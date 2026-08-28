Detenidos en Torrevieja cuatro fugitivos reclamados por secuestro, drogas, armas y tentativa de homicidio

Torrevieja sigue siendo -y lo es desde hace décadas- tierra predilecta para los más buscados. Donde encuentran cobijo y pueden pasar desapercibidos durante algún tiempo diluidos en un mar de urbanizaciones poblado por residentes de 120 nacionalidades. Hasta que los pillan. La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a cuatro personas reclamadas por la justicia europea mediante Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por las autoridades judiciales de Suecia y Polonia. Los arrestos se produjeron durante controles preventivos realizados por agentes del Puesto Principal de Torrevieja en la vía pública, dentro de los dispositivos habituales para localizar a personas buscadas por la justicia y reforzar la seguridad ciudadana. El arresto se decidió al comprobar que contaban con órdenes Europeas de Detención y Entrega.

Suecia y Polonia

Uno de los detenidos es un hombre de 30 años y nacionalidad sueca reclamado por las autoridades de su país por delitos de secuestro, detención ilegal y hurto. Ese mismo día, los agentes localizaron a otro hombre, también sueco, sobre el que pesaba una orden europea emitida por Suecia por delitos relacionados con el tráfico de drogas y para el cumplimiento de una condena de un año y cuatro meses de prisión impuesta en su país.

En los días siguientes, la Guardia Civil arrestó a otras dos personas. Una de ellas es un hombre de 55 años y nacionalidad polaca, reclamado por delitos de tentativa de homicidio, secuestro y tenencia ilegal de armas. El cuarto detenido es un hombre sueco de 22 años, buscado por un delito contra la salud pública.

Cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja / INFORMACIÓN

Audiencia Nacional

Tras la instrucción de las diligencias, los cuatro arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional, órgano competente para resolver este tipo de procedimientos derivados de órdenes europeas de detención y entrega. Será este juzgado el que determine su ingreso en prisión a efectos de extradición o su puesta en libertad.

La Orden Europea de Detención y Entrega que se ha aplicado en estos casos permite a un país de la Unión Europea pedir a otro la detención y entrega de una persona reclamada por la justicia. Se utiliza, por ejemplo, para que alguien acusado de un delito o condenado en un Estado miembro no pueda evitar el proceso judicial refugiándose en otro país europeo. En España, estos casos los tramita la Audiencia Nacional.