediante Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por las autoridades judiciales de Suecia y Polonia. Los arrestos se produjeron durante controles preventivos realizados por agentes del Puesto Principal de Torrevieja en la vía pública, dentro de los dispositivos habituales para localizar a personas buscadas por la justicia y reforzar la seguridad ciudadana. El arresto se decidió al comprobar que contaban con órdenes Europeas de Detención y Entrega.
Suecia y Polonia
Uno de los detenidos es un hombre de 30 años y nacionalidad sueca reclamado por las autoridades de su país por delitos de secuestro, detención ilegal y hurto. Ese mismo día, los agentes localizaron a otro hombre, también sueco, sobre el que pesaba una orden europea emitida por Suecia por delitos relacionados con el tráfico de drogas y para el cumplimiento de una condena de un año y cuatro meses de prisión impuesta en su país.
En los días siguientes, la Guardia Civil arrestó a otras dos personas. Una de ellas es un hombre de 55 años y nacionalidad polaca, reclamado por delitos de tentativa de homicidio, secuestro y tenencia ilegal de armas. El cuarto detenido es un hombre sueco de 22 años, buscado por un delito contra la salud pública.
Audiencia Nacional
Tras la instrucción de las diligencias, los cuatro arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional, órgano competente para resolver este tipo de procedimientos derivados de órdenes europeas de detención y entrega. Será este juzgado el que determine su ingreso en prisión a efectos de extradición o su puesta en libertad.
La Orden Europea de Detención y Entrega que se ha aplicado en estos casos permite a un país de la Unión Europea pedir a otro la detención y entrega de una persona reclamada por la justicia. Se utiliza, por ejemplo, para que alguien acusado de un delito o condenado en un Estado miembro no pueda evitar el proceso judicial refugiándose en otro país europeo. En España, estos casos los tramita la Audiencia Nacional.
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